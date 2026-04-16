نخست‌وزیر اسرائیل، در بیانیه‌ای که پنجشنبه ۲۷ فروردین منتشر شد، با اشاره به گفت‌وگوهای دو روز گذشته خود با ترامپ گفت رییس‌جمهوری آمریکا «قاطعانه مصمم» است هم محاصره دریایی ایران را ادامه دهد و هم آنچه او «باقی‌مانده توانمندی هسته‌ای ایران» خواند، از میان ببرد.

او تاکید کرد ترامپ از این هدف دست نخواهد کشید و معتقد است می‌تواند در ادامه اقداماتی که دو طرف پیش‌تر با هم انجام داده‌اند، این تهدید را «یک‌بار برای همیشه» برطرف کند.

نتانیاهو در ادامه گفت: «قطعا ما به تهدیدات موشکی و توان غنی‌سازی حکومت ایران نیز رسیدگی خواهیم کرد. اکنون جزئیات را بازگو نمی‌کنم، اما این دو اقدام بسیار مهم می‌تواند وضعیت امنیتی و سیاسی ما را برای سال‌های آینده به طور اساسی تغییر دهند.»

رییس‌جمهوری ایالات متحده نیز در صحبت‌های خود در نیمروز پنجشنبه ۲۷ فروردین، بار دیگر تاکید کرد که «حکومت ایران نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد.»

او افزود: «چنین اتفاقی بیفتد، نه‌فقط منطقه بلکه دیگر کشورهای جهان نیز با بحران روبه‌رو خواهند شد.»

ترامپ همچنین محاصره دریایی ایران را «فوق‌العاده» و «قدرتمند» توصیف کرد و گفت این فشارها به «پیشرفت زیادی» منجر شده است.

ترامپ در ادامه، سیاست فشار بر [حکومت] ایران را با تحولات بازار انرژی نیز گره زد و گفت اگر در تابستان سال گذشته به تاسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی حمله نمی‌شد و اگر پیش از آن آمریکا از توافق موسوم به برجام بیرون نیامده بود، قیمت نفت به‌مراتب بالاتر می‌رفت.

او با اشاره به کاهش بهای نفت، این روند را یکی از نتایج اقدام‌های نظامی و فشاری دانست که به گفته او برای جلوگیری از دستیابی حکومت ایران به سلاح هسته‌ای ضروری بوده است.

با این حال ترامپ هم‌زمان از جریان داشتن «یک مذاکره بسیار موفق» با مقام‌های حکومت ایران سخن گفت و افزود در صورتِ به نتیجه رسیدن این مذاکرات، توافق به‌زودی اعلام خواهد شد. او گفت در آن صورت نفت ارزان‌تر می‌شود، مسیرهای دریایی آزاد خواهند شد و شرایط به سمت ثبات بیشتر پیش خواهد رفت.

ترامپ حتی گفت که واشینگتن در حال حاضر، با وجود جنگ و فشارهای نظامی، «رابطه بسیار خوبی» با ایران دارد؛ رابطه‌ای که به گفته او حاصل حدود چهار هفته بمباران و یک محاصره بسیار قدرتمند بوده است.

او در پاسخ به پرسشی درباره احتمال تمدید آتش‌بس نیز گفت ممکن است پیش از پایان آتش‌بس کنونی، توافق حاصل شود و بنابراین شاید نیازی به تمدید آن نباشد.

رییس‌جمهوری آمریکا تاکید کرد «ایران خواهان توافق است» و مذاکره با مقام‌های این کشور «به‌خوبی» پیش می‌رود. او همچنین گفت دور دوم مذاکرات حضوری احتمالا آخر هفته برگزار خواهد شد.

ترامپ در بخش دیگری از سخنانش، تصویری از ایرانِ پس از جنگ ترسیم کرد که در آن، به گفته او، حکومت ایران عملا توان تجارت دریایی خود را از دست داده و «هیچ کشتی حتی فکر عبور هم نمی‌کند».

