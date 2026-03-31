عراقچی: پیامهای مستقیم از ویتکاف دریافت میکنم اما به معنای مذاکرات نیست
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در گفتوگو با الجزیره اعلام کرد آنچه در حال رخ دادن است مذاکرات نیست، بلکه تبادل پیام مستقیم یا از طریق دوستان در منطقه است.
عراقچی افزود: «همانند گذشته پیامهای مستقیم از ویتکاف دریافت میکنم و این به معنای مذاکرات نیست.»
او ادامه داد: «تبادل پیامها در چارچوب مشخصی از طریق دولت و تحت نظارت شورای امنیت ملی انجام میشود. هیچ مذاکرهای با هیچ طرف مشخصی در جمهوری اسلامی در جریان نیست. پیامها از طریق وزارت امور خارجه منتقل میشوند و تماسهایی نیز بین دستگاههای امنیتی برقرار است.»
عراقچی گفت: «هیچ پاسخی به ۱۵ پیشنهاد آمریکا ارسال نشده و هیچ پیشنهادی یا شرطی از سوی ایران ارائه نشده است. وی افزود که هیچ تصمیمی درباره مذاکرات اتخاذ نشده و طرف آمریکایی هنوز ملاحظاتی درباره آن دارد و شروطشان پایان جنگ است.»
شرکت هواپیمایی «فلایدبی» در اطلاعیهای اعلام کرد امارات متحده عربی ورود و حتی ترانزیت شهروندان ایرانی از طریق دبی را ممنوع کرده است.
با این حال، اعضای درجه یک خانواده شهروندان اماراتی شامل والدین، همسر، فرزندان و خواهر و برادر که بهصورت مشترک سفر میکنند، در صورت دریافت تاییدیه پیش از سفر، ممکن است از این محدودیت مستثنی شوند.
شرکت فلایدبی در ادامه این اطلاعیه از «تمامی شرکا» خواست «بهطور کامل» این دستورالعمل را رعایت کنند و از رزرو یا پذیرش مسافرانی که مشمول این محدودیت هستند، بپرهیزند؛ مگر در مواردی که شامل شرایط استثنا باشند.
در هفتههای اخیر، روابط حکومت ایران و امارات دچار تنش شده و رو به سردی گذاشته است.
از زمان آغاز مناقشه کنونی، جمهوری اسلامی علاوه بر حملات موشکی به اسرائیل و پایگاههای آمریکا در منطقه، ۱۲ کشور از جمله عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین، کویت، اردن، قطر، عراق، عمان و جمهوری آذربایجان را هدف قرار داده است.
در این میان، امارات بیش از همه هدف حملات جمهوری اسلامی قرار گرفته است. از زمان آغاز جنگ، حدود ۴۴۰ موشک و نزدیک به دو هزار پهپاد به سوی این کشور شلیک شده است.
تهران اغلب این حملات را با استناد به فعالیت پایگاههای نظامی ایالات متحده در کشورهای منطقه توجیه میکند. این در حالی است که تاسیسات غیرنظامی مانند فرودگاهها و هتلها، از جمله اهداف حملات حکومت ایران بودهاند.
اقدامات تلافیجویانه امارات
ایراناینترنشنال ۱۱ فروردین به نقل از منابع آگاه، از برخورد گسترده با شبکههای مالی سپاه پاسداران و بازداشت دهها فرد فعال در شبکه صرافی وابسته به حکومت ایران در امارات خبر داد.
پیشتر در اسفندماه، امارات دستور داده بود فعالیتهای مراکز وابسته به حکومت ایران در این کشور از جمله بیمارستان ایرانیان، مدارس ایرانی، دانشگاه آزاد، مسجد «امام حسین» و همچنین «باشگاه ایرانیان» دبی متوقف و این مراکز تعطیل شوند.
در حالی که مقامهای دبی پیشتر به مسئولان «بیمارستان ایرانیان» مهلتی یکماهه برای توقف فعالیت داده بودند، این مرکز درمانی جمهوری اسلامی ۲۶ اسفند بهطور ناگهانی و ظرف چند ساعت به دست پلیس دبی تعطیل شد.
محمد بن زاید آل نهیان، رییس امارات متحده عربی، ۱۶ اسفند در اظهاراتی کمسابقه جمهوری اسلامی را «دشمن» خواند و به تهران هشدار داد امارات «طعمه آسانی» نیست.
خبرگزاری آسوشیتدپرس ۱۱ فروردین به نقل از منابع آگاه گزارش داد کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، به رهبری عربستان سعودی و امارات، از دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، خواستهاند جنگ را تا زمان ایجاد «تغییرات قابل توجه در رهبری یا رفتار ایران» ادامه دهد.
بر اساس اطلاعیه شرکت فلایدبی، امارات متحده عربی ورود و ترانزیت شهروندان ایرانی از طریق دبی را ممنوع کرده است.
در این دستورالعمل آمده است که دارندگان گذرنامه ایرانی اجازه ورود یا ترانزیت از طریق فرودگاه بینالمللی دبی را ندارند. این محدودیت شامل تمامی شهروندان ایرانی، از جمله دارندگان ویزای معتبر اقامت امارات متحده عربی در همه دستهها و همچنین دارندگان ویزای بازدید و گردشگری میشود.
در این اطلاعیه که روز شنبه منتشر شده همچنین تاکید شده شهروندان ایرانی که هماکنون خارج از امارات متحده عربی هستند، از جمله افراد دارای اقامت، اجازه ورود به این کشور را نخواهند داشت.
بر اساس اطلاعات و پیامهای دریافتی از مخاطبان ایراناینترنشنال، در روزهای اخیر شهروندان ایرانی مقیم امارات متحده عربی که خارج از خاک این کشور حضور داشتند، با ابطال ویزای اقامت مواجه شدهاند؛ اقدامی که موجب سرگردانی برخی از این افراد در کشورهای مبدا و فرودگاهها شده است.
دفتر رییسجمهور فرانسه درباره پیام اخیر دونالد ترامپ رییسجمهور آمریکا در شبکههای اجتماعی که گفته بود فرانسه به یک هواپیمای حامل تجهیزات نظامی به مقصد اسرائیل اجازه عبور از آسمان خود را نداده، اعلام کرد: «ما از این پیام شگفتزدهایم. فرانسه از روز نخست (درگیری) موضع خود را تغییر نداده و ما این تصمیم را تأیید میکنیم.»
ترامپ در پستی در شبکه تروث سوشال گفت که فرانسه «بسیار غیرهمکارانه» عمل کرده و ایالات متحده «این موضوع را به خاطر خواهد سپرد».
ارتش فرانسه در تاریخ ۵ مارس اعلام کرده بود که اگر هواپیماهای آمریکایی در حملات علیه جمهوری اسلامی شرکت کنند، فرانسه اجازه استفاده از پایگاههای خود را به آنها نخواهد داد، اما اگر این هواپیماها در حمایت از دفاع از متحدان فرانسه در منطقه باشند، بهصورت «موقت» این اجازه داده خواهد شد.