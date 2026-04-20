مخاطبان ایران‌اینترنشنال با ارسال پیام‌هایی، از تشدید بحران اقتصادی در کشور ابراز نگرانی کردند و گفتند زندگی آنان به‌طور فزاینده‌ای تحت تاثیر پیامدهای مشکلات معیشتی، قطعی اینترنت و کمبود دارو قرار گرفته است.

در ادامه، گزیده‌ای از پیام‌های ارسالی شهروندان آمده است.

- «اوضاع اقتصادی اصلا خوب نیست. در منطقه اقتصادی ارگ جدید بم مشغول به کار هستم. هنوز حقوق اسفندماه یا عیدی و سنوات را پرداخت نکرده‌اند. برخی شرکت‌ها به‌دلیل نداشتن قطعه و تولید، تعدیل نیرو دارند.»

- «اینترنت رسما و شرعا طبقاتی شده و اساتید دانشگاه، پژوهشگران، کسب‌وکارها و حالا پزشکان می‌تونن درخواست بدن تا اینترنت پرو داشته باشن.»

- «داروهای اصلی سرطان اپدیوو و یروو در ایران موجود نیست. برای مادرم هر دوره را اپدیوو ۲۵۰ و یروو را ۴۵۰ میلیون تومان می‌خریم و هر ۲۰ روز تکرار می‌شود. با افزایش دلار، هزینه‌ها نجومی می‌شود و بیمار سرطانی بین مرگ و ورشکستگی می‌ماند.»

- «در داروخانه کار می‌کنم. به‌خصوص از ۱۵ فروردین به بعد، با افزایش بی‌سابقه قیمت داروهای معمولی و کسری شدید برخی داروهای اعصاب مثل کلونازپام و آسنترا مواجه هستیم. از همه بدتر، اظهار ناراحتی بیماران برای افزایش ۳۰ تا ۱۰۰ درصدی قیمت نسخه‌هاست که گاهی به‌دلیل نداشتن پول، دارو را نمی‌برند.»

- «از خوزستان پیام می‌دهم. ۳۰ تا ۱۵۰ درصد قیمت انواع دارو افزایش پیدا کرده؛ دشواری پرداخت برای مردم و ناتوانی داروخانه در تامین مجدد دارو بدون دریافت ماهانه پول از سازمان‌های بیمه‌گر.»

- «یک دختر ۱۷ ساله‌ام که اجاره خونه، خرج داروهای مادرم و دو خواهر کوچک مدرسه‌ای روی دوشم بود. آنلاین‌شاپ داشتم و کار می‌کردم. الان دوماهه از اجاره عقب افتادم.»