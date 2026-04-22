اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال حاکی است مسیح عباس‌خانی دوانلو که به همراه برادرش محسن در بازداشت به سر می‌برد به اتهام قتل یک بسیجی به نام امین ضیایی در جریان اعتراضات ۱۸ دی‌ماه شهر ساری به اعدام محکوم شده است.

بر اساس اطلاعات رسیده، تاکنون دو جلسه دادگاه برای مسیح و محسن عباس‌خانی دوانلو برگزار شده و آنها تحت شکنجه مجبور به اعتراف اجباری درباره چاقو زدن به یک بسیجی شده‌اند. این اطلاعات حاکی است که برای مسیح، برادر کوچک‌تر، حکم اعدام صادر شده ولی حکم محسن، برادر بزرگ‌تر، هنوز مشخص نشده است.

به گفته یک منبع، مسیح به انفرادی منتقل شده و نگرانی از اعدام قریب‌الوقوع او بالاست.

