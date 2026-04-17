سخنگوی شورای شهر تهران: یک نقطه مهم و کلیدی پایتخت را به نام خامنهای میکنیم
علیرضا نادعلی، سخنگوی شورای شهر تهران، از نامگذاری «یک نقطه مهم و کلیدی» پایتخت به نام علی خامنهای، دیکتاتور پیشین ایران، در آینده نزدیک خبر داد.
او گفت: «در حال حاضر گزینههای گوناگونی از معابر در تهران پیشنهاد شده که در صحن شورای شهر تهران در حال بررسی است.»
نادعلی اضافه کرد: «معتقدم جایگاه رهبر شهیدمان در حد و اندازهای است که تنها با تعیین یک نام، بزرگداشت او تامین نخواهد شد و این نامگذاری برای چند نقطه و یا مکانهای متعدد تعیین خواهد شد که البته یک معبر از همه آن گزینهها مهمتر خواهد بود.»