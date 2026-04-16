گروسی: توافق درباره فناوری هستهای ایران مستلزم سازوکارهای راستیآزمایی بسیار دقیق است
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، با تاکید بر لزوم راستیآزمایی همه اجزای برنامه هستهای جمهوری اسلامی، هشدار داد هر گونه توافقی که این ملاحظات را شامل نشود، صرفا «توهم توافق» خواهد بود.
او در سئول، پایتخت کره جنوبی، به خبرنگاران گفت: «جمهوری اسلامی برنامه هستهای بسیار بلندپروازانه و گستردهای دارد، بنابراین همه این موارد مستلزم حضور بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی است. در غیر این صورت، توافقی در کار نخواهد بود. شما یک توهم توافق خواهید داشت.»
گروسی تاکید کرد هر گونه توافقی درباره فناوری هستهای «مستلزم سازوکارهای راستیآزمایی بسیار دقیق است.»
ینس استولتنبرگ، دبیرکل سابق ناتو، برقراری آتشبس بین اسرائیل و لبنان را «خبر خوبی» دانست و ابراز امیدواری کرد که این اقدام، «اولین گام به سوی نوعی ترتیبات صلح پایدار» باشد.
استولتنبرگ در گفتوگو با شبکه خبری انبیسی تاکید کرد که «مذاکره تنها راه برای پایان دادن به» جنگ ایالات متحده و جمهوری اسلامی است.
او همچنین در مورد پیامدهای شدید اقتصادی جنگ صحبت کرد.
صندوق بینالمللی پول در گزارشی هشدار داده است که اختلال در بازارهای نفت میتواند رشد اقتصادی را آهسته کند، تورم را افزایش دهد و احتمالاً منجر به رکود جهانی شود.
استولتنبرگ همچنین با درخواست بازگشایی تنگه هرمز گفت: «حتی اگر جنگ امروز پایان یابد و تنگه هرمز فردا باز شود، پیامدهای ماندگاری وجود خواهد داشت، زیرا کاهش بسیار قابل توجهی در عرضه نفت و گاز رخ داده است.»
یک تحلیل منتشرشده در رسانه اسرائیلی میگوید تلآویو برای پذیرش هرگونه آتشبس در لبنان، بهدنبال تضمینهای امنیتی مشخص و پایدار است و تجربههای گذشته - بهویژه حملات ۷ اکتبر- نقش تعیینکنندهای در شکلدهی به این رویکرد داشتهاند.
این تحلیل واینت تاکید میکند که تحولات خاورمیانه نه در کوتاهمدت، بلکه در بازههای زمانی طولانیتر ارزیابی میشوند و نمونههایی مانند خروج اسرائیل از لبنان در دوره ایهود باراک و نیز عملیات «نگهبان دیوارها» نشان دادهاند که دستاوردهای اولیه میتوانند در بلندمدت به نتایج معکوس منجر شوند.
در این چارچوب، اعلام آتشبس در لبنان از سوی دونالد ترامپ به گفته این تحلیل، به حکومت ایران امکان داده تا جبهههای مختلف را به هم پیوند دهد و این موضوع بهعنوان یک ضعف در مدیریت راهبردی دولت بنیامین نتانیاهو ارزیابی شده است.
بر اساس این گزارش، از منظر عملیاتی دو پرسش کلیدی درباره آتشبس مطرح است: نخست اینکه آیا وضعیت امنیتی ساکنان مناطق مرزی شمال اسرائیل بهبود یافته یا بدتر شده است، و دوم اینکه آیا روند تحولات آینده به تضعیف تدریجی حزبالله منجر خواهد شد یا این گروه فرصت بازسازی پیدا میکند.
در همین راستا، ارتش اسرائیل سه شرط اصلی را برای هرگونه توافق آتشبس تعیین کرده است: ایجاد منطقه حائل در جنوب لبنان تا رود لیتانی بدون حضور حزبالله، حفظ آزادی کامل عملیات نظامی - حتی در شمال لیتانی - و آغاز روندی بلندمدت برای خلع سلاح این گروه تحت نظارت آمریکا.
