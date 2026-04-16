جمهوری اسلامی پس از هفتهها درگیری نظامی با آمریکا و اسرائیل، اکنون با بحرانی اقتصادی روبهرو است که ابعاد آن گستردهتر از خسارات جنگ ایران و عراق ارزیابی میشود.
تخریب زیرساختهای حیاتی، از جمله مجتمعهای پتروشیمی، کارخانههای فولاد و شبکههای حملونقل، در کنار محاصره دریایی بنادر از سوی ناوگان آمریکا، تهران را در موقعیت دشواری برای تامین منابع مالی برای بازسازی قرار داده است.
در حالی که مقامهای جمهوری اسلامی بر پیروزی نظامی تاکید میکنند، واقعیتهای روی زمین، از جمله خطر بیکاری میلیونها نفر و توقف صادرات نفت، فشارها بر مذاکرهکنندگان جمهوری اسلامی برای دستیابی به توافقی جهت رفع تحریمها را دوچندان کرده است.
در سوی دیگر، محاصره دریایی تنگه هرمز با هدف قطع منابع مالی تهران آغاز شده، اما این راهبرد خطرهای بزرگی همچون افزایش قیمت جهانی انرژی و احتمال درگیری با شرکای تجاری ایران، نظیر چین، را به همراه دارد.
اگرچه اقتصاد ایران طی سالها تحریم به خودکفایی نسبی رسیده، اما حجم ویرانیهای اخیر و فلج شدن بخشهای ارزآور، کارشناسان را نسبت به بقای اقتصاد کشور بدون لغو تحریمها مردد کرده است.
به گزارش والاستریت ژورنال، ابعاد تخریبهای ناشی از حملات اخیر بسیار سنگین است.
کاوه احسانی، استاد دانشگاه دیپال، معتقد است مقیاس ویرانیهای فعلی بسیار بدتر از جنگ ایران و عراق است؛ چرا که در آن دوران جنگ عمدتا در جبهههای مرزی بود، اما در هفتههای اخیر بیش از ۲۰ هزار موشک و بمب در نقاط مختلف ایران، از جمله تهران و مراکز صنعتی، فرود آمده است.
این روزنامه گزارش میدهد که دستکم ۱۷ هزار هدف، شامل کارخانهها، راهآهن، بنادر و ساختمانهای دولتی، مورد اصابت قرار گرفتهاند.
رسانههای دولتی ایران هزینه بازسازی را ۲۷۰ میلیارد دلار برآورد کردهاند. والاستریت ژورنال تاکید میکند که حملات اسرائیل «تصادفی» نبوده و بهطور سیستماتیک بخشهایی مانند پتروشیمی بندر امام و شرکت فولاد مبارکه را هدف قرار داده است تا توان ارزآوری جمهوری اسلامی را فلج کند.
نیویورک تایمز نیز در گزارشی به بررسی استراتژی محاصره دریایی ایران پرداخته است. بیش از ۱۰ ناو جنگی آمریکایی در اطراف تنگه هرمز مستقر شدهاند تا مانع صادرات نفت ایران شوند.
طبق گزارش این روزنامه، صادرات نفت ۴۰ درصد از کل درآمد صادراتی ایران در سال ۲۰۲۳ را تشکیل داده و چین با خرید ۹۰ درصد نفت ایران در سال ۲۰۲۴، اصلیترین مشتری تهران بوده است.
نیویورک تایمز به نقل از تحلیلگران هشدار میدهد که این محاصره میتواند منجر به حذف روزانه دو میلیون بشکه نفت از بازار جهانی شود.
اگرچه این اقدام فشار مالی شدیدی بر تهران وارد میکند، اما اسفندیار باتمانقلیچ، مدیر بنیاد بورس و بازار، معتقد است هدف ایران در زمان جنگ، رسیدن به حداقل درآمد برای «لنگلنگان جلو بردن اقتصاد» است و این فشار اقتصادی لزوما به امتیازدهی فوری منجر نمیشود.
بحران اشتغال و فشارهای اجتماعی
والاستریت ژورنال مینویسد که تخریب بخشهای صنعتی مستقیما معیشت مردم را هدف قرار داده است.
هادی کحالزاده، اقتصاددان، برآورد میکند که حدود ۱۲ میلیون شغل، تقریبا نیمی از نیروی کار ایران، در معرض خطر تعلیق یا نابودی قرار دارند. تنها در بخش فولاد، ۵.۵ میلیون شغل تهدید میشود.
