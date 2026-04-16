مرکز تحلیل تراکنشها و گزارشهای مالی کانادا (فینترک) با اجرایی کردن اصلاحات جدید قانونی، نظارت بر شبکههای مالی مشکوک و عوامل حکومتهای خارجی از جمله جمهوری اسلامی را شدت بخشید.
این تغییرات که شامل ممنوعیت قطعی حسابهای ناشناس، نظارت دقیق بر بازار ارزهای دیجیتال و امکان افشای مستقیم اطلاعات مالی به کمیسیون انتخابات است، مستقیما زیرساختهای مالی مورد استفاده برای دور زدن تحریمها و مداخله در دموکراسی کانادا را هدف قرار میدهد.
با افزایش جریمههای اداری تا سقف ۲۰ میلیون دلار و الزام تمامی کسبوکارهای پولی به ثبت رسمی، مسیر انتقال پولهای خاکستری توسط گروههای وابسته به سپاه پاسداران و عوامل نفوذی بیش از پیش مسدود شده و فینترک اکنون با اختیاراتی گستردهتر، توان شناسایی و مقابله با نفوذ مالی بیگانگان را در خاک کانادا خواهد داشت.
دونالد ترامپ، رییسجمهور آمریکا، پنجشنبه گفت اگر توافقی با جمهوری اسلامی حاصل و در اسلامآباد امضا شود، او ممکن است به آنجا برود.
ترامپ افزود که جمهوری اسلامی تقریبا با همه چیز موافقت کرده است.
او گفت: «آنها موافقاند، فقط باید با یک قلم پای میز بیایند، و آن وقت این موضوع تمام میشود.»
ترامپ ادامه داد: «اگر نگاه کنید، بازار بورس خوب است، قیمت نفت در حال کاهش است، و به نظر خیلی خوب میرسد که ما با ایران به یک توافق برسیم، و این یک توافق خوب خواهد بود. این یک توافق بدون سلاح هستهای خواهد بود.»
دونالد ترامپ پنجشنبه اعلام کرد که مذاکرات بعدی با جمهوری اسلامی ممکن است در این آخرهفته (روزهای شنبه و یکشنبه آینده) برگزار شود.
رییسجمهور آمریکا افزود که او مطمئن نیست آتشبس نیاز به تمدید داشته باشد.
ترامپ گفت جمهوری اسلامی موافقت کرده که سلاح هستهای نداشته باشد.
او افزود: «ما یک بیانیه داریم، یک بیانیه بسیار قدرتمند، که آنها [جمهوری اسلامی] فراتر از ۲۰ سال، سلاح هستهای نخواهند داشت.»
رییسجمهور آمریکا تاکید کرد: «اگر توافقی حاصل نشود، درگیریها از سر گرفته خواهد شد.»
ترامپ همچنین گفت که جمهوری اسلامی موافقت کرده که مواد هستهای را «به ما بازگرداند».
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل اعلام کرد: «ما فرصتی برای انعقاد یک توافق صلح تاریخی با لبنان داریم.»
او به دعوت ترامپ از خود و رئیسجمهور لبنان اشاره کرد تا برای پیشبرد این توافق تلاش شود.
نتانیاهو گفت: «این فرصت به این دلیل وجود دارد که از زمان "جنگ رستاخیز"، ما موازنه قوا در لبنان را از اساس تغییر دادهایم. این موازنه به شکلی تغییر کرده است که در ماه گذشته، درخواستهایی از لبنان برای برگزاری گفتوگوهای صلح مستقیم بین ما و آنها دریافت کردهایم؛ چیزی که بیش از ۴۰ سال سابقه نداشته است.»
پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، حکومت ایران را به «دزدی دریایی و تروریسم در تنگه هرمز» متهم کرد و هشدار داد اگر آتشبس کنونی پایان یابد و توافقی حاصل نشود، ایالات متحده آماده است نبرد را «با قدرتی بیش از گذشته» از سر بگیرد.
او پنجشنبه ۲۷ فروردین در نشست خبری پنتاگون، به گزینههای پیش روی حکومت ایران در مذاکرات جاری اشاره کرد و گفت آنها میتوانند به جای ادامه نبرد، به مذاکره با آمریکا وارد شوند و به «خاطر مردم ایران» یک «آینده شکوفا و پل طلایی» را انتخاب کنند.
