ترامپ درباره جنگ علیه جمهوری اسلامی: انتظار دارم بمباران را از سر بگیریم
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در گفتوگو با شبکه سیانبیسی گفت انتظار دارد حملات نظامی علیه جمهوری اسلامی از سر گرفته شود و افزود: «فکر میکنم بمباران خواهیم کرد، چون این رویکرد بهتری برای ورود به مذاکرات است.»
او با اشاره به آمادگی ارتش آمریکا گفت: «ارتش برای شروع بیتابی میکند... ما قدرتمندترین ارتش جهان را داریم.»
ترامپ همچنین گفت ارتش آمریکا را پس از تحویل گرفتن از باراک حسین اوباما که به گفته او «ضعیف و تخلیه شده بود»، در دوره اول ریاستجمهوری خود بازسازی کرده و اکنون از آن استفاده میکند. او به اختصاص «بودجههای بزرگ» برای تقویت ارتش نیز اشاره کرد و گفت: «همه این را میدانند.»
رییسجمهوری آمریکا در پاسخ به پرسشی درباره احتمال تمدید آتشبس در صورت پیشرفت مذاکرات گفت: «نمیخواهم این کار را بکنم. آنقدرها زمان نداریم.»
او در ادامه با اشاره به آغاز روند مذاکرات افزود: «آنها تازه اجازه ورود به این مسیر را گرفتهاند، اما فکر نمیکنم انتخابی داشته باشند؛ آنها مجبورند مذاکره کنند.»
ترامپ همچنین گفت در صورت دستیابی به توافق، جمهوری اسلامی میتواند «خود را در موقعیت بسیار خوبی قرار دهد» و ایران دوباره به «کشوری قوی» و «ملتی شگفتانگیز» تبدیل شود و افزود: «آنها مردمی باورنکردنی دارند.»
او در عین حال افزود رهبران جمهوری اسلامی «بسیار سرسخت» هستند و تاکید کرد: «منظورم از سرسخت، معنای خوبش نیست.» به گفته او، این وضعیت «برای ایران منفی است.»
او در پایان با لحنی تهدیدآمیز گفت: «ما خیلی سرسختتر از آنها هستیم؛ اصلا قابل مقایسه نیستند.»