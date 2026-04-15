نت‌بلاکس چهارشنبه ۲۶ فروردین خبر داد محدودیت اینترنت به‌طور جدی توان ایرانیان را برای اطمینان از وضعیت دوستان و اعضای خانواده‌شان در خارج از کشور محدود می‌کند.

به گفته این سازمان، مقام‌های حکومت و اینفلوئنسرهای دارای دسترسی ویژه، آزادانه پست می‌گذارند اما اکثریت مردم ایران را ساکت‌ کرده‌اند.

در حالی که حدود ۵۰ روز از آغاز درگیری‌های نظامی در ایران می‌گذرد و قطع اینترنت زندگی روزانه میلیون‌ها نفر را تحت تاثیر قرار داده، خبرگزاری تسنیم نوشت در دوره جنگ، قطع اینترنت «یک ضرورت» است و اضافه کرد: «بررسی همه‌جانبه‌ استراتژی‌های نظامی و تجربیات عملی نشان می‌دهد که در عصر جنگ‌های هیبریدی، توانایی قطع و کنترل اینترنت بین‌الملل یک استاندارد دفاعی جهانی و جزو لاینفک حاکمیت ملی است.»

تسنیم افزود «حق حاکمیت در کنترل کامل یا قطع اینترنت در زمان جنگ، یک رویه پذیرفته شده و یک قانون مدون در سراسر جهان» است و هیچ کشور قدرتمندی «امنیت زیرساخت‌های خود را فدای جریان آزاد اطلاعات در زمان جنگ نمی‌کند».

این در حالی است که در هفته‌های گذشته گزارش‌های متنوعی از تلاش جمهوری اسلامی برای توزیع آنچه «اینترنت پرو» نامیده می‌شود، در میان وابستگان حکومت، منتشر شده است.

آسیب‌های ناشی از قطع اینترنت

بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، با قطع اینترنت بین‌المللی و جایگزینی آن با شبکه ملی، مسیر نظام آموزشی کشور عملا با بحرانی بی‌سابقه روبه‌رو شده است.

تعطیلی سراسری مدارس و دانشگاه‌ها با هدف حفظ جان دانش‌آموزان انجام شد، اما از سوی دیگر، قطع اینترنت، کلاس‌های غیرحضوری را به تجربه‌ای ناکارآمد تبدیل کرد.

وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد پلتفرم «شاد» بدون مشکل در حال فعالیت است، اما گزارش‌ها نشان می‌دهند قطع اینترنت و اختلال زیرساخت‌ها، دسترسی بسیاری از دانش‌آموزان به آموزش را از بین برده است.

در مناطق محروم و درگیر جنگ، این محدودیت‌ها عملا به حذف کامل آموزش منجر شده و وعده رایگان بودن اینترنت داخلی نیز نتوانسته این شکاف را جبران کند.

هم‌زمان، تعلیق تصمیم‌گیری درباره امتحانات نهایی، صدها هزار دانش‌آموز را در وضعیت بلاتکلیفی قرار داده است.

در دانشگاه‌ها، بحران عمیق‌تر شده است و برگزاری صرفا مجازی کلاس‌ها در شرایطی که دسترسی به اینترنت پایدار وجود ندارد، عملا روند آموزش و پژوهش را متوقف کرده است.

دانشجویان تحصیلات تکمیلی از قطع دسترسی به منابع علمی جهانی، نامشخص بودن زمان دفاع پایان‌نامه و نبود برنامه مشخص برای ادامه ترم خبر می‌دهند.

این وضعیت باعث شده است فعالیت‌های علمی، آزمایشگاهی و تحقیقاتی، به حالت تعلیق درآید و مسیر تحصیلی یک نسل با ابهام روبه‌رو شود.

در سطح خانواده‌ها نیز، قطع اینترنت و بی‌ثباتی آموزش، فشار مضاعفی ایجاد کرده است.

والدین شاغل ناچارند آموزش فرزندان را در خانه و با ابزارهایی که مدام قطع می‌شوند مدیریت کنند؛ در حالی که بسیاری از کودکان عملا از فرآیند یادگیری حذف شده‌اند.

در چنین شرایطی، دسترسی محدود و نابرابر به اینترنت، شکاف آموزشی را عمیق‌تر کرده و آموزش را از یک حق عمومی به امتیازی وابسته به دسترسی به اینترنت تبدیل کرده است.