این تحلیل تاکید میکند که آتشبس فوری- حتی با عقبنشینی نسبی نیروها - در صورت عدم تحقق این شروط، به بهبود وضعیت امنیتی منجر نخواهد شد و نباید پذیرفته شود. همچنین پیشنهاد شده که ارتش اسرائیل باید حضور خود را در عمق بیشتری از خاک لبنان حفظ کرده و آزادی عمل خود برای مقابله با تقویت نظامی حزبالله، از جمله حملات احتمالی به بیروت، را از دست ندهد.
در ادامه گزارش آمده است که رویکرد اعلامشده از سوی نعیم قاسم - که هدف از این درگیری را محدود کردن حملات اسرائیل عنوان کرده - در صورت تحقق، میتواند به تضعیف قابل توجه موقعیت امنیتی اسرائیل منجر شود.
این تحلیل همچنین سه شرط کلیدی برای تضعیف تواناییهای حزبالله را برمیشمارد: جلوگیری از ورود تسلیحات، بهویژه از سوی حکومت ایران؛ ممانعت از توسعه توان تولید داخلی موشکهای پیشرفته؛ و ادامه تخریب سیستماتیک زیرساختهای نظامی این گروه تحت نظارت آمریکا و ارتش اسرائیل.
در بخش دیگری از این تحلیل تاکید شده که در مناطق نزدیک به مرز، رویکرد «بازدارندگی» کافی نیست و باید بهطور مستقیم تهدیدها از بین برده شوند.
در جمعبندی، این تحلیل تاکید میکند که تحقق این اهداف مستلزم ترکیبی از دستاوردهای نظامی، اقدامات دیپلماتیک و درسگیری از حملات ۷ اکتبر است؛ درسی که بر ضرورت در دست گرفتن ابتکار عمل و تعیین مسیر آینده بدون وابستگی به اقدامات دشمنان تاکید دارد.
در پایان، این تحلیل به انتصاب فرمانده جدید نیروی دریایی اسرائیل، ایال هارل، اشاره کرده که در نخستین سخنان خود بر گسترش دامنه عملیات و اتخاذ رویکردی تهاجمیتر تاکید کرده و گفته است نیروی دریایی باید بدون محدودیت جغرافیایی، با استفاده از توانمندیهای ویژه خود، مراکز ثقل دشمن را هدف قرار دهد.
یک مقام ارشد گروه حزبالله به شبکه خبری انبیسی گفت آتشبس اسرائیل با لبنان «ضروری، فوری و خواستهای مشترک از سوی همه است»، اما حزبالله با درخواست اسرائیل مبنی بر خلع سلاح خود «مگر در چارچوبی مرتبط با یک دیدگاه امنیت ملی گستردهتر» موافقت نخواهد کرد.
او افزود: «تا زمانی که اسرائیل به حملات خود ادامه دهد و دولت لبنان قادر به جلوگیری از آنها نباشد، مردم طبیعتاً از خود دفاع خواهند کرد.»
این مقام حزبالله هشدار داد که این گروه در صورت فروپاشی آتشبس به جنگ باز خواهد گشت و در عین حال، خواستار عقبنشیتی اسرائیل از لبنان شد.
او همچنین ایجاد هرگونه منطقه حائل پیشنهادی را به عنوان «نقض و اشغال حاکمیت لبنان» رد کرد.
سازمان حقوق بشر ایران هشدار داد که دو زندانی به نامهای منوچهر وفایی و نوید نقدی که به اعدام محکوم شدهاند، در خطر جدی اجرای حکم قرار دارند.
به گفته این نهاد حقوق بشری، وفایی ۲۸ ساله و نقدی ۳۲ ساله در پروندهای مشترک با اتهام قتل دو عضو پایگاه بسیج «سلمان»، وابسته به «سپاه ثارالله شیراز» در سال ۱۴۰۳ به اعدام محکوم شدند، در خطر جدی اجرای حکم در روزهای آینده قرار دارند.
بر اساس این گزارش، نوید نقدی در شرایطی محکوم به اعدام شد که برادر او نیز در سال ۱۳۷۱ با اتهامات سیاسی اعدام شده بود.