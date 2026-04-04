رسانههای ایران: پرتابهای به نزدیکی محدوده نیروگاه اتمی بوشهر اصابت کرد
رسانههای ایران گزارش دادند روز شنبه پرتابهای به نزدیکی محدوده نیروگاه اتمی بوشهر اصابت کرد. بنا بر این گزارش، یک نفر از کارکنان بخش حفاظت فیزیکی این نیروگاه کشته شده است.
خبرگزاری رویترز گزارش داد هرچند دونالد ترامپ و پیت هگست از تسلط کامل بر آسمان ایران سخن میگویند، اما اقدام اخیر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در هدف قرار دادن هواپیماهای آمریکایی نشان میدهد جنگندههای ایالات متحده و اسرائیل همچنان در آسمان ایران با خطراتی روبهرو هستند.
رویترز شنبه ۱۵ فروردین نوشت دو هواپیمای آمریکایی پیشتر بر فراز ایران و خلیج فارس هدف قرار گرفتند و ساقط شدند.
در میان خدمه این هواپیماها، دو نفر نجات یافتند، اما یک خلبان همچنان مفقود است و نیروهای جمهوری اسلامی در تلاش برای یافتن او هستند.
این خبرگزاری افزود احتمال زنده بودن خلبان آمریکایی و کوشش او برای گریختن از دست نیروهای حکومت ایران میتواند فشارها را بر واشینگتن افزایش دهد؛ بهویژه در شرایطی که کارزار نظامی علیه جمهوری اسلامی از حمایت گستردهای در میان افکار عمومی ایالات متحده برخوردار نیست و نشانهای از پایان نزدیک آن نیز دیده نمیشود.
بر اساس این گزارش، شهروندان آمریکایی «تا حد زیادی» نسبت به جنگ ایران «بدبین» هستند.
یافتههای تازهترین نظرسنجی رویترز/ایپسوس که در فاصله هفتم تا نهم فروردین انجام شد، حاکی از آن است که ۸۶ درصد از آمریکاییها نسبت به جان نیروهای نظامی کشورشان در جنگ ایران ابراز نگرانی کردهاند.
همچنین ۵۶ درصد از آمریکاییها معتقدند اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی بر وضعیت مالی آنها تاثیر منفی خواهد داشت، در حالی که تنها ۷ درصد آن را مثبت ارزیابی میکنند.
طبق آمار ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام)، تاکنون در جریان جنگ ایران ۱۳ سرباز آمریکایی کشته و بیش از ۳۰۰ تن دیگر زخمی شدهاند.
سایه جنگندهها بر مذاکرات تهران و واشینگتن
مقامهای ایالات متحده و جمهوری اسلامی ۱۴ فروردین تایید کردند یک جنگنده دو سرنشینه آمریکایی از نوع «اف-۱۵ای» بر اثر آتش حکومت ایران ساقط شده است.
همچنین دو مقام آمریکایی گفتند خلبان یک هواپیمای تهاجمی «ای-۱۰» در پی اصابت آتش جمهوری اسلامی، از هواپیما بیرون پرید و هواپیمای او در کویت سقوط کرد.
رویترز به نقل از منابع آگاه نوشت دو بالگرد بلکهاوک نیز که در جستوجوی خلبان مفقود بودند، از سوی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی هدف قرار گرفتند، اما موفق شدند از حریم هوایی ایران خارج شوند.
بر اساس این گزارش، جزییات دقیقی درباره میزان جراحات خدمه در دست نیست.
رویترز در ادامه گزارش خود، به واکنش کنایهآمیز محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، در پی هدف قرار گرفتن هواپیماهای آمریکا اشاره کرد و نوشت او با لحنی طعنهآمیز گفته هدف واشینگتن از «تغییر رژیم» در ایران، اکنون به جستوجوی خلبان آمریکایی تقلیل یافته است.
از قالیباف بهعنوان طرف مذاکره با مقامهای آمریکایی یاد میشود.
ترامپ ۱۴ فروردین گفت سرنگونی جنگنده آمریکایی در ایران تاثیری بر روند مذاکرات با جمهوری اسلامی ندارد.
این در حالی است روزنامه والاستریت ژورنال پیشتر گزارش داد جمهوری اسلامی به میانجیها اعلام کرده در شرایط کنونی حاضر به دیدار با مقامهای آمریکایی در پاکستان نیست و شروط آتشبس را نمیپذیرد.
ارتش اسرائیل اعلام کرد نیروی هوایی این کشور در روز جمعه، موجی از حملات را علیه زیرساختهای حکومت ایران در تهران انجام داده است. در این حملات سامانههای پدافند از جمله یک سایت متعلق به سپاه که موشکهای مورد استفاده برای هدف قرار دادن هواپیماها در آن نگهداری میشد، هدف قرار گرفت.
ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرد یک سایت نظامی مسئول حفاظت از مراکز تحقیق و توسعه تسلیحاتی جمهوری اسلامی نیز مورد حمله قرار گرفته است.
در ادامه این عملیات، یک محل نگهداری موشکهای بالستیک و چندین سایت تولید، تحقیق و توسعه تجهیزات نظامی دیگر نیز هدف قرار گرفتهاند.
ارتش اسرائیل اعلام کرد این حملات بخشی از مرحله تشدید آسیب به سامانههای اصلی و زیرساختهای حکومت ایران است.
قوه قضاییه از اعدام ابوالحسن منتظر و وحید بنیعامریان، دو زندانی سیاسی، خبر داد. این دو زندانی سیاسی به اتهاماتی، از جمله بغی از طریق مشارکت در اقداماتی با هدایت سازمان مجاهدین خلق به اعدام محکوم شده بودند.
شامگاه یکشنبه ۱۰ فروردین، نیروهای گارد زندان و ماموران امنیتی با ورود به بند چهار زندان قزلحصار کرج، ابوالحسن منتظر و وحید بنیعامریانرا به همراه ۲۰ زندانی دیگر با باتوم و ضربوجرح از بند خارج و به مکانی نامعلوم منتقل کردند.
پیشتر در بامداد سهشنبه ۱۱ فروردین نیز قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد که پویا قبادی بیستونی و بابک علیپور، دو زندانی سیاسی، اعدام شدهاند. بامداد دوشنبه ۱۰ فروردین نیز اکبر (شاهرخ) دانشورکار و محمد تقوی سنگدهی، دو زندانی سیاسی دیگر اعدام شده بودند.
جمهوری اسلامی در ماههای اخیر، بهویژه پس از انقلاب ملی ایرانیان، سیاستهای سرکوبگرانه خود را بهطور چشمگیری تشدید کرده و حتی علیه شهروندان حاضر در اعتراضات سراسری دیماه از برچسب «تروریست» استفاده کرده است.
شامگاه جمعه و نزدیک به بامداد شنبه چندین صدای انفجار در مناطق مختلف تهران از جمله غرب، شمال و شرق این شهر شنیده شد. در غرب تهران علاوه بر شنیده شدن صدای انفجار، حرکت جنگنده در ارتفاع پایین نیز گزارش شد. همچنین گزارشهایی از حملات در شیراز و بندر انزلی نیز منتشر شد.
یک مخاطب اعلام کرد ساعت ۲۳:۱۸ جمعه در محدوده خیابان شریعتی و کلاهدوز تهران صدای چند انفجار شدید شنیده شده است. مخاطب دیگری نیز گفت حدود ساعت ۲۳:۰۰ جمعه در محدوده تهرانپارس صدای انفجار به گوش رسیده است.
در تحولی دیگر، یک مخاطب گزارش داد حوالی ساعت ۲۲:۳۰ جمعه در بندرانزلی صدای فعالیت پدافند و شلیک شنیده شده است. رسانههای ایران همچنین از شنیدهشدن صدای انفجار در شیراز در شامگاه جمعه خبر دادند.
این رویدادها در حالی رخ داد که ارتش اسرائیل بعد از ظهر جمعه از آغاز موج جدید حملات علیه اهداف جمهوری اسلامی در تهران خبر داده بود. با این حال، ساعتی بعد رسانهها گزارش دادند اسرائیل برای جلوگیری از ایجاد تداخل، برخی حملات برنامهریزیشده را متوقف کرده است.
وال استریت ژورنال به نقل از مقامهای آگاه و کشورهای میانجی گزارش داد که قطر در برابر تلاشهای آمریکا و دیگر کشورهای منطقه برای ایفای نقش میانجی اصلی در توافق احتمالی آتشبس با ایران مقاومت میکند. این موضوع روند تلاشها برای پیشبرد گفتوگوها را پیچیدهتر کرده است.
به گفته این مقامها، دولت قطر هفته گذشته به مقامهای آمریکایی اعلام کرد تمایلی به ایفای نقش محوری در میانجیگری یا رهبری این تلاشها ندارد.
میانجیها روز جمعه اعلام کردند دور کنونی تلاشهای کشورهای منطقه به رهبری پاکستان برای دستیابی به آتشبس میان آمریکا و جمهوری اسلامی به بنبست رسیده است. آنها گفتند تهران به طور رسمی اعلام کرده حاضر نیست در روزهای آینده با مقامهای آمریکایی در اسلامآباد دیدار کند و خواستههای آمریکا را غیرقابلقبول میداند.
در همین حال، میانجیها افزودند ترکیه و مصر همچنان برای یافتن راهی برای پیشبرد مذاکرات تلاش میکنند و در حال بررسی محلهای جدید برای گفتوگوها، از جمله دوحه، پایتخت قطر، یا استانبول، همراه با پیشنهادهای تازه برای عبور از بنبست هستند.