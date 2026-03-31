وال‌استریت ژورنال، بامداد سه‌شنبه ۱۱ فروردین در گزارشی به نقل از مقام‌های دولت آمریکا نوشت که دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری ایالات متحده، به مشاورانش گفته که حاضر است کارزار نظامی آمریکا علیه ایران را پایان دهد، حتی اگر تنگه هرمز همچنان تا حد زیادی بسته باقی بماند. این مقام‌ها همچنین افزودند که گزینه‌های نظامی دیگری هم تحت بررسی است اما در حال حاضر در اولویت فوری ترامپ نیستند.

به نوشته این رسانه، این تصمیم به احتمال زیاد کنترل مستحکم تهران بر این آبراهه را تداوم می‌بخشد و عملیات پیچیده بازگشایی آن را به زمانی دیگر موکول می‌کند.

در بخشی از این گزارش آمده است که در روزهای گذشته دولت به این نتیجه رسیده است که ماموریت باز کردن تنگه هرمز درگیری را فراتر از بازه زمانی مد نظر ترامپ که چهار تا شش هفته اعلام شده بود، خواهد کشاند. به همین دلیل رییس‌جمهوری آمریکا تصمیم گرفته است که اهداف اصلی یعنی تضعیف نیروی دریایی ایران و ذخایر موشکی آن را محقق کند، سپس درگیری‌های جاری را کاهش دهد و از طریق فشار دیپلماتیک، حکومت ایران را به باز کردن جریان آزاد تجارت از طریق خلیج فارس وادارد.

به نوشته وال‌استریت ژورنال، در صورت شکست خوردن این تلاش‌ها، واشینگتن از متحدان خود در اروپا و کشورهای حوزه خلیج فارس خواهد خواست که رهبری بازگشایی تنگه هرمز را بر عهده بگیرند.

سردرگمی میان اظهارات ضد و نقیض

سوزان مالونی، کارشناس ایران و معاون موسسه بروکینگز در واشینگتن دی‌سی، پایان دادن به عملیات نظامی پیش از باز شدن تنگه را «به‌شدت غیرمسئولانه» توصیف کرد.

او گفت: «آمریکا و اسرائیل این جنگ را با هم آغاز کردند و نمی‌توانند از پیامدهای آن شانه خالی کنند. بازارهای انرژی جهانی هستند و هیچ راهی وجود ندارد که آمریکا خود را از آسیب‌های اقتصادی که همین حالا هم در حال وقوع است و با بسته ماندن تنگه هرمز به‌صورت تصاعدی بدتر خواهد شد، مصون نگه دارد.»

ساعاتی پیش از انتشار این گمانه‌زنی‌ها، گزارش‌هایی مبنی بر بررسی عملیات نظامی برای خارج کردن اورانیوم با غنای بالا از تاسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی در دولت آمریکا منتشر شده بود. افزون بر این، ناو یو‌اس‌اس تریپولی حامل حدود ۳۵۰۰ نیروی نظامی و پشتیبانی یگان سی‌ویکم تفنگداران آمریکایی به حوزه عملیاتی خاورمیانه وارد شده است و مقام‌های آمریکایی از اعزام نیروهای بیشتر به سوی خاورمیانه خبر داده‌اند

وال‌استریت ژورنال، در گزارشی که عصر دوشنبه ۱۰ فروردین انتشار یافت، نوشته بود که ترامپ در حال بررسی یک عملیات نظامی پیچیده و پرخطر برای خارج کردن حدود ۴۵۰ کیلوگرم اورانیوم از ایران است. این عملیات مستلزم حضور نیروهای آمریکایی در داخل ایران به مدت چندین روز یا حتی بیشتر توصیف شده بود.

این رسانه در آن گزارش نیز به نقل از مقام‌های آمریکایی نوشت که ترامپ هنوز تصمیمی درباره صدور فرمان این عملیات نگرفته و در حال سنجش خطرات احتمالی برای سربازان آمریکایی است.

از سوی دیگر، ترامپ دوشنبه در مصاحبه با فایننشال‌تایمز همزمان با تاکید بر ادامه مذاکرات با تهران، از احتمال تصرف جزیره خارک و «در اختیار گرفتن نفت ایران» سخن گفت و تاکید کرد که واشینگتن همچنان گزینه‌های نظامی متعددی در اختیار دارد.

ساعاتی بعد از این مصاحبه، او در شبکه اجتماعی خود، تروث سوشال، نوشت که اگر جمهوری اسلامی از رسیدن به توافق و باز کردن تنگه هرمز خودداری کند، آمریکا تمام نیروگاه‌های برق، چاه‌های نفت، جزیره خارک و احتمالا تاسیسات آب‌شیرین‌کن را هدف قرار خواهد داد.

مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، نیز روز دوشنبه در گفت‌وگو با الجزیره اعلام کرد کارزار کنونی برای تحقق اهداف نظامی آمریکا ظرف چند هفته به پایان خواهد رسید.

او گفت: «سپس با مساله تنگه هرمز مواجه خواهیم شد و این به تصمیم ایران بستگی دارد، یا ائتلافی از کشورها در سراسر جهان و منطقه، با مشارکت آمریکا، اطمینان حاصل خواهد کرد که این تنگه به هر شکلی باز بماند.»

به نوشته وال‌استریت ژورنال دولت آمریکا از ابتدای این کارزار نظامی احتمال بسته شدن تنگه به دست حکومت ایران را در نظر گرفته بود. اما پس از آنکه جمهوری اسلامی مین‌هایی در آب کار گذاشت و تهدید به حمله به نفتکش‌ها کرد، تردد کشتی‌ها به‌شدت کاهش یافت.

مقام‌های ارشد بارها این مشکل را کم‌اهمیت جلوه دادند، در حالی که فشارها بر واشینگتن برای مدیریت وضعیت افزایش یافته بود. پیت هگست، وزیر دفاع، ۲۲ اسفند گفت اقدامات تهران نشانه «استیصال کامل» است و «موضوعی است که با آن سروکار داریم و نیازی به نگرانی نیست.»

ترامپ در نخستین مراحل برای حل این مشکل به‌طور فزاینده‌ای از شرکت‌های کشتیرانی خواست ریسک عبور از این آبراه را بپذیرند. وقتی این اقدام نتیجه نداد، او به‌طور مستقیم تهران را تهدید کرد. هفته گذشته، ترامپ اجازه عبور برخی کشتی‌ها از سوی جمهوری اسلامی را «هدیه» تعبیر کرد و آن را آغازگر دور جدیدی از دیپلماسی دانست که امیدوار است به پایان جنگ منجر شود.

با وجود اصرار دونالد ترامپ بر مذاکره با گروهی از درون حاکمیت، مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی از جمله محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، مسعود پزشکیان، رییس دولت، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه و سخنگوی این وزارت‌خانه بارها هرگونه مذاکره با ایالات متحده را رد کرده‌اند.