این روزنامه میافزاید که قطع ششهفتهای اینترنت از سوی دولت نیز به کسبوکارهای دیجیتال آسیب جدی زده است.
جواد صالحی اصفهانی، استاد اقتصاد، معتقد است بزرگترین مشکل مقامهای جمهوری اسلامی، نارضایتی گسترده عمومی و بیاعتمادی مردم به وعدههای حکومتی است که میتواند منجر به موج جدیدی از مهاجرت یا اعتراضات شود.
به گزارش والاستریت ژورنال، دور اول مذاکرات ایران و آمریکا در اسلامآباد به بنبست رسید، اما هر دو طرف نشانههایی از انعطاف در مورد مسایل هستهای نشان دادهاند.
تحلیلگران معتقدند بدون چشمانداز بهبود اقتصادی و رفع تحریمها، بقای ساختار سیاسی جمهوری اسلامی در بلندمدت سخت خواهد بود، چراکه با فشارهای مردمی شدیدی روبهرو خواهد شد.
در همین حال، نیویورک تایمز اشاره میکند که جمهوری اسلاهنوز راههای زمینی با هفت کشور همسایه در اختیار دارد و قاچاق کالا و سوخت، مانند تجارت یک میلیارد دلاری با پاکستان، میتواند بخشی از نیازهای اولیه را تامین کند.
میثم کاظمی، آتشنشان و ورزشکار تهرانی، از جمله کسانی بود که خارج از ساعات کاری، در کنار مردم در اعتراضات دی حضور پیدا کرد. شامگاه ۱۹ دی ماموران حکومتی در پرند، ابتدا با ضربات باتون به سرش آسیب زدند و بعد به گردنش شلیک کردند.
گزارشها حاکی از آن است که او هنگام حضور در خیابان، در حال کمکرسانی بوده و در همین حین هدف شلیک قرار گرفته است.
نیروهای حکومتی پس از کشتهشدن میثم تلاش کردند معترضان را عامل مرگ او معرفی کنند.
خانوادهاش نیز تحت فشار قرار گرفتند تا با مصاحبه در رسانههای رسمی حکومتی این روایت را تایید کنند.
میثم از سال ۱۳۹۰ به عنوان آتشنشان حرفهای فعالیت خود را شروع کرده بود.
نزدیکانش او را فردی خوشقلب و دستبهخیر معرفی میکنند.
نیروهای آمریکایی در جریان عملیات پاکسازی مینها در تنگه هرمز میتوانند از مجموعهای از پهپادها، رباتهای حامل مواد منفجره و بالگردها استفاده کنند تا خطرات را کاهش دهند. با این حال، گروههای مینروبی همچنان ممکن است در برابر حملات جمهوری اسلامی آسیبپذیر باشند.
تلاش کنونی ایالات متحده برای پاک کردن تنگه هرمز از مینها، بخشی از تلاشها برای پایان دادن به اختلال در کشتیرانی در این آبراه است؛ اختلالی که از زمان حملات آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی، عرضه جهانی انرژی را بهشدت کاهش داده است.
اما به گفته افسران سابق نیروی دریایی و متخصصان، در حالی که آمریکا میتواند از فناوریهای مدرنشده برای شناسایی و خنثیسازی مینها از راه دور بهره ببرد، پاکسازی یک آبراهه راهبردی مانند تنگه هرمز همچنان فرآیندی کند و چندمرحلهای خواهد بود.
ارتش آمریکا یکشنبه گذشته اعلام کرد که عملیات مینروبی را آغاز کرده و دو ناو جنگی را از تنگه هرمز عبور داده است، اما جزئیات کمی درباره تجهیزات مورد استفاده ارائه داد.
ارتش آمریکا همچنین اعلام کرد که نیروهای بیشتری، از جمله تجهیزات زیرآبی بدون سرنشین، در روزهای آینده به این عملیات خواهند پیوست.
ماه گذشته، رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داد که جمهوری اسلامی اخیرا چندین مین در تنگه هرمز مستقر کرده است و محل دقیق این مینها به طور علنی مشخص نیست.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، اعلام کرده که تمامی کشتیهای مینگذار جمهوری اسلامی غرق شدهاند، اما خبرگزاری رویترز بهنقل از برخی متخصصان نوشت این خطر وجود دارد که تهران دستگاههای بیشتری مستقر کند.
