دنی دانون، سفیر اسرائیل در سازمان ملل متحد، به خبرنگاران گفت که آتش‌بس ۱۰ روزه به دلیل حزب‌الله «چالش‌برانگیز» خواهد بود، چرا که این گروه پس از اعلام آتش‌بس، اعلام کرد که «ادامه اشغال اسرائیل به لبنان حق مقاومت می‌دهد.»

به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، دانون گفت اسرائیل به مذاکرات مستقیم با لبنان اعتقاد دارد، اما می‌داند که این موضوع به دلیل حزب‌الله برای دولت لبنان پیچیده است.

او افزود بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، پیشنهاد داده است که برای مذاکره به واشینگتن - جایی که سفرای اسرائیل و لبنان اوایل این هفته با هم ملاقات کردند - برود.

دانون گفت: «ما برای صلح به هر جلسه‌ای خواهیم آمد، اما من نمی‌توانم از طرف دولت لبنان صحبت کنم. ما می‌دانیم که آنها تحت فشار و تهدید ایران هستند.»