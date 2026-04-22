ترامپ به نیویورکپست: احتمال آغاز دور تازه مذاکرات صلح «از همین جمعه» وجود دارد
دونالد ترامپ اعلام کرد که احتمال آغاز دور دوم مذاکرات میان آمریکا و حکومت ایران «از همین جمعه» وجود دارد؛ اظهاراتی که همزمان با تلاش تهران برای ارائه یک پیشنهاد «یکپارچه» در بحبوحه اختلافات داخلی مطرح شده است.
منابعی در اسلامآباد نیز از پیشرفت در تلاشهای میانجیگرانه خبر داده و گفتهاند که احتمال ازسرگیری گفتوگوها در بازه «۳۶ تا ۷۲ ساعت آینده» افزایش یافته است. ترامپ در پاسخ به پرسش روزنامه نیویورکپست درباره این تحولات در یک پیام متنی نوشت: «ممکن است!»
این تحولات یک روز پس از آن رخ میدهد که ترامپ اعلام کرد آتشبس فعلی با حکومت ایران را تمدید میکند تا زمان بیشتری برای ارائه پیشنهاد از سوی تهران فراهم شود. او در پیامی در شبکه تروثسوشال نوشت: «به نیروهای نظامی خود دستور دادهام محاصره را ادامه دهند و از هر نظر در آمادگی کامل باقی بمانند، و بنابراین آتشبس را تا زمانی که پیشنهاد آنها ارائه شود و مذاکرات به هر نتیجهای برسد، تمدید خواهم کرد.»
در حالی که دونالد ترامپ آتشبس شکننده با جمهوری اسلامی را برای حفظ مسیر مذاکرات تمدید کرده، کیت کلاگ، سپهبد بازنشسته ارتش آمریکا، خواستار کنار گذاشتن دیپلماسی و تشدید فشارها علیه تهران شده است. او سهشنبه در برنامه «هانیتی» در شبکه فاکس گفت: «دیگر مذاکره نکنیم. فقط کنار بکشیم. کار را تمام کنیم.»
کلاگ با اشاره به آنچه «آسیبدیدگی رهبری و فروپاشی اقتصادی ایران» خواند، این وضعیت را فرصتی برای افزایش فشار دانست و افزود: «بیایید مشکلات بیشتری برایشان ایجاد کنیم.» او پیشنهاد داد آمریکا با اقداماتی مانند تصرف جزایر راهبردی، از جمله جزیره خارک و جزایر تنگه هرمز، فشار نظامی را افزایش دهد و گفت: «آنها [ارتش آمریکا] میتوانند جزیره خارک را بگیرند… و فکر نمیکنم ایران بتواند این وضعیت را حل کند.»
او همچنین بر تشدید فشار اقتصادی تاکید کرد و گفت: «میتوانیم آنها را از نظر اقتصادی خفه کنیم. با محاصره این کار را انجام میدهیم.» کلاگ در ادامه هدف قرار دادن صنعت سوخت ایران را راهی برای تضعیف حکومت دانست و در عین حال، ایده مسلحکردن نیروهای داخلی را «ایده خوبی» توصیف کرد، هرچند تاکید کرد که چنین اقدامی باید با حمایت نیروهای عملیات ویژه آمریکا و از طریق آموزش و تجهیز برای ایجاد یک کارزار چریکی سازمانیافته انجام شود.
طبق گفته پنج منبع آگاه به رویترز، ارتش آمریکا در هفتههای گذشته یک سامانه فرماندهی و کنترل اوکراینی به نام «اسکای مَپ» (Sky Map) را در پایگاه هوایی استراتژیک «پرنس سلطان» در عربستان سعودی مستقر کرده است.
خبرگزاری رویترز، چهارشنبه ۲ اردیبهشت، در گزارشی اختصاصی به استفاده ارتش آمریکا از فناوریهای ضدپهپادی اوکراین برای مقابله با حملات پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی پرداخت.
این اقدام با هدف مقابله با حملاتی صورت میگیرد که پیش از این به انهدام هواپیماها، تخریب ساختمانها و کشته شدن دستکم یک نیروی نظامی در این پایگاه منجر شده بود.
استقرار این سامانه نشاندهنده پیشرفت چشمگیر اوکراین در حوزه جنگهای پهپادی و ضدپهپادی طی چهار سال نبرد با روسیه است.
