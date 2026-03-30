دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، ضمن تاکید بر ادامه مذاکرات با تهران، از احتمال تصرف جزیره خارک و «در اختیار گرفتن نفت ایران» سخن گفت.

او افزود جمهوری اسلامی اقداماتی برای کاهش تنش انجام داده، از جمله اجازه عبور برخی نفتکش‌ها از تنگه هرمز. به گفته ترامپ، محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، مجوز این اقدام را صادر کرده است.

در سوی دیگر، قالیباف در پیامی به مناسبت سی‌امین روز آغاز جنگ، به‌صراحت توافق با ایالات متحده را رد کرد .

او به پیشنهاد ۱۵ بندی ترامپ برای برقراری آتش‌بش اشاره کرد و آن را «آرزوی آمریکایی‌ها» خواند.

ورود نیروهای حشد الشعبی به ایران موج گسترده‌ای از انتقادها را برانگیخت و به نگرانی‌ها درباره به‌کارگیری مجدد شبه‌نظامیان عراقی برای سرکوب مردم ایران دامن زد.

خبرگزاری فرانسه گزارش داد محمدرضا شیبانی، سفیر جمهوری اسلامی، علی‌رغم اخراج از سوی دولت لبنان، با اتکا به حزب‌الله و نبیه بری، رییس پارلمان، این کشور را ترک نخواهد کرد.

