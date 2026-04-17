این تحلیل وای‌نت تاکید می‌کند که تحولات خاورمیانه نه در کوتاه‌مدت، بلکه در بازه‌های زمانی طولانی‌تر ارزیابی می‌شوند و نمونه‌هایی مانند خروج اسرائیل از لبنان در دوره ایهود باراک و نیز عملیات «نگهبان دیوارها» نشان داده‌اند که دستاوردهای اولیه می‌توانند در بلندمدت به نتایج معکوس منجر شوند.

در این چارچوب، اعلام آتش‌بس در لبنان از سوی دونالد ترامپ به گفته این تحلیل، به حکومت ایران امکان داده تا جبهه‌های مختلف را به هم پیوند دهد و این موضوع به‌عنوان یک ضعف در مدیریت راهبردی دولت بنیامین نتانیاهو ارزیابی شده است.

بر اساس این گزارش، از منظر عملیاتی دو پرسش کلیدی درباره آتش‌بس مطرح است: نخست اینکه آیا وضعیت امنیتی ساکنان مناطق مرزی شمال اسرائیل بهبود یافته یا بدتر شده است، و دوم اینکه آیا روند تحولات آینده به تضعیف تدریجی حزب‌الله منجر خواهد شد یا این گروه فرصت بازسازی پیدا می‌کند.

در همین راستا، ارتش اسرائیل سه شرط اصلی را برای هرگونه توافق آتش‌بس تعیین کرده است: ایجاد منطقه حائل در جنوب لبنان تا رود لیتانی بدون حضور حزب‌الله، حفظ آزادی کامل عملیات نظامی - حتی در شمال لیتانی - و آغاز روندی بلندمدت برای خلع سلاح این گروه تحت نظارت آمریکا.

این تحلیل تاکید می‌کند که آتش‌بس فوری- حتی با عقب‌نشینی نسبی نیروها - در صورت عدم تحقق این شروط، به بهبود وضعیت امنیتی منجر نخواهد شد و نباید پذیرفته شود. همچنین پیشنهاد شده که ارتش اسرائیل باید حضور خود را در عمق بیشتری از خاک لبنان حفظ کرده و آزادی عمل خود برای مقابله با تقویت نظامی حزب‌الله، از جمله حملات احتمالی به بیروت، را از دست ندهد.

در ادامه گزارش آمده است که رویکرد اعلام‌شده از سوی نعیم قاسم - که هدف از این درگیری را محدود کردن حملات اسرائیل عنوان کرده - در صورت تحقق، می‌تواند به تضعیف قابل توجه موقعیت امنیتی اسرائیل منجر شود.

این تحلیل همچنین سه شرط کلیدی برای تضعیف توانایی‌های حزب‌الله را برمی‌شمارد: جلوگیری از ورود تسلیحات، به‌ویژه از سوی حکومت ایران؛ ممانعت از توسعه توان تولید داخلی موشک‌های پیشرفته؛ و ادامه تخریب سیستماتیک زیرساخت‌های نظامی این گروه تحت نظارت آمریکا و ارتش اسرائیل.

در بخش دیگری از این تحلیل تاکید شده که در مناطق نزدیک به مرز، رویکرد «بازدارندگی» کافی نیست و باید به‌طور مستقیم تهدیدها از بین برده شوند.

در جمع‌بندی، این تحلیل تاکید می‌کند که تحقق این اهداف مستلزم ترکیبی از دستاوردهای نظامی، اقدامات دیپلماتیک و درس‌گیری از حملات ۷ اکتبر است؛ درسی که بر ضرورت در دست گرفتن ابتکار عمل و تعیین مسیر آینده بدون وابستگی به اقدامات دشمنان تاکید دارد.

در پایان، این تحلیل به انتصاب فرمانده جدید نیروی دریایی اسرائیل، ایال هارل، اشاره کرده که در نخستین سخنان خود بر گسترش دامنه عملیات و اتخاذ رویکردی تهاجمی‌تر تاکید کرده و گفته است نیروی دریایی باید بدون محدودیت جغرافیایی، با استفاده از توانمندی‌های ویژه خود، مراکز ثقل دشمن را هدف قرار دهد.

