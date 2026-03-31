آسوشیتدپرس: ریاض و ابوظبی میخواهند جنگ تا تضعیف کامل تهران ادامه یابد
آسوشیتدپرس به نقل از مقامهای آمریکایی، اسرائیلی و عرب نوشت که کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به رهبری عربستان سعودی و امارات متحده عربی به دونالد ترامپ فشار میآورند که «تا تضعیف جمهوری اسلامی به حد کافی» به جنگ ادامه دهد.
قطر و عمان همچنان از راه حل دیپلماتیک حمایت میکنند.
این رسانه در گزارشی که بامداد سهشنبه ۱۱ فروردین انتشار یافت، نوشت که کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در ابتدا بابت اینکه پیش از جنگ اطلاعات کافی درباره حمله آمریکا و اسرائیل دریافت نکرده بودند، همینطور از اینکه آمریکا هشدارهایشان درباره پیامدهای ویرانگر جنگ برای کل منطقه را نادیده گرفته بود، گلایه داشتند. با وجود این، اکنون به کاخ سفید میگویند که این جنگ یک فرصت تاریخی برای «از کار انداختن کامل و همیشگی حاکمیت روحانیون در ایران» فراهم کرده است.
آسوشیتدپرس نوشت: «مقامهایی از عربستان سعودی، امارات متحده عربی، کویت و بحرین در گفتوگوهای خصوصی اعلام کردهاند نمیخواهند عملیات نظامی تا زمانی که تغییرات قابل توجهی در رهبری ایران رخ ندهد یا تغییر چشمگیری در رفتار ایران ایجاد نشود، پایان یابد.»
یک دیپلمات از کشورهای حاشیه خلیج فارس در گفتوگو با این رسانه از وجود برخی اختلافنظرها خبر داد و گفت که عربستان و امارات در خط مقدم درخواستها برای افزایش فشار نظامی بر تهران قرار دارند.
آسوشیتدپرس، همچنین به نقل از یک منبع مطلع نوشت که محمد بنسلمان، ولیعهد عربستان،به مقامهای کاخ سفید گفته است که تضعیف بیشتر توان نظامی و رهبری روحانی ایران در راستای منافع بلندمدت منطقه خلیج فارس و فراتر از آن است.
عربستان و امارات موافق ادامه حملات، عمان و قطر حامی دیپلماسی
به گفته این دیپلمات، امارات متحده عربی شاید تندروترین کشور خلیج فارس در این زمینه باشد و بهشدت ترامپ را برای صدور دستور حمله زمینی تحت فشار قرار میدهد. کویت و بحرین نیز از این گزینه حمایت میکنند.
طی یک ماه گذشته شدیدترین بخش از کارزار نظامی جمهوری اسلامی در واکنش به حملات آمریکا و اسرائیل علیه امارات انجام شده است. به گفته مقامهای رسمی امارات، این کشور در چهار هفته نخست حملات با بیش از ۲۳۰۰ حمله موشکی و پهپادی تهران مواجه شده است.
در مقابل، عمان و قطر که بهطور سنتی در نقش میانجی در مذاکرات غرب با جمهوری اسلامی ظاهر شدهاند، از راهحل دیپلماتیک حمایت کردهاند.
این دیپلمات همچنین گفت عربستان به آمریکا استدلال کرده که پایان دادن به جنگ در مقطع کنونی به «توافق خوبی» که امنیت همسایگان عرب ایران را تضمین کند، منجر نخواهد شد.
سعودیها خواستار توافقی هستند که برنامه هستهای جمهوری اسلامی را خنثی کند، توانمندیهای موشکهای بالستیک آن را از بین ببرد، به حمایت تهران از گروههای نیابتی پایان دهد، و همچنین تضمین کند که جمهوری اسلامی در آینده نتواند تنگه هرمز را بهطور موثر مسدود کند.
