خبرگزاری فرانسه گزارش داد در نزدیکی سنگاپور، هزاران کیلومتر دورتر از تنگه هرمز، انتقال کشتی به کشتی نفت ایران در طول جنگ ادامه داشته و به تهران در دور زدن تحریمها و حفظ تجارت با چین کمک کرده است.
این رسانه نوشت انتقال کشتی به کشتی در آبهای آزاد به آنها امکان میدهد مبدا محمولهها را پنهان کنند.
منطقهای در نزدیکی مالزی و سنگاپور به مرکز راهبردی انتقال نفت ایران تبدیل شده و تصاویر ماهوارهای نشان میدهد این روند در طول جنگ ادامه یافته است.
بر اساس این گزارش، نزدیک به ۴۰۰ نفتکش بهدلیل فعالیتهای مرتبط با جمهوری اسلامی از سوی آمریکا، اتحادیه اروپا یا بریتانیا تحریم شدهاند.
کشتیهای موسوم به «ناوگان سایه» با مالکیتهای مبهم، پرچمهای دروغین، فقدان بیمه و دستکاری دادههای جیپیاس بهطور مخفیانه فعالیت میکنند.