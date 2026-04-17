خبرگزاری فرانسه گزارش داد در نزدیکی سنگاپور، هزاران کیلومتر دورتر از تنگه هرمز، انتقال کشتی به کشتی نفت ایران در طول جنگ خاورمیانه ادامه داشته و به تهران در دور زدن تحریم‌ها و حفظ تجارت با چین کمک کرده است.

بر اساس این گزارش، نزدیک به ۴۰۰ نفتکش به دلیل فعالیت‌های مرتبط با جمهوری اسلامی - که اکنون در جریان آتش‌بس پرتنش با ایالات متحده روبرو است - توسط آمریکا، اتحادیه اروپا یا بریتانیا تحریم شده‌اند.

در این میان، کشتی‌های فرسوده‌ای که «ناوگان ارواح» ایران را تشکیل می‌دهند، مخفیانه فعالیت می‌کنند و از ساختارهای مالکیت مبهم، پرچم‌های دروغین، فقدان بیمه و دستکاری داده‌هایجی‌پی‌اسبرای پنهان ماندن از دید استفاده می‌کنند.

خبرگزاری فرانسه نوشت انتقال کشتی به کشتیدر آب‌های آزاد به آنها اجازه می‌دهد تا محموله‌ها را «پولشویی» و مبدا آنها را پنهان کنند.

این گزارش حاکی از آن است که منطقه‌ای در نزدیکی مالزی و سنگاپور، حدود ۱۰۰ کیلومتری جنوب شرقی شبه جزیره مالایا، به عنوان یک مرکز استراتژیک برای انتقال نفت خام تولید شده در ایران ظهور کرده است.

تحلیل خبرگزاری فرانسه از تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که هر هفته، ده‌ها انتقال بین نفتکش‌ها - نه فقط نفتکش‌های ایرانی - از هوا قابل مشاهده است.

بر اساس این گزارش، این روند در طول جنگ ادامه یافته است.