الکساندر دی کرو، رییس برنامه توسعه سازمان ملل، هشدار داد پیامدهای جنگ ایران، از جمله اختلال در تامین سوخت و کود شیمیایی، بیش از ۳۰ میلیون نفر را دوباره به زیر خط فقر خواهد راند.

او پنج‌شنبه سوم اردیبهشت در گفت‌وگو با خبرگزاری رویترز گفت این اختلال‌ها در زمانی رخ می‌دهد که کشاورزان در حال کشت محصولات هستند.

دی کرو افزود کمبود کود شیمیایی که به‌دلیل مسدود شدن عبور کشتی‌های باری از تنگه هرمز تشدید شده، از هم‌اکنون بهره‌وری بخش کشاورزی را کاهش داده و به‌احتمال زیاد در ادامه سال جاری بر میزان تولید محصولات تاثیر منفی خواهد گذاشت.

او هشدار داد ناامنی غذایی در چند ماه آینده به اوج خود خواهد رسید و گفت کار زیادی برای جلوگیری از این وضعیت نمی‌توان انجام داد.

این مقام سازمان ملل همچنین از دیگر پیامدهای این بحران، از جمله کمبود انرژی و کاهش حواله‌های ارزی، نام برد.