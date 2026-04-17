شبکه خبری سی‌بی‌اس در گزارشی در مورد حمایت چین از جمهوری اسلامی پس از آغاز جنگ به نقل از چند مقام آمریکایی نوشت تحلیلگران آژانس اطلاعات دفاعی، بازوی اطلاعات نظامی پنتاگون، ارزیابی کردند که چین در حال بررسی این موضوع است که آیا سیستم‌ راداری پیشرفته را در اختیار تهران قرار دهد یا خیر.

این سیستم به دلیل فرکانس بالا، از توانایی بالایی در تصویربرداری دقیق، ردیابی اهداف کوچک و شناسایی پرنده‌های رادارگریز برخوردار است. این سیستم همچنین در پدافند هوایی، مقابله با پهپادها و ردیابی موشکی کاربرد دارد.

به گفته سی‌بی‌اس، تمایل آشکار چین - در اوایل درگیری و احتمالاً در یک جدول زمانی طولانی - برای کمک به جمهوری اسلامی، به یک اتحاد گسترده‌تر، هرچند غیررسمی، بین قدرت‌هایی که به دنبال ایجاد توازن در برابر جاه‌طلبی‌های ایالات متحده در منطقه هستند، اشاره دارد.

بر اساس این گزارش، مقام‌های آمریکایی که به شرط ناشناس ماندن برای بحث در مورد مسائل امنیت ملی با سی‌بی‌اس صحبت کردند، گفتند که پکن در نظر داشته است که سیستم‌های راداری باند ایکس را در اختیار ایران قرار دهد.

این فناوری به طور قابل توجهی، توانایی جمهوری اسلامی را در شناسایی و ردیابی تهدیدات ورودی، مانند پهپادهای کم ارتفاع و موشک‌های کروز، افزایش می‌دهد و می‌تواند به محافظت از سیستم‌های دفاع هوایی آن در برابر حملات پیشرفته کمک کند.

سی‌بی‌اس اشاره کرد هنوز مشخص نیست که آیا چین در نهایت با این انتقال موافقت کرده است یا خیر، اما این ارزیابی، نگرانی واشنگتن را مبنی بر اینکه جنگ ایران نه تنها دشمنان منطقه‌ای، بلکه رقبای جهانی را که مایل به ارائه پشتیبانی حیاتی، به جز دخالت مستقیم نظامی هستند، به خود جلب می‌کند، برجسته می‌کند.

در این حال، آژانس اطلاعات دفاعی به درخواست اظهار نظر پاسخ نداده و آژانس اطلاعات مرکزی(سیا) از اظهار نظر خودداری کرده است. کاخ سفید نیز به درخواست اظهار نظر پاسخ نداده است.