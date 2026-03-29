شنیده شدن صدای پرواز جنگندهها و انفجارها در تهران و چندین شهر دیگر ایران
پیامهای مخاطبان ایراناینترنشنال و گزارش برخی از رسانهها در ایران از شنیده شدن صدای پرواز جنگندهها و انفجارها در تهران و چندین شهر دیگر در بامداد یکشنبه و شامگاه شنبه حکایت دارد.
مخاطبان ایراناینترنشنال در پیامهای خود از شنیده شدن صدای پرواز جنگندهها در هشترود در استان آذربایجان شرقی و مرودشت در استان فارس در بامداد یکشنبه خبر دادند.
یک مخاطب هم نوشت در اولین ساعت بامداد یکشنبه صدای انفجار در شهرک «پیامبر اعظم» بندر عباس شنیده شد و ساکنان آن به خیابانها آمدند.
شهروند دیگری هم در پیام خود از شنیده شدن صدای پرواز جنگنده و چندین انفجار در بندر عباس خبر داد.
مخاطب دیگری نیز نوشت که شامگاه شنبه، صدای پرواز جنگنده در ارتفاع پایین و انفجار شدید در گلشهر کرج شنیده شد.
در پیام یک مخاطب هم به شنیده شدن صدای انفجار مهیبی در محدوده اوین و یکی از کوچههای ۲۴ متری سعادتآباد تهران در شامگاه شنبه اشاره شده است.
همچنین بر اساس پیامهای مخاطبان، شامگاه شنبه در منطقه ۱۵ تهران، محله مسعودیه، صدای پرواز جنگنده و چندین انفجار شدید شنیده شد. در محدوده نوبنیاد در تهران نیز دو انفجار شدید رخ داد و دود غلیظی مشاهده شد. همچنین انفجار مهیبی در شهرک اندیشه به گوش رسید.
در همین ارتباط، وحیدآنلاین تصاویری از سهروردی شمالی، پادگان مسعودیه، اطراف رادیو و تلویزوین حکومتی، پارچین، خجیر، کوهک درتهران را منتشر کرد.
در کرج هم صدای انفجار شدید در فردیس، مهرشهر، فاز چهار مهرویلا ومحدوده گلشهر شنیده شد.
در همین حال، برخی از رسانههای ایران از پرواز جنگندهها در آسمان تهران، تبریز، شیراز، بندرعباس، اصفهان و بوشهر و شنیده شدن صدای انفجار در این شهرها خبر دادند.
همچنین بر اساس این گزارشها، صدای بمباران شدید در قلعه حسنخان (شهرقدس) شنیده شد و پس از آن، برق در این منطقه قطع شد.
استانداری خوزستان هم اعلام کرد منبع آب ذخیره ۱۰ هزار متر مکعبی شهر هفتکل هدف حمله قرار گرفت و گفت منابع دیگر فعال است و مشکلی در تامین آب شرب وجود ندارد.