آسوشیتدپرس تحقق این اهداف را مساوی با «تغییر اساسی مسیر نظامی دینی حاکم بر ایران یا کنار رفتن کامل آن» ارزیابی کرده است.
این رسانه نوشته است که کاخ سفید از اظهارنظر درباره این گزارش و رایزنیها با متحدان خلیج فارس خودداری کرد. اما مارکو روبیو، وزیر امو خارجه آمریکا، روز دوشنبه تاکید کرد که ایالات متحده و متحدان عرب خلیج فارس درباره ایران همنظرند.
روبیو در برنامه «صبح بخیر آمریکا» شبکه اِیبیسی حاکمان ایران را «افراطگرایان مذهبی با دیدگاهی آخرالزمانی نسبت به آینده» خواند که «هرگز نباید اجازه یابند به سلاح هستهای دست پیدا کنند».
او افزود: «همه همسایگانشان این را میدانند، به همین دلیل است که همگی از اقداماتی که ما انجام میدهیم حمایت کردهاند.»
آسوشیتدپرس نوشت که سعودیها همزمان نسبت به طولانی شدن درگیری هم حساسند چون میدانند هرچه درگیری طولانیتر شود، فرصت جمهوری اسلامی برای حمله به زیرساختهای انرژی عربستان نیز بیشتر خواهد شد.
یک مقام دولتی سعودی تاکید کرد که این کشور در نهایت خواهان یک راهحل سیاسی برای بحران است، اما تمرکز فوری آن همچنان بر حفاظت از مردم و زیرساختهای حیاتیاش قرار دارد.
درخواست به ضربه زدن اساسی به ساختار جمهوری اسلامی در حالی از سوی کشورهای خلیج فارس مطرح میشود که ترامپ در روزهای گذشته بارها میان ادعای مذاکره با شخصیتهایی درون حاکمیت و بررسی گزینههایی که جنگ را به مرحلهای شدیدتر وارد میکند، در نوسان بوده است.
روزنامه والاستریت ژورنال ظرف کمتر از ۲۴ ساعت دو گزارش نسبتا متفاوت درباره گزینههای مورد بررسی دونالد ترامپ منتشر کرد؛ گزارشی که عصر دوشنبه ۱۰ فروردین منتشر شد از این حکایت داشت که ترامپ در حال بررسی یک عملیات نظامی پیچیده و پرخطر برای خارج کردن حدود ۴۵۰ کیلوگرم اورانیوم از ایران است. این عملیات مستلزم حضور نیروهای آمریکایی در داخل ایران به مدت چندین روز یا حتی بیشتر توصیف شده بود.
در گزارشی دیگر که بامداد سهشنبه ۱۱ فروردین در همین رسانه منتشر شد، رییسجمهوری ایالات متحده به مشاورانش گفته که حاضر است کارزار نظامی آمریکا علیه ایران را پایان دهد، حتی اگر تنگه هرمز همچنان تا حد زیادی بسته باقی بماند.
به نوشته این رسانه، این تصمیم به احتمال زیاد کنترل مستحکم تهران بر این آبراهه را تداوم میبخشد و عملیات پیچیده بازگشایی آن را به زمانی دیگر موکول میکند.
بر اساس پیامهای مخاطبان ایراناینترنشنال، صبح سهشنبه ۱۱ فروردین تهران و چندین استان غربی ایران، از جمله استانهای جنوب غرب کشور، هدف حملات هوایی و موشکی آمریکا و اسرئیل قرار گرفتند.
دو انفجار ساعت چهار بامداد در زنجان رخ داد و یک واحد هدف قرار گرفت.
یک ساعت بعد، یک انفجار در حوالی منطقه خیام در این شهر گزارش شد.
به گفته مخاطبان ایراناینترنشنال، ساعت ۵:۵۰ بامداد سهشنبه چندین انفجار پیاپی در شرق تهران، محدوده نوبنیاد شنیده شد. دقایقی بعد، صدای انفجار شدید در محدوده شهرآرا گزارش شد. ساعت شش هم منطقه ۲۲ در غرب تهران سه بار هدف حمله قرار گرفت.
