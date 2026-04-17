بر اساس این اطلاعات، نام و مشخصات یکی از این شهروندان مرتضی مددی، ساکن شاهین‌شهر، است که ۱۷ اسفند ۱۴۰۴ با شلیک نیروهای مستقر در ایست بازرسی بسیج در اصفهان جان خود را از دست داد.

بر پایه گزارش منابع محلی، گلوله به قلب و ریه او آسیب وارد کرد و به مرگ این جوان متولد ۱۳۷۳ انجامید.

همچنین به گفته همین منابع، بستگان او برای پیگیری موضوع و طرح شکایت، تحت فشار و تهدید قرار گرفته‌اند.

در موردی دیگر، یک جوان در شهر رامسر پس از آن که خودروی او برای بازرسی و تفتیش متوقف شد، اقدام به اعتراض کرد که در جریان درگیری، ماموران بسیج با شوکر به او یورش بردند.

این حمله موجب سکته این جوان در محل ایست بازرسی و جان باختن او شد.

خانواده و اطرافیان این شهروند برای رسانه‌ای نکردن این رویداد، از سوی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی تحت فشار قرار گرفته‌اند.

استقرار ایست‌های بازرسی در سراسر کشور با افزایش فشار و تهدید علیه مردم همراه بوده است.

بسیاری از شهروندان در پیام‌های خود به ایران‌اینترنشنال از توقف خودرو،‌ آزار،‌ توقیف و تفتیش گوشی‌های تلفن همراه و حتی تذکر حجاب در ایست‌های بازرسی‌ خبر داده‌اند .

در هفته‌های اخیر، ایست‌های بازرسی در تهران و چند شهر دیگر به یکی از موضوعات جنجالی شبکه‌های اجتماعی تبدیل شده‌است و کاربران، روایت‌ها و تجربه‌های خود را درباره این بازرسی‌ها به اشتراک گذاشته‌اند.

بر اساس گزارش‌ها، نیروهای حاضر در ایست‌های بازرسی، با مستقر کردن ماشین‌های سنگین، ادوات نظامی و سیل موتورسیکلت‌ها در مقابل مجتمع‌های مسکونی، آرامش عمومی را به مخاطره انداخته‌اند.

پخش مداوم و بلند نوحه و ایجاد آلودگی صوتی نیز بخش دیگری از این ماجراست که مخل آسایش شهروندان شده است.

در یک نمونه، خانواده‌ای که پدر بیمارشان در وضعیت اورژانسی قلبی و مغزی در منزل بستری است، از این نیروها درخواست کردند تا محل تجمع خود را تغییر دهند، اما این درخواست با هجوم، تهدید و اتهام‌زنی‌های سنگینی چون «همکاری با دشمن»، «ضد انقلاب» و «حامی جنگ» و ضرب‌وشتم روبه‌رو شد.

این تعرض به خیابان ختم نشد و در ادامه پیگیری و ایجاد رعب و وحشت، نیروهایی نقاب‌دار به آپارتمان دختر این خانواده حمله برده و با استفاده از چاقو و اسلحه، به ارعاب و اذیت پرداختند.