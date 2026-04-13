ذوالفقاری دوشنبه ۲۴ فروردین گفت: «امنیت بنادر در خلیج فارس و دریای عمان یا برای همه است یا برای هیچ‌کس. اگر امنیت بنادر جمهوری اسلامی ایران در آب‌های خلیج فارس و دریای عمان تهدید شود، هیچ بندری در خلیج فارس و دریای عمان در امان نخواهد بود.»

او اعمال محاصره دریایی از سوی ایالات متحده را «اقدامی غیرقانونی و مصداق دزدی دریایی» دانست.

تهدید جدید ذوالفقاری علیه کشورهای منطقه در حالی مطرح می‌شود که جمهوری اسلامی از زمان آغاز مناقشه کنونی، شماری از کشورهای منطقه از جمله عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین، کویت، اردن، قطر، عراق، عمان و جمهوری آذربایجان را هدف قرار داده است.

دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، ۲۳ فروردین در واکنش به شکست مذاکرات اسلام‌آباد گفت نیروی دریایی ایالات متحده «بی‌درنگ» محاصره تنگه هرمز را آغاز می‌کند و ناتو نیز در این عملیات مشارکت خواهد داشت.

او این عملیات را «محاصره‌ای همه‌جانبه در سطحی بالاتر از محاصره ونزوئلا» خواند و تاکید کرد اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی از راه فروش نفت درآمد کسب کند.

بنا بر اعلام ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام)، محاصره دریایی و منع تردد کشتی‌ها به مقصد و از مبدا بنادر ایران از ساعت ۱۷:۳۰ (به وقت تهران) ۲۴ فروردین به اجرا در خواهد آمد.

پیش از دستگیری نیکولاس مادورو، رییس‌جمهوری مخلوع ونزوئلا، در دی‌ماه ۱۴۰۴، آمریکا با اعمال محاصره‌ دریایی شریان‌های درآمد نفتی این کشور را قطع کرد و اقتصاد آن را به فروپاشی کشاند.

تهران: سازوکاری دائمی برای کنترل تنگه هرمز اعمال می‌کنیم

سخنگوی قرارگاه مرکزی «خاتم‌الانبیا» در ادامه با تکرار مواضع سایر مقام‌های جمهوری اسلامی در روزهای اخیر، بر تسلط حکومت ایران بر تنگه هرمز تاکید کرد.

ذوالفقاری گفت با توجه به «استمرار تهدیدهای دشمن»، جمهوری اسلامی پس از پایان جنگ نیز «با قاطعیت سازوکاری دائمی برای کنترل تنگه هرمز اعمال خواهد کرد».

او افزود «شناورهای وابسته به دشمن» مجاز به عبور از تنگه هرمز نیستند و سایر کشتی‌ها تنها با «رعایت ضوابط نیروهای مسلح جمهوری اسلامی» می‌توانند در این گذرگاه تردد کنند.

۲۳ فروردین، محمدرضا عارف، معاون اول مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، گفت که تهران از مواضع خود از جمله «اقتدار در تنگه هرمز» کوتاه نخواهد آمد.

علی‌اکبر ولایتی، وزیر امور خارجه اسبق جمهوری اسلامی، نیز گفت که کلید تنگه هرمز «در دستان مقتدر ماست».

روزنامه معاریو ۲۳ فروردین گزارش داد مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی معتقدند از طریق کنترل تنگه هرمز و تاثیر مستقیم آن بر قیمت جهانی نفت، اهرم فشاری قابل ‌توجه در اختیار دارند.

بر اساس این گزارش، تهران بر این باور است که هرچه نگرانی کشورهای غربی از افزایش بهای انرژی بیشتر شود، احتمال عقب‌نشینی و تمایل آن‌ها به مصالحه نیز افزایش می‌یابد.

در هفته‌های اخیر، اختلال در تردد شناورها در تنگه هرمز به‌دلیل حملات جمهوری اسلامی موجب بر هم خوردن جریان انرژی جهانی و افزایش قیمت نفت شده است.

واکنش‌های بین‌المللی به بحران تنگه هرمز

مارک هاموند، فرمانده جدید نیروهای دفاعی استرالیا، اعلام کرد در صورت دریافت درخواست، کانبرا از توان اعزام یک ناو جنگی برای مشارکت در تلاش‌های تحت رهبری ایالات متحده به‌منظور بازگشایی تنگه هرمز برخوردار است.

پیش‌تر آنتونی آلبانیزی، نخست‌وزیر استرالیا، گفته بود این کشور درخواستی از واشینگتن درباره بحران تنگه هرمز دریافت نکرده است.

دولت ژاپن اعلام کرد عملیات نظامی آمریکا برای محاصره دریایی جمهوری اسلامی را به‌دقت زیر نظر دارد.

مینورو کیهارا، دبیر ارشد کابینه ژاپن، گفت از دیدگاه توکیو، کاهش ملموس تنش‌ها از جمله تضمین امنیت کشتی‌رانی در تنگه هرمز و دستیابی هرچه سریع‌تر به یک توافق نهایی از مسیر دیپلماسی، در اولویت قرار دارد.

او در پاسخ به پرسشی درباره احتمال اعزام نیروهای ژاپنی برای پاکسازی مین‌ها در این آبراه افزود: «در حال حاضر هیچ تصمیمی در این‌ زمینه اتخاذ نشده است.»

شامگاه ۲۳ فروردین، شبکه سی‌بی‌اس نیوز به نقل از یک مقام ارشد ناتو گزارش داد بریتانیا هدایت «برنامه‌ریزی‌ها» برای ائتلافی متشکل از بیش از ۴۰ کشور را بر عهده دارد تا بحران تنگه هرمز را حل‌وفصل کند.

او بدون ارائه جزییات درباره نحوه اجرای این طرح افزود: «در حال بررسی این هستند که چه اقداماتی انجام دهند و چه زمانی آن را عملی کنند؛ از جمله استقرار پیشاپیش تجهیزات و نیروها از همین حالا.»

هدف این ائتلاف بازگشایی تنگه هرمز و حفاظت از آزادی کشتی‌رانی در منطقه است و اکثر کشورهای حاضر در آن از اعضای ناتو به شمار می‌روند.