هگست تاکید کرد: «اما اگر ایران انتخاب نادرستی بکند، با محاصره و بمبهایی روبهرو خواهد شد که بر زیرساختها، برق و انرژی فرو میریزند.»
او در آغاز این نشست خبری گفت که آمریکا «در بالاترین سطح آمادگی برای ازسرگیری عملیات رزمی» قرار دارد، در حالی که حکومت ایران قادر نیست نیروهای نظامی خود را از نو بازسازی کند.
او گفت: «این یک نبرد برابر نیست» و افزود که در حالی که ایران «در حال بیرون آمدن از زیر آوار تاسیسات بمبارانشده و ویرانشده خود است، ما فقط قویتر میشویم.»
او با خطاب قرار دادن رهبران جمهوری اسلامی گفت: «ما در حال تجهیز مجدد خود با قدرتی بیش از هر زمان دیگری هستیم، و با اطلاعاتی بهتر از همیشه، در حالی که شما با تحرکاتتان خود را در معرض نگاه مراقب ما قرار میدهید.»
این اظهارات در نشست خبری پنتاگون در حالی مطرح شد که تلاشها برای ازسرگیری گفتوگوهای مستقیم میان آمریکا و جمهوری اسلامی در جریان است و دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، نیز چهارشنبه ۲۶ فروردین در گفتوگو با شبکه خبری فاکس احتمال داد که جنگ ایران به پایان خود نزدیک شده باشد.
محاصره تنگه هرمز از سوی حکومت ایران به معنای کنترل آن نیست
هگست در بخش دیگری از صحبتهایش گفت که محاصره تنگه هرمز از سوی حکومت ایران به معنای کنترل این آبراه نیست.
او افزود: «برای اینکه روشن شود میگویم که تهدید به شلیک موشک و پهپاد به سوی کشتیهای تجاری که بهطور قانونی در آبهای بینالمللی در حال عبور هستند، کنترل نیست؛ دزدی دریایی و تروریسم است. نیروی دریایی ایالات متحده رفتوآمد به داخل و خارج از تنگه را کنترل میکند، چون ما تجهیزات و توانمندیهای واقعی داریم و این محاصره را اجرا میکنیم.»
به گفته هگست «کمتر از ۱۰ درصد از توان دریایی آمریکا» برای اجرای محاصره دریایی بندرهای جنوب ایران به کار گرفته شده است. در حال حاضر طبق اعلام فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده، سنتکام، کشتیهایی از مبدا یا به مقصد ایران اجازه تردد در آبهای جنوبی ایران را ندارند و از سوی آمریکا مورد بررسی قرار میگیرند.
نیروی دریایی آمریکا در حال حاضر ۱۶ ناو جنگی، در قالب دو ناوگروه، در خاورمیانه دارد که ۱۱ ناوشکن، سه ناو آبیـخاکی تهاجمی، یک ناو هواپیمابر و یک ناو رزمی ساحلی را شامل میشود. تعداد کل نیروی رزمی دریایی آمریکا حدود ۳۰۰ ناو جنگی برآورد میشود.
ژنرال کِین خطاب به کشتیها: برگردید، از زور استفاده خواهیم کرد
ژنرال دن کِین، رییس ستاد ارتش آمریکا، نیز یکی از سخنرانان این نشست بود. او با تاکید بر اینکه محاصره بندرها و خطوط ساحلی ایران «هم در آبهای بینالمللی و هم درون آبهای سرزمینی ایران» انجام میشود، هشدار داد که اگر شناوری بخواهد محاصره آمریکا را دور بزند، باید آماده مقابله نظامی آمریکا باشد.
او خطاب به این کشتیها گفت: «برگردید، یا آماده باشید که نیروهای ما سوار کشتی شوند… ما از زور استفاده خواهیم کرد.»
کِین تاکید کرد که از آغاز محاصره تا کنون ارتش آمریکا مجبور به استفاده از زور برای متقاعد کردن کشتیهای ایرانی به بازگشت نشده و ۱۳ کشتی با هشدارهای آمریکا «تصمیم عاقلانه گرفتند که برگردند.»