او بار دیگر تکرار کرد که جمهوری اسلامی ایران دیگر نیروی دریایی، نیروی هوایی و پدافند موثری ندارد و حتی رهبران پیشینش نیز از میان رفته‌اند.

ترامپ همچنین گفت: «رهبران جدید ایران نه‌تنها با نداشتن سلاح هسته‌ای موافقت کرده‌اند، بلکه پذیرفته‌اند مواد هسته‌ای دفن‌شده در اعماق زمین را نیز تحویل دهند.»

رویای صلح از مسیر جنگ؛ روایت ترامپ و نتانیاهو از مذاکرات لبنان و اسرائیل

ترامپ درباره چشم‌انداز توافق میان اسرائیل و لبنان گفت به‌نظر او، این توافق ممکن است خیلی زود حاصل شود. رییس‌جمهوری آمریکا گفت: «فکر می‌کنم بین لبنان و اسرائیل توافقی حاصل خواهد شد، احتمالا در کاخ سفید و طی یکی دو هفته آینده.»

او افزود هدف این روند، «توقف بمباران‌ها و برقراری صلح» است و تاکید کرد اسرائیل و لبنان در حال همکاری و هماهنگی هستند. ترامپ همچنین با اشاره به نقش حزب‌الله در معادلات داخلی لبنان گفت: «اگر لبنان را بشناسید می‌دانید که آنها با حزب‌الله کار خواهند کرد.»

نتانیاهو نیز از وجود فرصتی کم‌سابقه برای رسیدن به توافق با لبنان سخن گفت و اعلام کرد: «ما فرصتی برای انعقاد یک قرارداد صلح تاریخی با لبنان داریم.»

او افزود ترامپ قصد داشته از او و رییس‌جمهوری لبنان دعوت کند تا برای پیشبرد این توافق تلاش کنند. به گفته نخست‌وزیر اسرائیل، این فرصت پس از آن ایجاد شده که اسرائیل در جریان جنگ اخیر، «موازنه قوا در لبنان را از اساس تغییر داده» است.

نتانیاهو در توضیح این مساله، به مجموعه‌ای از عملیات‌ اسرائیل علیه حزب‌الله اشاره کرد و گفت: «ما پیجرها را فعال کردیم، ذخایر عظیم تسلیحاتی شامل ۱۵۰ هزار راکت و موشکی را که نصرالله برای نابودی شهرهای اسرائیل آماده کرده بود، منهدم کردیم و در نهایت نصرالله را حذف کردیم.»

او افزود همین تغییر موازنه باعث شد در یک ماه گذشته پیام‌هایی از لبنان برای آغاز گفت‌وگوهای مستقیم صلح دریافت شود؛ اتفاقی که به گفته او در ۴۰ سال گذشته «بی‌سابقه» بوده است.

نخست‌وزیر اسرائیل گفت در پاسخ به این پیام‌ها، با یک آتش‌بس موقت ۱۰ روزه موافقت کرده تا مسیر مذاکرات باز بماند و تلاش‌ها برای پیشبرد توافقی که بحث آن در واشینگتن آغاز شده، ادامه یابد.

نتانیاهو همچنین تاکید کرد اسرائیل در این گفت‌وگوها دو مطالبه اصلی را دنبال می‌کند: «خلع سلاح حزب‌الله» و دستیابی به «یک قرارداد صلح پایدار، صلحی از موضع قدرت.»

او در ادامه گفت حزب‌الله برای رسیدن به آتش‌بس، دو شرط مشخص را مطرح کرده بود: «عقب‌نشینی کامل اسرائیل از تمام خاک لبنان تا مرزهای بین‌المللی» و برقراری آتش‌بس بر مبنای «آرامش در برابر آرامش». با این حال، نتانیاهو تصریح کرد: «من با هیچ‌کدام از این‌ها موافقت نکردم» و گفت این دو شرط نیز در نهایت محقق نشده‌اند.