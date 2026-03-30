سپاه اصفهان: صدای احتمالی انفجار، ناشی از انهدام مهمات است
سپاه اصفهان اعلام کرد احتمال شنیده شدن صدای انفجارهای «کنترلشده» در شهرضا و روستاهای اطراف وجود دارد و دلیل آن «خنثیسازی و انفجار مهمات باقیمانده از حملات آمریکا و اسرائیل» است.
دولت هند اعلام کرد دو نفتکش حامل ۹۴ هزار تُن گاز مایع یکشنبه ۹ فروردین از تنگه هرمز عبور کردند و اکنون در حال حرکت به سوی هند هستند.
طی دو هفته گذشته چهار کشتی هندی حامل گاز مایع نیز پس از رایزنیهای دیپلماتیک این کشور با جمهوری اسلامی، از تنگه هرمز عبور کرده بودند.
ارتش اسرائیل بامداد دوشنبه ۱۰ فروردین اعلام کرد در حال انجام موج دیگری از حملات علیه زیرساختهای جمهوری اسلامی است.
رسانههای ایران گزارش دادند در حمله به اهدافی در شهر زنجان، دستکم سه نفر کشته شدند.
معاون استاندار قم از حمله به چهار نقطه از این استان در صبح دوشنبه خبر داد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، ضمن تاکید بر ادامه مذاکرات با تهران، از احتمال تصرف جزیره خارک و «در اختیار گرفتن نفت ایران» سخن گفت.
او افزود جمهوری اسلامی اقداماتی برای کاهش تنش انجام داده، از جمله اجازه عبور برخی نفتکشها از تنگه هرمز. به گفته ترامپ، محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، مجوز این اقدام را صادر کرده است.
در سوی دیگر، قالیباف در پیامی به مناسبت سیامین روز آغاز جنگ، بهصراحت توافق با ایالات متحده را رد کرد.
او به پیشنهاد ۱۵ بندی ترامپ برای برقراری آتشبش اشاره کرد و آن را «آرزوی آمریکاییها» خواند.
ورود نیروهای حشد الشعبی به ایران موج گستردهای از انتقادها را برانگیخت و به نگرانیها درباره بهکارگیری مجدد شبهنظامیان عراقی برای سرکوب مردم ایران دامن زد.
خبرگزاری فرانسه گزارش داد محمدرضا شیبانی، سفیر جمهوری اسلامی، علیرغم اخراج از سوی دولت لبنان، با اتکا به حزبالله و نبیه بری، رییس پارلمان، این کشور را ترک نخواهد کرد.
بر اساس گزارشهای دریافتی از شاهدان عینی در بامداد دوشنبه ۱۰ فروردین ۱۴۰۵، موج تازهای از انفجارها و حملات در نقاط مختلف ایران گزارش شده است.
در استان هرمزگان، ساکنان جزیره کیش از وقوع دو انفجار مهیب در ساعت ۰۴:۵۰ بامداد خبر دادهاند. همزمان در جزیره قشم، شهروندان از شنیده شدن انفجارهای پیاپی و شدید در فاصله زمانی ۰۴:۰۰ تا ۰۵:۰۰ خبر دادهاند که به گفته آنان با لرزش پنجرهها همراه بوده است.
همچنین در ساعت ۰۵:۰۴ صدای مداوم انفجارها گزارش شده و برخی شاهدان منبع احتمالی آن را از سمت جزیره لارک عنوان کردهاند.
در بندرعباس نیز گزارشها حاکی از شنیده شدن چندین انفجار مهیب در حوالی ساعت ۰۴:۳۰ بامداد است.
در شمال کشور، ساکنان بابل در استان مازندران از شنیده شدن صدای یک انفجار مهیب در اطراف شهر در ساعات بامدادی خبر دادهاند.
در استان کردستان، گزارشها از دهگلان حاکی است که حوالی ساعت ۰۴:۲۰ تاسیسات مرتبط با سپاه هدف قرار گرفته و در پی آن برق شهر بهطور کامل قطع شده است.
همچنین در تبریز، مرکز استان آذربایجان شرقی، شاهدان عینی از وقوع حملات شدید در فاصله زمانی ۲۳:۳۰ تا ۲۳:۵۰ شب گذشته در محدودهای از شهر خبر دادهاند.
آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، کشته شدن یک صلحبان و زخمی شدن یک صلحبان دیگر از نیروهای حافظ صلح این سازمان (یونیفل) را در میانه «خصومتها بین اسرائیل و حزبالله» محکوم کرد. هر دو صلحبان از کشور اندونزی بودند.
او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «این تنها یکی از حوادث اخیر است که ایمنی و امنیت صلحبانان را به خطر انداخته است.»
گوترش از همه طرفین خواست که به تعهدات خود تحت قوانین بینالمللی عمل کنند و امنیت پرسنل و اموال سازمان ملل متحد را در همه زمانها تضمین کنند.