رییس ستاد کل ارتش آمریکا در توضیح وضعیت محاصره دریایی بندرها و خطوط ساحلی ایران گفت: «این محاصره همه کشتیهایی را شامل میشود که به سوی بنادر ایران میروند یا از آنها خارج میشوند. شناورهای ناوگان سایه حامل نفت ایران هم فارغ از ملیت و مالکیتشان در این محاصره میگنجند.»
به گفته او ناوگان سایه «کشتیها یا آن شناورهای غیرقانونی یا نامشروعی» هستند که از مقررات بینالمللی، تحریمها یا الزامات بیمهای میگریزند.
او همچنین گفت: «بیش از ۱۰ هزار ملوان، تفنگدار دریایی و نیروی هوایی با استفاده از کشتیها، هواپیماها و بالگردها برای اجرای این محاصره در حال فعالیت هستند.»
اظهارات این دو مقام نظامی آمریکا در حالی مطرح شد که بازیگران منطقهای و در صدر آنها پاکستان در تلاشاند که مذاکرات میان جمهوری اسلامی و آمریکا ادامه یابد و در مسیر حل مسالمتآمیز بحران پیش برود.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا چهارشنبه در گفتوگو با فاکسنیوز گفت که احتمال میدهد جنگ با ایران به پایان خود نزدیک باشد.
او یک روز پیش از آن درباره احتمال ملاقات در اسلامآباد به کِیتلین دورنباس، خبرنگار نیویورکپست که در این شهر مستقر است، گفت: «واقعا باید همانجا بمانید، چون ممکن است طی دو روز آینده اتفاقی بیفتد و ما بیشتر مایل هستیم به آنجا برویم.»
همزمان با این صحبتهای ترامپ، وزیر خزانهداری ایالات متحده روز چهارشنبه هشدار داد کشورها و نهادهایی که نفت ایران را خریداری کنند یا منابع مالی [حکومت] ایران را در بانکهای خود نگه دارند، در معرض تحریمهای ثانویه قرار خواهند گرفت.
ساعاتی پس از این گفتوگو وزارت خزانهداری آمریکا از اعمال تحریمهای تازهای علیه ناوگان سایه جمهوری اسلامی و افراد و نهادهای مرتبط با تامین مالی حزبالله لبنان خبر داد. بر اساس بیانیه این وزارتخانه سه فرد، ۱۷ شرکت و ۹ نفتکش مرتبط با جمهوری اسلامی در فهرست تحریمهای آمریکا قرار گرفتند.
تحلیلهای منطقهای از این حکایت دارد که واشینگتن فعلا محاصره دریایی را ترجیح میدهد و آن را نوعی «کارزار بمباران اقتصادی» میداند؛ رویکردی که کشورهای منطقه آن را به «جنگ بیشتر» ترجیح میدهند.
اورشلیمپست در تحلیلی درباره موضع کشورهای منطقه نسبت به بحران جاری در خاورمیانه نوشت که این بازیگران منطقهای در حال «رصد بسیار دقیق» بحراناند و ترجیح میدهند مسیر تنش از حملات نظامی تازه به سمت مهار سیاسی سوق داده شود، حتی اگر این روند شکننده و موقت باشد.
در این تحلیل که پنجشنبه ۲۷ فروردین منتشر شد، به آخرین تحولات در مسیر مذاکرات میان آمریکا و حکومت ایران، از جمله سفر عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، به ایران؛ سفر منطقهای شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان، بهویژه دیدار او با محمد بن سلمان در ریاض؛ محاصره دریایی بنادر جنوب ایران؛ و تنظیمات تازه وزارت خزانهداری آمریکا برای اعمال محدودیت بیشتر بر فروش نفت از سوی جمهوری اسلامی، اشاره شده و نتیجه گرفته است که کشورهای منطقه ترجیح میدهند که آمریکا در قدمهای بعدی خود بر فشار و مهار غیرمستقیم تهران تکیه کند.
اورشلیمپست در این تحلیل، با استناد به گزارشهای رسانههای عربی و ترکیه، از جمله عربنیوز، نوشته است که «خوشبینی نسبت به اینکه جنگ در خاورمیانه ممکن است به پایان خود نزدیک شده باشد، افزایش یافته است»، زیرا پاکستان بهعنوان یک «میانجی کلیدی» در تهران حضور دارد و دولت دونالد ترامپ نیز از احتمال دستیابی به توافق سخن میگوید.