محدوده گیشا ساعت ۰۶:۱۴ هدف قرار گرفت.
در شهرک شهید رجایی در نوبنیاد هم ساعت شش دودگرفتگی شدید دیده شد.
صدای جنگنده و دو انفجار از فاصله دور، ساعت ۵:۵۳ در حوالی پایگاه و شهرک صنعتی بزرگ در شیراز شنیده شد.
صدای انفجار ساعت ۰۶:۱۰ در اطراف بندر دیلم استان بوشهر شنیده شد.
ساعت شش چندین نقطه در شهر یزد نیز هدف حمله قرار گرفت.
هیلل نیومن، سفیر اسرائیل در استرالیا، روز سهشنبه ۱۱ فروردین در سخنرانی خود در باشگاه ملی مطبوعات استرالیا، گفت که جمهوری اسلامی از زمان روی کار آمدن، به «بزرگترین حامی تروریسم» تبدیل شده و در عین حال برنامههای هستهای خود را دنبال کرده، بدون آنکه با حسن نیت وارد مذاکرات شود.
به گفته سفیر اسرائیل در استرالیا، اطلاعات موجود نشان میدهد که جمهوری اسلامی قصد داشته برنامههای هستهای و موشکی خود را بهسرعت بازسازی کرده و آنها را در عمق زمین پنهان کند و سپس در زمانی مناسب، بهطور همزمان علیه اسرائیل و غرب به کار گیرد.
نیومن افزود: «زمان در حال از دست رفتن بود. بنابراین اسرائیل و ایالات متحده اقدام کردند؛ نه برای تصرف سرزمین یا منابع، بلکه در چارچوب دفاع از خود.»
سفیر اسرائیل در استرالیا، همچنین اعلام کرد که بهتازگی در سفری محرمانه به یکی از کشورهای خلیج فارس با وزیر خارجه اسرائیل دیدار کرده است.
او گفت که در این سفر با رهبران آن کشور درباره عادیسازی روابط گفتوگو کردند. به گفته او، این کشور حاشیه خلیج فارس تمایل به عادیسازی روابط با اسرائیل دارد، اما نگران است که ایران در واکنش، آنها را هدف قرار دهد.
ارتش اسرائیل با انتشار نقشهای مربوط به وردآورد در غرب تهران به ساکنان بخش مسکونی این محله هشدار داد که از نزدیک شدن به محل اعلام شده خودداری کنند.
بر اساس این اطلاعیه، ارتش اسرائیل بامداد سهشنبه قصد حمله به منطقهای کنار مرکز تعویض پلاک میثم در وردآورد را دارد. ارتش اسرائیل از ساکنان این منطقه خواسته تا چهار ساعت آینده از خانه های خود خارج نشوند.
بر اساس پیامهای مخاطبان ایران اینترنشنال، تهران، اصفهان و استانهای حاشیه خلیج فارس بامداد سهشنبه ۱۱ فروردین شاهد حملات هوایی و موشکی آمریکا و اسرائیل بودند. حملات پیدرپی ساعت ۰۲:۲۰ بامداد سهشنبه به مدت حدود ۱۰ دقیقه در جنوب شهر انجام شد. چندین انفجار هم ساعت ۲ بامداد در شاهین شهر شنیده شد.
مخاطبان در پیامهای خود از پرواز جنگندهها در ارتفاع پایین همراه با چندین انفجار بزرگ در ساعت ۰۲:۴۵ بامداد در بندر عباس خبر دادند. اسکله و پایگاه سپاه در روستای سرخور طاهروئی سیریک در استان هرمزگان ساعت ۰۳:۳۵ بامداد سهشنبه دو بار هدف قرار گرفت.
یکی از مخاطبان هم گفت که ساعت ۰۴:۲۰ بامداد صدای چند انفجار در غرب تهران شنیده شد.