شورای سردبیری اورشلیم‌پست در یادداشت خود با اشاره به سخنان شاهزاده رضا پهلوی در کنفرانس اقدام سیاسی محافظه‌کاران (سی‌پک) در تگزاس تاکید کرده که این سخنان را باید مورد توجه قرار داد و هم‌زمان آن را در برابر واقعیت‌های سیاسی و خطرات منطقه‌ای سنجید.

شاهزاده رضا پهلوی شنبه هشت فروردین در سخنرانی خود در این نشست خواستار برچیدن کامل جمهوری اسلامی شد و از مخاطبان خواست «خاورمیانه‌ای جدید را تصور کنند که در آن ایران دوست اسرائیل است».

او گفت پس از جمهوری اسلامی، ایرانِ شریک دموکراتیک ایالات متحده و اسرائیل خواهد بود.

به‌نوشته اورشلیم‌پست او درعین حال نسبت به هرگونه توافق با رژیم کنونی هشدار داد و گفت اپوزیسیون ایران همچنان پراکنده است.

شورای سردبیری اورشلیم‌پست در یادداشت خود تاکید کرده که این واقعیت‌ها باید در ابتدا بیان شوند، زیرا هم وعده و هم محدودیت‌های پیام شاهزاده رضا پهلوی را تعریف می‌کنند.

در این یادداشت گفته شده که او یک پیمان صلح، یک ائتلاف حاکم، یا نقشه راهی که احتمالا هفته آینده محقق شود ارائه نکرد اما استدلالی علنی و صریح را مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی نماینده تمام ایران نیست و دشمنی با اسرائیل دکترین یک رژیم است، نه حقیقتی ابدی درباره ایران، مطرح کرد.

به‌نوشته شورای سردبیری اورشلیم‌پست این تمایز برای اسرائیلی‌ها اهمیت دارد. برای نزدیک به نیم قرن، جمهوری اسلامی با پول، سلاح، آموزش و ایدئولوژی در یک کارزار منطقه‌ای علیه دولت یهود سرمایه‌گذاری کرده است. حزب‌الله، شبه‌نظامیان عراقی و حوثی‌ها همگی بخشی از این سیستم فشار بوده‌اند. اسرائیلی‌ها، به‌درستی، آموخته‌اند که تهران را به‌عنوان مرکز یک جنگ طولانی که از طریق موشک‌ها، نیروهای نیابتی و تروریسم انجام می‌شود، تلقی کنند.

اسرائیل و ایران وزن تاریخی مشترکی دارند

به‌نوشته اورشلیم‌پست پهلوی از اسرائیلی‌ها می‌خواهد ایران را از رژیمی که از سال ۱۳۵۷ بر آن حکومت کرده جدا کنند. این یک ادعای سیاسی جدی است. همچنین باری تاریخی دارد. زمانی که او از کوروش بزرگ یاد می‌کند، تلاش دارد ایران را در داستانی بسیار قدیمی‌تر قرار دهد، داستانی که شامل تساهل ایرانی، حافظه یهودی، و دوره‌ای پیش از آن است که جمهوری اسلامی دشمنی با اسرائیل را به هویت دولتی تبدیل کند.

شورای سردبیری اورشلیم‌پست در سرمقاله خود تاکید کرده که معتقد است این ادعا شایسته آن است که حتی از سوی کسانی که در به قدرت رسیدن شاهزاده رضا پهلوی تردید دارند، به‌طور جدی شنیده شود.

این روزنامه افزوده است که اسرائیلی‌ها دلیلی برای ساده‌لوحی ندارند. حاکمان ایران همچنان نیروهایی را که غیرنظامیان و سربازان اسرائیلی را هدف قرار می‌دهند تامین مالی، تسلیح و هدایت می‌کنند. یک سخنرانی در تگزاس میدان نبرد را تغییر نمی‌دهد. حزب‌الله را خلع سلاح نمی‌کند. کشتار هفت اکتبر یا سال‌ها استقرار ایران در سراسر منطقه را پاک نمی‌کند. احساسات، راهبرد نیستند و شعارها واقعیت‌های موجود در میدان را تغییر نمی‌دهند.

