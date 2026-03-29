روزنامه واشینگتن پست به نقل از «مقامهای آمریکایی» نوشت که پنتاگون در حال آماده شدن برای هفتهها عملیات زمینی در ایران است.
این روزنامه با اشاره به اعزام هزاران نیروی نظامی به خاورمیانه نوشت: «این مقامها گفتند که هرگونه عملیات زمینی احتمالی، به معنای یک تهاجم تمام عیار نخواهد بود و در عوض میتواند شامل حملاتی توسط ترکیبی از نیروهای عملیات ویژه و نیروهای پیاده نظام متعارف باشد.»
به نوشته واشینگتن پست، این مقامها به شرط ناشناس ماندن صحبت کردند تا درباره برنامههای نظامی بسیار حساسی که هفتههاست در حال توسعه هستند، صحبت کنند.
این روزنامه اشاره کرد: «چنین مأموریتی میتواند نیروهای آمریکایی را در معرض تهدیدهایی مانند هدف قرار گرفتن با پهپاد و موشک، حملات زمینی و مواد منفجره دستساز قرار دهد.
مقامهای آمریکایی به واشینگتن پست گفتند که بحثها در دولت طی ماه گذشته در مورد «تصرف احتمالی جزیره خارک» و«حمله به سایر مناطق ساحلی نزدیک تنگه هرمز برای یافتن و نابودی سلاحهایی که میتوانند کشتیهای تجاری و نظامی را هدف قرار دهند» بوده است.
یکی از آنها گفت که اهداف مورد بررسی احتمالاً «هفتهها، نه ماهها» طول خواهد کشید. یک مقام دیگر جدول زمانی بالقوه را «چند ماه» اعلام کرد.
واشینگتن پست اشاره کرد که پنتاگون به درخواستهایش برای اظهار نظر پاسخی نداده است.
در این حال، مایکل آیزنشتات، مدیر برنامه مطالعات نظامی و امنیتی در موسسه واشینگتن برای سیاست خاور نزدیک، به این روزنامه گفت در شرایطی که گمانهزنیهای عمومی قابل توجهی در مورد احتمال تصرف جزیره خارک توسط نیروهای آمریکایی وجود داشته، چنین ماموریتی با خطرات قابل توجهی همراه است.
او افزود: ممکن است برای نیروهای آمریکایی ایمنتر باشد که در اطراف جزیره مینگذاری کنند و از آن به عنوان نقطه فشاری برای وادار کردن ایران به حذف هرگونه مینگذاری که در تنگه هرمز انجام داده است، استفاده کنند.
آیزنشتات، افسر بازنشسته ارتش آمریکا که در عراق، اسرائیل و اردن بوده است، گفت: «اصلاً نمیخواهم در آن مکان کوچک با توانایی ایران برای بمباران پهپادها و شاید توپخانه باشم.»
او اضافه کرد: «یک ماموریت زمینی هوشمندانهتر برای نیروهای آمریکایی میتواند این باشد که برخی از سایتهای نظامی ساحلی ایران را که تهدیدی برای کشتیرانی تجاری و نظامی هستند، پاکسازی کنند.
او گفت برخی از سایتها در نزدیکی تنگه هرمز قرار دارند و برخی دیگر احتمالاً در مناطق دورتری از ساحل هستند.
آیزنشتات گفت بهتر است که نیروها برای مدت طولانی در هیچ مکان مشخصی مستقر نباشند. چابک بودن، بخشی از اقدامات حفاظت از نیروها است.
در همین حال، یکی دیگر از مقامات ارشد دفاعی سابق آمریکا که با برنامههای ارتش ایالات متحده برای یک عملیات زمینی در ایران آشنا است، گفت: «تصرف خاک ایران، رژیم ایران را شرمنده خواهد کرد و در مذاکرات آینده، برگ برنده با ارزشی ایجاد خواهد کرد.»
او اشاره کرد که بزرگترین چالش، محافظت از نیروهای آمریکایی است و گفت تصرف جزیره خارک دشوار نیست. محافظت از افراد پس از حضور در آن جزیره دشوار خواهد بود.