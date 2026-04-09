ارتش اسرائیل پنج‌شنبه ۲۰ فروردین پیش از حمله احتمالی خود هشدار تخلیه برای حومه جنوبی بیروت که به نام «ضاحیه» شناخته می‌شود و مقر حزب‌الله است، صادر کرد.

سرهنگ آویخای آدراعی، سخنگوی ارتش، هشدار داد: «نیروی دفاعی اسرائیل به عملیات و حمله به زیرساخت‌های نظامی متعلق به سازمان تروریستی حزب‌الله در سراسر ضاحیه ادامه می‌دهد. نیروی دفاعی اسرائیل قصد آسیب رساندن به شما را ندارد و بنابراین، برای حفظ ایمنی خود، باید فورا منطقه را تخلیه کنید.»

ارتش اسرائیل با وجود آتش‌بس با جمهوری اسلامی و علی‌رغم هشدارهای تهران اعلام کرد که چهارشنبه سنگین‌ترین حملات خود را به حزب‌الله انجام داده است.

این حملات صدها کشته و زخمی برجای گذاشته و موجب شده است که دولت لبنان اعلام عزای عمومی کند.

ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرد که در حملات چهارشنبه به بیروت، علی یوسف حرشی، برادرزاده و از معتمدان نزدیک نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله لبنان کشته شده است.

در بیانیه ارتش اسرائیل آمده که حرشی از نزدیکان و مشاوران اصلی نعیم قاسم بود و نقش مهمی در مدیریت و تامین امنیت دفتر او داشت.

ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرد که در حملات شبانه، دو گذرگاه اصلی مورد استفاده نیروها و فرماندهان حزب‌الله برای جابه‌جایی از شمال به جنوب رود لیتانی هدف قرار گرفت. به گفته این نهاد، این مسیرها برای انتقال هزاران سلاح، راکت و پرتابگر استفاده می‌شد.

در ادامه این بیانیه آمده است که حدود ۱۰ محل نگهداری سلاح، پرتابگرها و مراکز فرماندهی متعلق به حزب‌الله در جنوب لبنان نیز هدف قرار گرفته است.

درخواست برخی کشورهای غربی برای توقف حملات

هم‌زمان با تداوم حملات اسرائیل به لبنان، برخی کشورهای غربی از جمله اسپانیا، استرالیا، فرانسه و بریتانیا خواستار توقف این حملات شدند.

‏کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نیز تاکید کرد آتش‌بس در جنگ ایران باید لبنان را نیز دربر بگیرد. او افزود حزب‌الله لبنان را به جنگ کشانده و باید خلع سلاح شود.

همچنین سفیر مصر در بیروت خبر داد تلاش‌های گسترده‌ای در جریان است تا لبنان نیز بخشی از توافق آتش‌بس میان جمهوری اسلامی و آمریکا باشد.

پزشکیان: ادامه حمله به لبنان مذاکره را بی‌معنا خواهد کرد

هم‌زمان مقامات جمهوری اسلامی نیز خواستار توقف این حملات شدند و تهدید کردند که در صورت عدم توقف این حملات، در مذاکرات برنامه‌ریزی‌شده با آمریکا شرکت نخواهند کرد.

مسعود پزشکیان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «تجاوز دوباره اسرائیل به لبنان نقض آشکار توافق اولیه آتش‌بس است و این نشانه خطرناکی از فریب و عدم پایبندی به توافقات احتمالی است.»

او افزود: «تداوم این اقدامات، مذاکره را بی‌معنا خواهد کرد و دست‌های ما بر ماشه باقی است.»

همچنین حساب محمدباقر قالیباف در شبکه ایکس، با اشاره به حملات اسرائیل به لبنان، نوشت: «نقض آتش‌بس هزینه‌های مشخص و واکنش‌های قوی به‌همراه دارد. فورا آتش را خاموش کنید.»

او افزود: «لبنان و کل محور مقاومت، به‌عنوان متحدان جمهوری اسلامی، بخش جدایی‌ناپذیر آتش‌بس را تشکیل می‌دهند.»

قالیباف ادامه داد: «شهباز شریف، نخست‌وزیر، به‌صورت علنی و صریح بر موضوع لبنان تاکید کرد؛ هیچ جایی برای انکار و عقب‌نشینی وجود ندارد.»

در پی افزایش آمار تلفات حملات ۱۹ فروردین اسرائیل به لبنان، نواف سلام، نخست وزیر لبنان، پنج‌شنبه ۲۰ فروردین گفت ادارات دولتی تعطیل و پرچم‌ها نیمه‌افراشته خواهند شد.