با این حال شورای سردبیری اورشلیم‌پست افزوده است: «اما راهبرد همچنین مستلزم توانایی تشخیص یک گشایش زمانی است که پدیدار می‌شود. خود توافق‌های ابراهیم برای سال‌ها به‌عنوان یک خیال دیپلماتیک تلقی می‌شدند. سپس رهبران تصمیم گرفتند آنچه را بسیاری ترجیح می‌دادند فقط در خلوت درباره آن صحبت کنند، به‌طور علنی بیان کنند: اینکه منافع مشترک از فرمول‌های قدیمی قوی‌تر است و عادی‌سازی علنی اهداف واقعی ملی را تامین می‌کند.»

این روزنامه نوشته است: «پهلوی تلاش می‌کند کاری مشابه را با ایران انجام دهد. او به مخاطبان غربی، کشورهای عربی، اسرائیلی‌ها، دیاسپورای ایرانی و ایرانیان داخل کشور می‌گوید که هم‌راستایی متفاوتی ممکن است، و اینکه اسرائیل لازم نیست برای همیشه به‌عنوان دشمن سازمان‌دهنده سیاست ایران باقی بماند.»

شورای سردبیری اورشلیم‌پست با تایید این نظر که اپوزیسیون جمهوری اسلامی پراکنده است و در هر قضاوت باید این نکته را به رسمیت شناخت، افزوده است: «اعلام یک چشم‌انداز آسان‌تر از ساختن آن است. سقوط یک رژیم اگر رخ دهد، به‌طور خودکار نظم لیبرال، نهادهای پاک یا جانشینی باثبات ایجاد نمی‌کند.»

به نوشته این روزنامه، «با این حال، در اینکه یک چهره عمومی ایرانی به‌روشنی چیزی را بیان می‌کند که بسیاری دیگر از گفتن آن می‌پرهیزند، ارزشی وجود دارد. در رد این دروغ رژیم جمهوری اسلامی که نفرت از اسرائیل نشانه اصالت ایرانی است، ارزشی وجود دارد. در فراهم کردن زبانی برای اسرائیلی‌ها و ایرانیان برای چیزی غیر از جنگ دائمی، ارزشی وجود دارد.»

شورای سردبیری اورشلیم‌پست در سرمقاله خود از سیاست‌گذاران در اورشلیم و واشینگتن خواسته است که قضاوتی واقع‌گرایانه و سخت‌گیرانه داشته باشند: «پهلوی نباید رمانتیک‌سازی شود. او باید با واقعیت سیاسی، با سازمان‌دهی، با میزان حمایت در داخل ایران، و با توانایی‌اش برای تبدیل نمادگرایی به یک جایگزین معتبر آزموده شود. اما در عین حال، او نباید از سر عادت نادیده گرفته شود.»

در این سرمقاله گفته شده است که یکی از شکست‌های مکرر غرب در قبال ایران، محدود بودن تخیل آن بوده است. رویکرد غرب در قبال جمهوری اسلامی، اغلب میان ترس از رژیم و سازش با آن در نوسان بوده، گویی رژیم تنها ایرانِ موجود است.

در پایان این سرمقاله گفته شده است: «اسرائیل نمی‌تواند سیاست خود را تنها بر امید بنا کند. اما می‌تواند زمانی را که یک صدای ایرانی از چیزی سخن می‌گوید که به‌ندرت در این منطقه شنیده می‌شود، تشخیص دهد: استدلالی که صلح با اسرائیل را درون یک چشم‌انداز مشروع از آینده ایران قرار می‌دهد. آن افق دور است، اما ارزش نام بردن دارد.»