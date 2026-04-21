فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت پزشکیان، گفت: «مذاکرات در امتداد میدان است، اگر قرار بر تسلیم باشد، ملت ایران تسلیم ناپذیر هستند، اما چنانچه مذاکره با رعایت احترام باشد، جمهوری اسلامی ثابت کرده ساعی و پیشقدم است.»
او افزود: «نمیخواهیم تحت حملات مجدد قرار بگیریم اما اگر چنین حملاتی صورت گیرد، حتما پاسخی سختتر از قبل خواهیم داد.»
مهاجرانی تاکید کرد: «نیروهای دفاعی ما در آمادگی کامل قرار دارند و واقعیت این است که دست به ماشه مذاکره میکنیم.»
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در گفتوگو با شبکه سیانبیسی گفت انتظار دارد حملات نظامی علیه جمهوری اسلامی از سر گرفته شود و افزود: «فکر میکنم بمباران خواهیم کرد، چون این رویکرد بهتری برای ورود به مذاکرات است.»
او با اشاره به آمادگی ارتش آمریکا گفت: «ارتش برای شروع بیتابی میکند... ما قدرتمندترین ارتش جهان را داریم.»
ترامپ همچنین گفت ارتش آمریکا را پس از تحویل گرفتن از باراک حسین اوباما که به گفته او «ضعیف و تخلیه شده بود»، در دوره اول ریاستجمهوری خود بازسازی کرده و اکنون از آن استفاده میکند. او به اختصاص «بودجههای بزرگ» برای تقویت ارتش نیز اشاره کرد و گفت: «همه این را میدانند.»
رییسجمهوری آمریکا در پاسخ به پرسشی درباره احتمال تمدید آتشبس در صورت پیشرفت مذاکرات گفت: «نمیخواهم این کار را بکنم. آنقدرها زمان نداریم.»
او در ادامه با اشاره به آغاز روند مذاکرات افزود: «آنها تازه اجازه ورود به این مسیر را گرفتهاند، اما فکر نمیکنم انتخابی داشته باشند؛ آنها مجبورند مذاکره کنند.»
ترامپ همچنین گفت در صورت دستیابی به توافق، جمهوری اسلامی میتواند «خود را در موقعیت بسیار خوبی قرار دهد» و ایران دوباره به «کشوری قوی» و «ملتی شگفتانگیز» تبدیل شود و افزود: «آنها مردمی باورنکردنی دارند.»
او در عین حال افزود رهبران جمهوری اسلامی «بسیار سرسخت» هستند و تاکید کرد: «منظورم از سرسخت، معنای خوبش نیست.» به گفته او، این وضعیت «برای ایران منفی است.»
او در پایان با لحنی تهدیدآمیز گفت: «ما خیلی سرسختتر از آنها هستیم؛ اصلا قابل مقایسه نیستند.»
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در گفتوگو با شبکه سیانبیسی، گفت: «نمیخواهم آتشبس را تمدید کنم... ما زمان زیادی نداریم.»
او محاصره دریایی ایران را «موفق» خواند و افزود: «ما در موقعیت قدرتمندی در مذاکرات هستیم... در نهایت به یک توافق عالی خواهیم رسید.»
رییسجمهوری آمریکا در عین حال هشدار داد: «ما از نظر نظامی آماده اقدام هستیم.»
او همچنین گفت جمهوری اسلامی «چارهای جز پذیرش توافق ندارد» و افزود: «فکر میکنم آنها چارهای ندارند و در نهایت ناچار به توافق خواهند شد.»
ترامپ با اشاره به اقدامات نظامی آمریکا افزود: «ما نیروی دریاییشان را از بین بردیم، نیروی هواییشان را از بین بردیم و صراحتا بگویم، رهبرانشان را از بین بردیم.»
او در عین حال گفت این وضعیت «از یک جهت کار را پیچیدهتر کرده»، اما افزود رهبران فعلی «منطقیتر» هستند.
رییسجمهوری آمریکا این تحولات را نوعی «تغییر رژیم» توصیف کرد و گفت: «شاید این چیزی نبود که گفته بودم انجام میدهم، اما بهنوعی، غیرمستقیم، انجام شده است.»
