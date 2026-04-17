کاترین وترین، وزیر نیروهای مسلح فرانسه، اعلام کرد این کشور به همراه برخی دیگر از کشورهای اروپایی، از جمله بلژیک و هلند، از ظرفیت‌های مین‌روبی برخوردارند که می‌تواند به تامین عبور امن از تنگه هرمز کمک کند.

او گفت همچنین توانمندی‌هایی برای ارائه خدمات اسکورت به شناورها در تنگه هرمز وجود دارد، اما این اقدامات «به هیچ وجه ماهیت تهاجمی ندارد».

فرانسه و بریتانیا جمعه نشستی با حضور حدود ۴۰ کشور درباره وضعیت تنگه هرمز برگزار خواهند کرد.