بر اساس گزارش این خبرگزاری، کاربرد مینها موثر است زیرا این تجهیزات ارزان هستند و پاکسازی آنها پرهزینه است.
جان پنتریث، دریاسالار بازنشسته نیروی دریایی بریتانیا که اکنون مشاور نظامی است، به رویترز گفت: «حتی تهدید وجود یک میدان مین هم برای متوقف کردن کشتیها، بهویژه کشتیهای تجاری، کافی است».
نوسازی کارزار مینروبی
بهطور سنتی، نیروی دریایی آمریکا به کشتیهای مینروب سرنشیندار متکی بود که مستقیما وارد میدانهای مین میشدند و با استفاده از ابزارهای مکانیکی که پشت کشتی کشیده میشدند، مواد منفجره را پاکسازی میکردند؛ گاهی نیز غواصان از این عملیان پشتیبانی میکردند. اکنون بخش زیادی از این کشتیهای قدیمی از کار کنار گذاشته شدهاند.
این کشتیها در حال جایگزینی با شناورهای سبکتری به نام کشتیهای رزمی ساحلی هستند که تجهیزات مدرن شکار مین را حمل میکنند، از جمله تجهیزات بدون سرنشین سطحی و زیرآبی نیمهخودکار و رباتهای کنترل از راه دور که به نیروها اجازه میدهد از میدان مین فاصله بگیرند. نیروی دریایی آمریکا در حال حاضر سه فروند از این کشتیها را در ماموریت دارد.
یکی از مقامات ارشد آمریکایی در اواخر ماه مارس به رویترز گفت که دو فروند از این کشتیها در سنگاپور تحت تعمیر بودند. در آن زمان، توان مینروبی آمریکا در خاورمیانه شامل وسایل زیرآبی بدون سرنشین، چهار فروند از کشتیهای سنتی، بالگردها و غواصان بود.
به گفته مقامات سابق دریایی و دیگر متخصصان، گمان میرود تهران چندین نوع مین دریایی در اختیار داشته باشد: مینهای روی بستر دریا که هنگام عبور کشتیها منفجر میشوند؛ مینهای وصل شده به کف دریا که نزدیک سطح شناور میمانند؛ مینهای شناور که آزادانه در آب حرکت میکنند؛ و مینهای چسبنده که مستقیما به بدنه کشتی میچسبند.
رویترز نوشت که احتمالا عملیات آمریکا شامل جستوجوی مینها با استفاده از وسایل سطحی و زیرآبی بدون سرنشین مجهز به حسگرها خواهد بود. هنگامی که یک شیء شبیه به مین شناسایی شود، دادهها معمولا به خدمهای که خارج از میدان مین فعالیت میکنند منتقل میشود تا آن را شناسایی کنند. سپس تصمیم میگیرند که چگونه باید خنثی شود.
پولیتیکو نیز در مطلب دیگری در این زمینه نوشت که نیروی دریایی ایالات متحده یک ماموریت حیاتی جدید در تنگه هرمز دارد: اما ذخایر مین جمهوری اسلامی با وجود کاهش در جریان کارزار آمریکا و اسرائیل، بهطور کامل نابود نشده است.
یک مقام آمریکایی که نامش فاش نشده به پولیتیکو گفت که سازمان اطلاعات نظامی آمریکا بر این باور است که برخی از این مینها از پیش در دریا مستقر شدهاند.
با این حال، به نوشته این رسانه، تنها تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه کشتیهای تجاری کافی بود تا تنگه هرمز را مسدود کند و در پی آن بازارهای انرژی را دچار آشوب سازد.
پولیتیکو تاکید کرد: «اگر یک مین بتواند به یک کشتی تجاری آسیب بزند یا آن را نابود کند، تردد نفتکشها حتی بیشتر کاهش خواهد یافت و بحران جهانی انرژی را تشدید خواهد کرد.»
عملیات مینروبی در شرایطی انجام میشود که بیش از ۱۲ ناو جنگی آمریکایی هماکنون در منطقه حضور دارند و تعداد بیشتری نیز در راه است.
وظیفه اصلی این ناوها اجرای محاصرهای است که رییسجمهور یآمریکا، علیه کشتیرانی جمهوری اسلامی در داخل و اطراف خلیج فارس اعمال کرده است.