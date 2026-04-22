بلومبرگ گزارش داد محدودیت‌های اعمال‌شده در ایران بر عکاسی و دسترسی به اینترنت ، در کنار محدودیت‌های ایالات متحده درباره انتشار تصاویر ماهواره‌ای با وضوح بالا، ارزیابی خسارات جنگ در ایران را دشوار کرده است.

با این حال، بررسی‌های پژوهشگران دانشگاه ایالتی اورگن بر پایه تصاویر راداری نشان داد در جریان جنگ اخیر، دست‌کم هفت هزار و ۶۴۵ ساختمان در سراسر ایران آسیب دیده یا تخریب شده‌اند که در میان آنان، ۶۰ مرکز آموزشی و ۱۲ مرکز درمانی به چشم می‌خورند.

بلومبرگ نیز با تحلیل نوع کاربری زمین در مناطق آسیب‌دیده تهران نوشت در مجموع، دو هزار و ۸۱۶ ساختمان پایتخت در درگیری‌ها هدف قرار گرفتند ‌که حدود ۳۲ درصد نظامی، ۲۵ درصد صنعتی، ۲۱ درصد غیرنظامی، ۱۹ درصد تجاری و دو درصد، دولتی بودند.

نازنین شاه‌رکنی، دانشیار دانشکده مطالعات بین‌المللی در دانشگاه سایمون فریزر کانادا، گفت در شهری با ابعاد تهران، «در عمل نمی‌توان مرزی روشن میان اهداف نظامی و زندگی غیرنظامی ترسیم کرد» و پیامدهای جنگ «در سراسر این بافت به‌هم‌پیوسته گسترش می‌یابد».

۳۱ فروردین، عباس مسجدی، رییس سازمان پزشکی قانونی کشور، اعلام کرد در جریان جنگ اخیر، سه هزار و ۳۷۵ نفر در ایران کشته شدند.

او افزود استان‌های تهران، هرمزگان و اصفهان به‌ترتیب بیشترین آمار جان‌باختگان را به خود اختصاص دادند.

مسجدی توضیحی درباره سهم نظامیان و غیرنظامیان در این آمار ارائه نکرد.

راهبرد جمهوری اسلامی: درهم‌تنیدگی عامدانه اهداف نظامی و غیرنظامی

به گزارش بلومبرگ، بیشتر مناطق شهری تهران ترکیبی از ساختمان‌های مسکونی، واحدهای تجاری، مغازه‌ها، بانک‌ها و ساختمان‌های دولتی هستند و حدود ۱۶ میلیون وسیله نقلیه، تراکم سنگینی در پایتخت به وجود آورده‌اند.

این رسانه افزود بررسی‌ها نشان می‌دهد اهداف نظامی و دولتی در سراسر تهران در مجاورت مستقیم مکان‌های غیرنظامی و تجاری قرار دارند.

تاسیسات نظامی یا صنعتی هم در میان مناطقی واقع شده‌اند که غالبا ماهیتی غیرنظامی یا تجاری دارند.

در ماه‌های اخیر و به‌ویژه در جریان انقلاب ملی ایرانیان و جنگ، گزارش‌های متعددی درباره استقرار نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی در مدارس، مساجد، ورزشگاه‌ها و مراکز درمانی منتشر شد.

همچنین گزارش‌ها از به‌کارگیری اماکن غیرنظامی برای فعالیت‌های نظامی حکومت و نیز استفاده از شهروندان به‌عنوان «سپر انسانی» حکایت داشت.

فعالیت عوامل اطلاعاتی، نظامی و امنیتی در خانه‌های تیمی در دل بافت‌های مسکونی، به‌همراه پنهان شدن فرماندهان و مقام‌های حکومتی در میان غیرنظامیان برای در امان ماندن از حملات احتمالی اسرائیل و ایالات متحده، از دیگر مصادیق قابل توجه در این زمینه است.

عملیات نظامی کنترل‌شده در بافت شهری متراکم امکان‌پذیر است؟

آمریکا و اسرائیل گفته‌اند در جریان کارزار اخیر، به مواضع نظامی و امنیتی حمله کردند و دست به انجام ترورهای هدفمند و عملیات دقیق زدند.

طبق اعلام این دو کشور، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به‌صورت عامدانه مواضع خود را در مناطق غیرنظامی مستقر کرده است.

آنا کلی، سخنگوی کاخ سفید، در همین رابطه گفت از آغاز عملیات «خشم حماسی»، ارتش آمریکا به ۱۳ هزار موضع حمله کرده است، اما «غیرنظامیان را هدف قرار نمی‌دهد».

در سوی دیگر، شاه‌رکنی این رویکرد را «تلاشی برای توجیه» دانست و تاکید کرد چنین سخنانی می‌کوشد عملیات نظامی را «کنترل‌شده و محدود» جلوه دهد، در حالی‌ که پیامدهای واقعی آن «در یک محیط شهری متراکم» را پنهان می‌کند.

بر اساس آمار رسمی، خسارت اقتصادی جنگ به ایران طی ۴۰ روز به ۲۷۰ میلیارد دلار رسید که معادل حدود سه هزار دلار به ازای هر نفر است و انتظار می‌رود با تشدید اختلال در تجارت به‌دنبال محاصره بندرهای جنوبی ایران از سوی آمریکا، این رقم افزایش یابد.