نکته قابل توجه این است که این همکاری نظامی تنها یک ماه پس از آن صورت میگیرد که دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، پیشنهاد ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، مبنی بر کمک به واشینگتن برای مقابله با حملات پهپادی جمهوری اسلامی را رد کرد.
ترامپ در ۱۶ اسفند، در گفتوگو با فاکسنیوز، گفت: «ما به کمک آنها برای مقابله با پهپادها نیازی نداریم.»
پایگاه پرنس سلطان از زمان آغاز درگیریها هدف موجهای متعددی از حملات پهپادی و موشکی قرار گرفته است.
در یکی از این حملات در هفتم فروردین، یک فروند هواپیمای رادار «آواکس» (E-3 AWACS) منهدم شد و چند هواپیمای سوخترسان آسیب دیدند.
همچنین گزارش شده است که در حملهای دیگر، محل استقرار رادار سامانه پدافندی «تاد» (THAAD) هدف قرار گرفت و تخریب شد.
در کنار سامانه اوکراینی، فناوریهای دیگری نیز در این پایگاه آزمایش شدهاند؛ از جمله پهپادهای رهگیر «مراپس» (Merops) که از سوی شرکت «پروژه ایگل» با حمایت اریک اشمیت، مدیرعامل سابق گوگل، توسعه یافته است.
با این حال، گزارشها نشان میدهد که این سامانههای نوین نواقصی دارند؛ بهطوری که در اوایل ماه جاری، یکی از پهپادهای رهگیر «مراپس» در جریان آزمایش، از کنترل خارج شد و به ساختمان سرویسهای بهداشتی پایگاه برخورد کرد.
در حال حاضر ارتش آمریکا برای دفاع کوتاهبرد همچنان از رهگیرهای «کویوت» (Coyote) ساخت شرکت RTX و سامانههای قدیمیتر شرکت نورثروپ گرومن استفاده میکند، اما الحاق فناوریهای اوکراینی نشان از عجله پنتاگون برای پر کردن حفرههای امنیتی در برابر پهپادهای ارزانقیمت دارد.
برخی نفتکشهای ایرانی با خاموش کردن سامانههای ردیابی خود، موفق شدهاند در پوشش تاریکی حاصل از این خاموشی، از سد ناوهای آمریکایی عبور کنند و میلیونها بشکه نفت را به بازارهای جهانی برسانند.
نشریه بلومبرگ چهارشنبه دوم اردیبهشت در گزارشی به ناکامی بخشی از محاصره دریایی آمریکا پرداخت.
به گزارش بلومبرگ، دستکم دو نفتکش ایرانی با بار کامل، در هفته جاری از خلیج فارس خارج شده و از سد محاصره آمریکا عبور کردهاند.
این کشتیها بخشی از یک ناوگان نفتکش هستند که با دور زدن کشتیهای جنگی، حدود ۹ میلیون بشکه نفت را جابهجا کردهاند.
شرکت دادهکاوی ورتکسا (Vortexa) اعلام کرد که دو نفتکش غولپیکر با پرچم جمهوری اسلامی به نامهای «هیرو ۲» (Hero II) و «هدی» (Hedy)، آخرین کشتیهایی هستند که تصاویر ماهوارهای خروج آنها را ثبت کردهاند.
این دو نفتکش دوشنبه ۳۱ فروردین، از خط محاصره مشخصشده از سوی آمریکا عبور کردهاند.
این نفتکشها میتوانند در مجموع تا چهار میلیون بشکه نفت حمل کنند.
خروج این نفتکشها نشاندهنده محدودیت تلاشهای آمریکا برای قطع صادرات نفت خام ایران است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، پیش از این، این محاصره را یک «موفقیت عظیم» توصیف کرده بود تا حکومت ایران را تحت فشار قرار دهد.
از زمان آغاز محاصره در هفته گذشته، نیروی دریایی آمریکا یک کشتی باری مرتبط با ایران را توقیف و همچنین یک نفتکش تحریمشده را در آبهای شرق سریلانکا، مصادره کرد.
نیروی دریایی بریتانیا اعلام کرد در همین حال، ایرانیها نیز که تنگه هرمز را مسدود کردهاند، دوم اردیبهشت به سوی چند کشتی کانتینربر در نزدیکی تنگه تیراندازی کردند.
دستکم به یک کشتی، خسارت سنگینی وارد کرده شده است.