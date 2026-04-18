این رویداد شنبه ۲۹ فروردین ساعاتی پس از آن رخ داد که ایران اعلام کرد بار دیگر کنترل خود را بر این آبراه راهبردی تشدید کرده است.

تانکر ترکرز خبر داد که دو شناور هندی پس از شلیک از سوی نیروهای سپاه پاسداران در تنگه هرمز، ناچار شدند مسیر خود را تغییر داده و به سمت غرب بازگردند.

بر اساس این گزارش، یکی از این شناورها یک نفتکش بسیار بزرگ با پرچم هند بوده که حدود دو میلیون بشکه نفت عراق را حمل می‌کرده است.

هند در حال حاضر همراه با چین، از خریداران اصلی نفت ایران است.

خبرگزاری رویترز نوشت که ردیاب‌های دریایی پیش‌تر نشان داده بودند کاروانی متشکل از هشت نفتکش در حال عبور از تنگه هرمز هستند. نخستین جابه‌جایی عمده کشتی‌ها از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی در ۹ اسفند ۱۴۰۴، حدود هفت هفته پیش.

با این حال، تهران اعلام کرد کنترل‌های نظامی سخت‌گیرانه را بر این مسیر حیاتی از سر گرفته است. گذرگاهی که پیش از جنگ، محل عبور حدود یک‌پنجم تجارت جهانی نفت بود.

این اقدام در حالی صورت گرفت که ایالات متحده همچنان محاصره بنادر ایران را ادامه می‌دهد .

در همین حال، مجتبی خامنه‌ای، رهبر دیده نشده جمهوری اسلامی، در پیامی در کانال تلگرامی خود اعلام کرد نیروی دریایی ایران آماده است «شکست‌های تلخ جدیدی» به دشمنان وارد کند.

بازگشت کنترل نظامی و تردید درباره آتش‌بس

چند ساعت پیش‌تر، دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، از «برخی خبرهای نسبتا خوب» درباره ایران سخن گفته بود، بدون آن‌که جزییاتی ارائه دهد.

او در عین حال هشدار داد در صورت عدم دستیابی به توافق صلح تا چهارشنبه (دوم اردیبهشت ۱۴۰۵)، هم‌زمان با پایان آتش‌بس دو هفته‌ای، ممکن است درگیری‌ها از سر گرفته شود.

حکومت ایران پیش‌تر و در ۲۸ فروردین، در پی توافق جداگانه آتش‌بس ۱۰ روزه با میانجی‌گری آمریکا میان اسرائیل و حزب‌الله لبنان، از بازگشایی موقت تنگه هرمز خبر داد. اما ۲۹ فروردین، قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا اعلام کرد عبور و مرور در تنگه هرمز بار دیگر تحت «کنترل سخت‌گیرانه نظامی جمهوری اسلامی» قرار گرفته است.

این نهاد، آنچه را «نقض‌های مکرر آمریکا» و اقدامات «دزدی دریایی» تحت پوشش محاصره خواند، دلیل این تصمیم عنوان کرد.

سخنگوی این ستاد گفت ایران پیش‌تر «با حسن نیت» با عبور مدیریت‌شده شمار محدودی از نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری موافقت کرده بود، اما اقدامات ادامه‌دار آمریکا، تهران را ناگزیر به اعمال مجدد کنترل‌های شدیدتر کرده است.

واشینگتن تاکنون واکنشی فوری به این اظهارات نشان نداده است.

نگرانی‌های بین‌المللی درباره تردد دریایی

ایوت کوپر، وزیر خارجه بریتانیا، ۲۹ فروردین گفت با وجود آتش‌بس در جنگ ایران، تنگه هرمز هنوز به وضعیت عادی بازنگشته و از تهران خواست اجازه دهد تردد کشتی‌ها به‌طور کامل از سر گرفته شود.

او در حاشیه یک نشست دیپلماتیک در آنتالیا به رویترز گفت: «ما در یک لحظه حساس دیپلماتیک قرار داریم و آتش‌بس برقرار شده است، اما هنوز عبور عادی از تنگه برقرار نشده است.»

کوپر همچنین تاکید کرد آتش‌بس میان واشینگتن و تهران باید به صلحی پایدار تبدیل شود و بازگشت کامل تردد کشتی‌ها برای اقتصاد جهانی ضروری است.

او گفت: «ما به باز بودن تنگه هرمز نیاز داریم، زیرا این موضوع به اقتصاد همه کشورهای جهان که اکنون تحت فشار هستند، کمک می‌کند.»

به گفته وزیر خارجه بریتانیا، بیش از ۵۰ کشور از تلاش‌ها برای تضمین آزادی ناوبری حمایت کرده‌اند و بیش از ۱۲ کشور نیز آمادگی دارند پس از پایان درگیری‌ها، در حوزه‌هایی مانند مین‌روبی و تامین امنیت کشتیرانی، مشارکت کنند.

او در پایان تاکید کرد هنوز «کار قابل توجهی» برای تبدیل آتش‌بس به یک توافق پایدار باقی مانده و از همه طرف‌ها خواست به این آتش‌بس پایبند بمانند.