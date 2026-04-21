اورشلیم پست در گزارشی نوشت که حملات جمهوری اسلامی، نه‌تنها زیرساخت‌های کلیدی انرژی را فلج کرده، بلکه سبب تزلزل جایگاه سیاسی و اعتبار اقتصادی دوحه را به عنوان پایگاهی امن برای سرمایه‌گذاری بین‌المللی شده است؛ ضایعه‌ای که به‌راحتی جبران نمی‌شود.

روزنامه اورشلیم‌پست، ۳۱ فروردین، در گزارشی تحلیلی به بررسی پیامدهای جنگ بر جایگاه قطر پرداخت نوشت که این کشور پس از حملات موشکی و پهپادی گسترده جمهوری اسلامی با یک «شوک بی‌سابقه» روبه‌رو شده است.

حملات ایران و فلج شدن شریان‌های اقتصادی

طبق گزارش اورشلیم‌پست، تعداد حملات پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی به خاک قطر حدود ۷۰۰ مورد برآورد شده است.

اگرچه سامانه‌های پدافندی مانع از بروز تلفات جانی در میان غیرنظامیان شدند، اما پیامدهای اقتصادی این حملات، ساختار مالی قطر را دچار بحران کرده است.

اورشلیم‌پست تاکید می‌کند که این حملات به «سقوط کامل صنعت گردشگری و خروج گسترده اتباع خارجی» منجر شده است.

همچنین زمین‌گیر شدن ناوگان هوایی قطر تنها بخشی از تبعات اولیه این حملات بود که فضای کسب‌وکار را در این کشور به بن‌بست کشانده است.

متن کامل این تحلیل را اینجا بخوانید