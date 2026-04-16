در این تحلیل که پنج‌شنبه ۲۷ فروردین منتشر شد، به آخرین تحولات در مسیر مذاکرات میان آمریکا و حکومت ایران، از جمله سفر عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، به ایران؛ سفر منطقه‌ای شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، به‌ویژه دیدار او با محمد بن سلمان در ریاض؛ محاصره دریایی بنادر جنوب ایران؛ و تنظیمات تازه وزارت خزانه‌داری آمریکا برای اعمال محدودیت بیشتر بر فروش نفت از سوی جمهوری اسلامی، اشاره شده و نتیجه گرفته است که کشورهای منطقه ترجیح می‌دهند که آمریکا در قدم‌های بعدی خود بر فشار و مهار غیرمستقیم تهران تکیه کند.

اورشلیم‌پست در این تحلیل، با استناد به گزارش‌های رسانه‌های عربی و ترکیه، از جمله عرب‌نیوز، نوشته است که «خوش‌بینی نسبت به این‌که جنگ در خاورمیانه ممکن است به پایان خود نزدیک شده باشد، افزایش یافته است»، زیرا پاکستان به‌عنوان یک «میانجی کلیدی» در تهران حضور دارد و دولت دونالد ترامپ نیز از احتمال دستیابی به توافق سخن می‌گوید.

در بخشی از این تحلیل به بخش‌هایی از گزارش روزنامه عرب‌نیوز، مستقر در عربستان سعودی اشاره شده است: «پنج‌شنبه خوش‌بینی‌ها نسبت به اینکه جنگ در خاورمیانه شاید به پایان نزدیک شده باشد، افزایش یافت؛ زیرا یک میانجی کلیدی پاکستانی در تهران حضور دارد و دولت دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، نیز از امیدها برای دستیابی به توافقی سخن می‌گوید که تنگه حیاتی هرمز را باز خواهد کرد.»

نویسنده مقاله این گزارش را بازتاب‌دهنده پیام رسمی ریاض دانسته و نتیجه گرفته است که عربستان، پاکستان و ترکیه در مجموع ترجیح می‌دهند از تشدید بیشتر درگیری جلوگیری شود.

اورشلیم‌پست همچنین با اشاره به ارزیابی سه پایتخت منطقه‌ای یعنی ریاض، آنکارا و اسلام‌آباد می‌نویسد این کشورها معتقدند «همکاری مشترک می‌تواند آمریکا را متقاعد کند از انجام حملات تازه عقب‌نشینی کند.»

در همین راستا، این روزنامه تصریح می‌کند که واشینگتن فعلا محاصره دریایی را ترجیح می‌دهد و آن را نوعی «کارزار بمباران اقتصادی» می‌داند؛ رویکردی که به نوشته این روزنامه، کشورهای منطقه آن را به «جنگ بیشتر» ترجیح می‌دهند.

گره اصلی: چین همچنان نفت ایران را می‌خرد

در بخش پایانی تحلیل به ادامه خریداری نفت ایران از سوی چین اشاره شده است.

اورشلیم‌پست نوشته در حالی که آمریکا اصرار دارد که محاصره دریایی بندرهای جنوب ایران موثر بوده است، چین همچنان از جمهوری اسلامی نفت می‌خرد.

این روزنامه اسرائیلی به نقل از عرب‌نیوز نوشت: «وزارت خزانه‌داری آمریکا به دو بانک چینی هشدار داد که پول ایران را پردازش نکنند، وگرنه با تحریم روبه‌رو خواهند شد. وزیر خزانه‌داری بدون نام بردن از این بانک‌ها این موضوع را مطرح کرد.»

این در حالی است که بر اساس داده‌های شرکت‌های مستقل رهگیری دریایی، از جمله کپلر، یک نفت‌کش خالی بسیار بزرگ به نام آراِچ‌اِن روز چهارشنبه، در دومین روز محاصره دریایی، وارد خلیج فارس شد. به‌نقل از عرب‌نیوز، مشخص نبود که این نفت‌کش با توان حمل دو میلیون بشکه نفت خام، به کجا می‌رود. یک روز پیش از آن نیز نفت‌کش آلیشیا که تحت تحریم آمریکاست، از تنگه هرمز عبور کرد و اکنون با توجه به داده‌های رهگیری دریایی روشن شده که به سمت عراق حرکت می‌کند.»

این تحلیل تاکید می‌کند که استراتژی آمریکا برای مهار جمهوری اسلامی در حال حاضر بر کنترل اقتصادی متمرکز است و چین یکی از بازیگران تعیین‌کننده در این نبرد است که از یک سو به ایالات متحده قول همکاری می‌دهد و از سوی دیگر نشانه‌های مبهمی وجود دارد که به خرید نفت از حکومت ایران و تامین اقتصادی آنها ادامه می‌دهد.