او تاکید کرد: «ما در موقعیت مذاکراتی بسیار قدرتمندی هستیم تا کاری را انجام دهیم که روسای جمهور دیگر طی ۴۷ سال نتوانستند انجام دهند.»
ترامپ همچنین با تکرار صحبتهایش درباره عملکرد جمهوری اسلامی گفت: «اینها در طول دههها تعداد زیادی از سربازان ما و مردم دیگر را کشتهاند.» او همچنین گفت در دو ماه گذشته «۴۲ هزار نفر» کشته شدهاند. او در ادامه افزود: «۴۲ هزار معترض غیرمسلح، معترضان بیگناه، که بسیاری از آنها اعدام شدند.»
او با دفاع از اقدامات خود گفت: «ما با مهربانترین گروه از مردم طرف نیستیم، اما خیلی موفقیتآمیز با آنها برخورد کردهایم و این محاصره یک موفقیت فوقالعاده بوده است.»
رییسجمهوری آمریکا همچنین درباره تنگه هرمز گفت: «آنها گفتند میخواهند تنگه را باز کنند، اما من گفتم تا زمانی که به توافق نهایی نرسیم، چنین کاری نخواهیم کرد.» او تاکید کرد: «ما کنترل کامل تنگه را در اختیار داریم.»
پاکستان، قدرت هستهای منطقه، اکنون با استفاده از دیپلماسی معاملهمحور، به میانجیگر اصلی در تنش میان تهران و واشینگتن تبدیل شده است. اسلامآباد به احتمال زیاد این هفته بار دیگر میزبان مذاکرات برای پایان دادن به جنگ آمریکا با جمهوری اسلامی خواهد بود.
روزنامه واشینگتنپست سهشنبه اول اردیبهشت در گزارشی تحلیلی به چگونگی تبدیل شدن پاکستان به میانجیگر صلح میان جمهوری اسلامی و آمریکا پرداخت.
این گزارش بررسی کرده است که اسلامآباد با شناخت دقیق از شخصیت دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، چطور به این جایگاه دست یافت.
پاکستان، اسرائیل را به رسمیت نمیشناسد و خود نیز به صورت مخفیانه به قدرت هستهای تبدیل شده است. این مسائل باعث شده تا این کشور جایگاه خاص و عجیبی برای میانجیگری داشته باشد.
رهبران پاکستان پس از یک دوره روابط سرد با ترامپ، مسیر خود را تغییر دادند. ترامپ در دوره اول ریاستجمهوری، پاکستان را به دروغگویی متهم کرده بود، اما مقامات اسلامآباد با تلاشی هدفمند، نظر او را عوض کردند.
مشاهد حسین سید، رییس سابق کمیته دفاعی سنای پاکستان، گفت که آنها زبان ترامپ را درست فهمیدهاند.
واشینگتنپست نوشت که پاکستان با درک روحیه معاملهگری ترامپ، سه امتیاز مهم شامل «ارزهای دیجیتال، مواد معدنی حیاتی و همکاری ضدتروریسم» را به او پیشنهاد داد.
وزارت دارایی پاکستان قراردادی با یک شرکت مرتبط با خانواده ترامپ امضا کرد و نیروهای امنیتی نیز یکی از عاملان حمله به سربازان آمریکایی را در کابل دستگیر کردند.
ترامپ در ماه اکتبر، ژنرال عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، را «مارشال محبوب» خود نامید.
این نزدیکی روابط باعث شد پاکستان به «هیات صلح» ترامپ بپیوندد.
مشاهد حسین معتقد است اعتبار هستهای پاکستان به این کشور قدرت میدهد و نداشتن رابطه با اسرائیل نیز مانعی ایجاد نمیکند؛ زیرا پاکستان باور دارد اگر با آمریکا توافق شود، ترامپ اسرائیل را مجبور به پذیرش آن خواهد کرد.
رسانههای داخلی پاکستان از این دیپلماسی پرتحرک تمجید میکنند، اما تحلیلگران درباره وضعیت داخلی هشدار دادند.
ملیحه لودی، دیپلمات برجسته، گفت که «این موفقیت بینالمللی» غرورآفرین است، اما دولت باید مشکلات ساختاری اقتصاد را حل کند.