روزنامه کیهان: بحرین متعلق به ماست و حاکمان آن باید مجازات شوند
کیهان، روزنامه تحت نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی، با اشاره به شکایت بحرین از جمهوری اسلامی بهدلیل دخالت در امور داخلی این کشور نوشت: «بحرین متعلق به ایران است و مردم آن سامان خودشان را ایرانی میدانند، به زبان فارسی حرف میزنند و خواستار الحاق به وطن اصلی خود هستند.»
این رسانه حکومتی افزود: «حاکمان دستنشانده بحرین خاک این جزیره را برای حمله نظامی به ایران در اختیار آمریکا و اسرائیل گذاشتهاند. بنابراین، علاوه بر خلع ید، باید محاکمه و مجازات هم بشوند.»