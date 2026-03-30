ارتش اسرائیل: بیش از ۶۰۰ حمله علیه سامانههای موشکی بالستیک جمهوری اسلامی انجام دادیم
سخنگوی فارسی زبان ارتش اسرائیل درباره عملیات این کشور طی یک ماه گذشته علیه جمهوری اسلامی اعلام کرد: «به طور همزمان ضربه به دو سامانه اصلی رژیم را آغاز کردیم. سامانههای موشکی و پدافندی.»
او افزود: «بیش از ۶۰۰ عملیات حمله علیه سامانههای موشکی بالستیک انجام دادیم تا سکوهای پرتاب را شناسایی و تهدید علیه جبهه داخلی اسرائیل را از میان برداریم. در روزهای اخیر اطلاعات نظامی کاهش روحیه، غیبت و فرسایش درمیان نیروهای این واحدها را شناسایی کرده است.»
سخنگوی فارسی زبان ارتش اسرائیل گفت: «در همین راستا ما علیه سامانههای پدافندی رژیم با تمامی اجزای آن عمل میکنیم. انهدام بیش از ۸۰ درصد از سامانههای پدافند هوایی رژیم به نیروی هوایی ما این امکان را میدهد تا با آزادی کامل و با شدتی بیسابقه در سراسر ایران عمل کند.»
سخنگوی فارسی زبان ارتش اسرئیل گفت: «در پی ضربات به این سامانهها انهدام سامانههای اصلی رژیم آغاز شد. صنایع نظامی از قبیل کارخانهها و سایتهایی که موشکهای بالستیک، پهپادها، سامانههای پدافندی و دیگر تسلیحات مورد استفاده در عملیات تروریستی را تولید می کنند. در روزهای آینده حمله به تمامی اجزای حیاتی این صنایع تکمیل خواهد شد.»
او افزود: «مولفه دوم سازوکارهای فرماندهی و کنترل است. ما مهمترین قرارگاههای فرماندهی سپاه و نیروهای وابسته به آن را هدف قرار دادیم. جایی که رژیم از آنجا حملات علیه اسرائیل و نیز سرکوب شما مردم ایران را مدیریت میکند. از جمعه ضربات سخت به زنجیره فرماندهی بسیج، حذف نیروها در ایستهای بازرسی در خیابانهای تهران و به ویژه قرارگاه امام علی که مسئول سرکوب خشن اعتراضات اخیر بود. بیش از دو هزار نیروی سپاه پاسداران، بسیج و نیروهای انتظامی از میان برداشته شدند.»
به گفته سخنگوی فارسی زبان ارتش اسرائیل، «بخش سوم تعمیق ضربه به پروژه هستهای ایران است. اکنون سایتها و زیرساختهایی که برای بازسازی و تقویت برنامه هستهای طراحی شده هدف قرار میدهیم. از جمله اهداف اصلی که نابود شدند، تاسیسات آب سنگین اراک که برای راه ندازی راکتورهای هستهای استفاده میشود و منبع تولید پلوتونیوم است و در یزد زیرساختی که اورانیوم خام را برای کنسانترازی آماده می کرد. در طول سالها رژیم تروریستی منابع عظیمی را برای تسریع برنامه هستهای هزینه کرده است. منابعی که متعلق به شما مردم ایران بوده است. در واقع هرچه پروژه هستهای رژیم تقویت شد، اقتصاد کشور بیشتر فروپاشید. امروز جمهوری اسلامی از نظر منطقهای منزوی شده و اقتصادش در حال فروپاشی است.»