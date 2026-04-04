رویترز شنبه ۱۵ فروردین نوشت دو هواپیمای آمریکایی پیش‌تر بر فراز ایران و خلیج فارس هدف قرار گرفتند و ساقط شدند.

در میان خدمه این هواپیماها، دو نفر نجات یافتند، اما یک خلبان همچنان مفقود است و نیروهای جمهوری اسلامی در تلاش برای یافتن او هستند.

این خبرگزاری افزود احتمال زنده بودن خلبان آمریکایی و کوشش او برای گریختن از دست نیروهای حکومت ایران می‌تواند فشارها را بر واشینگتن افزایش دهد؛ به‌ویژه در شرایطی که کارزار نظامی علیه جمهوری اسلامی از حمایت گسترده‌ای در میان افکار عمومی ایالات متحده برخوردار نیست و نشانه‌ای از پایان نزدیک آن نیز دیده نمی‌شود.

بر اساس این گزارش، شهروندان آمریکایی «تا حد زیادی» نسبت به جنگ ایران «بدبین» هستند.

‫یافته‌های تازه‌ترین نظرسنجی رویترز/ایپسوس که در فاصله هفتم تا نهم فروردین انجام شد، حاکی از آن است که ۸۶ درصد از آمریکایی‌ها نسبت به جان نیروهای نظامی کشورشان در جنگ ایران ابراز نگرانی کرده‌اند.

همچنین ‫۵۶ درصد از آمریکایی‌ها معتقدند اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی بر وضعیت مالی آن‌ها تاثیر منفی خواهد داشت، در حالی که تنها ۷ درصد آن را مثبت ارزیابی می‌کنند.

طبق آمار ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام)، تاکنون در جریان جنگ ایران ۱۳ سرباز آمریکایی کشته و بیش از ۳۰۰ تن دیگر زخمی شده‌اند.

سایه جنگنده‌ها بر مذاکرات تهران و واشینگتن

مقام‌های ایالات متحده و جمهوری اسلامی ۱۴ فروردین تایید کردند یک جنگنده دو سرنشینه آمریکایی از نوع «اف-۱۵‌ای» بر اثر آتش حکومت ایران ساقط شده است.

همچنین دو مقام آمریکایی گفتند خلبان یک هواپیمای تهاجمی «ای-۱۰» در پی اصابت آتش جمهوری اسلامی، از هواپیما بیرون پرید و هواپیمای او در کویت سقوط کرد.

رویترز به نقل از منابع آگاه نوشت دو بالگرد بلک‌هاوک نیز که در جست‌وجوی خلبان مفقود بودند، از سوی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی هدف قرار گرفتند، اما موفق شدند از حریم هوایی ایران خارج شوند.

بر اساس این گزارش، جزییات دقیقی درباره میزان جراحات خدمه در دست نیست.

رویترز در ادامه گزارش خود، به واکنش کنایه‌آمیز محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، در پی هدف قرار گرفتن هواپیماهای آمریکا اشاره کرد و نوشت او با لحنی طعنه‌آمیز گفته هدف واشینگتن از «تغییر رژیم» در ایران، اکنون به جست‌وجوی خلبان آمریکایی تقلیل یافته است.

از قالیباف به‌عنوان طرف مذاکره با مقام‌های آمریکایی یاد می‌شود.

ترامپ ۱۴ فروردین گفت سرنگونی جنگنده آمریکایی در ایران تاثیری بر روند مذاکرات با جمهوری اسلامی ندارد.

این در حالی است روزنامه وال‌استریت ژورنال پیش‌تر گزارش داد جمهوری اسلامی به میانجی‌ها اعلام کرده در شرایط کنونی حاضر به دیدار با مقام‌های آمریکایی در پاکستان نیست و شروط آتش‌بس را نمی‌پذیرد.