وزارت خارجه اسرائیل به علی خامنهای: هم مذاکره شد و هم جنگ، هم کشته شدی، هم دفنت نکردند
صفحه فارسی وزارت خارجه اسرائیل در ایکس با انتشار عکسی از علی خامنهای نوشت: «هم مذاکره شد، هم جنگ شد، هم تو کشته شدی. هم هنوز دفنت نکردند.»
علی خامنهای که پیش از کشته شدنش اعلام کرده بود «نه جنگ میشود و نه مذاکره»، در ۹ اسفند سال گذشته در حمله هوایی اسرائیل در تهران کشته شد و مقامهای جمهوری اسلامی از آن زمان هنوز نتوانستهاند جسد او را دفن کنند.
ارتش اسرائیل اعلام کرد برای سومین بار در روز جمعه موج گستردهای از حملات را علیه دهها زیرساخت متعلق به حکومت ایران در مناطق مختلف تهران تکمیل کرده است. در بیانیه ارتش اسرائیل آمده است این حملات ساعتی پیش پایان یافته و جزییات بیشتر متعاقبا اعلام خواهد شد.
همزمان، شاهدان عینی به ایران اینترنشنال گفتند در مناطق مختلف تهران از جمله شرق، شمالشرق و غرب، صدای انفجارهای شدید شنیده شده است.
بر اساس پیامهای دریافتی، در منطقه ۱۵ تهران و محله مسعودیه صدای پرواز جنگنده و چندین انفجار شدید گزارش شده است. یکی از مخاطبان اعلام کرد ساعت ۲۲:۵۳ در محدوده نوبنیاد دو انفجار شدید رخ داده و دود غلیظی مشاهده شده است.
خبرگزاری صداوسیما نیز از حمله به نقطهای در خیابان سهروردی در شامگاه شنبه خبر داد. همچنین گزارشهایی از وقوع انفجار در محدوده اکباتان، جنتآباد، پالیزی، و محلههای مسعودیه و خسروپروز در مناطق ۱۵ و ۲۱ تهران منتشر شده است.
گزارشهای رسیده به ایران اینترنشنال حاکی از بروز اختلافات جدی میان مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری اسلامی و احمد وحیدی، فرمانده سپاه پاسداران، درباره نحوه مدیریت جنگ و پیامدهای مخرب آن بر معیشت مردم و اقتصاد کشور است.
پزشکیان با انتقاد از رویکرد سپاه پاسداران در مورد افزایش تنش و تداوم حملات به کشورهای همسایه، نسبت به تبعات اقتصادی این وضعیت هشدار داده است.
به گفته منابع آگاه، او تاکید کرده است که بدون برقراری آتشبس، اقتصاد ایران ظرف سه هفته تا یک ماه با فروپاشی کامل روبهرو خواهد شد.
در این میان، پزشکیان همچنان خواستار بازگرداندن اختیارات اجرایی و مدیریتی به دولت شده است. این درخواست نیز مخالفت صریح وحیدی را به دنبال داشته است. فرمانده سپاه پاسداران در مقابل انتقادهای پزشکیان، اجرا نشدن اصلاحات ساختاری بهدست دولت پیش از آغاز درگیریها را عامل وضعیت فعلی دانسته است.
در روزهای گذشته رسانههای اسرائیلی به نقل از مقامهای این کشور درباره نشانههایی از شکاف میان قوای مختلف در ساختار حاکمیت ایران خبر داده بودند.
۲۴ اسفند روزنامه تایمز اسرائیل به نقل از یک مقام ارشد اسرائیلی نوشت: «نشانههایی از شکاف در رژیم ایران دیده میشود. ما اکنون در حال ایجاد شرایط مناسب برای سرنگونی رژیم هستیم اما در نهایت، همهچیز به مردم ایران بستگی دارد.»
رسانه اسرائیلی واینت نیز ۱۹ اسفند گزارش مشابهی از بروز شکاف داخلی درون ساختار حاکمیت ایران خبر داد.
جنگ در حالی وارد هفته پنج خود میشود که به تدریج آثار اقتصادی آن خود را در سطوح پایین جامعه نشان میدهد. گزارشها از شهرهای بزرگ نشان میدهد که اکثریت دستگاههای خودپرداز فاقد پول نقد هستند، خودپردازها کار نمیکنند یا بهطور فیزیکی از دسترس شهروندان خارج شدهاند، و خدمات بانکی آنلاین برای چند بانک اصلی، از جمله بانک ملی بهطور ادواری متوقف میشود.
از سوی دیگر، پیامهای دریافتی از سوی تعدادی از کارمندان دولت حکایت از این دارد که حقوق و مزایای بخشهای گستردهای از حقوقبگیران در سه ماه گذشته بهطور منظم پرداخت نشده است.
ناظران معتقدند این اختلاف نظر در هسته مرکزی قدرت، نشاندهنده بنبستی است که جمهوری اسلامی در توازن میان سیاستهای نظامی و بقای اقتصادی با آن دست به گریبان است.
بر اساس اطلاعات و پیامهای دریافتی از مخاطبان ایراناینترنشنال، در روزهای اخیر شهروندان ایرانی مقیم امارات متحده عربی که خارج از خاک این کشور حضور داشتند، با ابطال ویزای اقامت مواجه شدهاند؛ اقدامی که موجب سرگردانی برخی از این افراد در کشورهای مبدا و فرودگاهها شده است.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد شهروندان ایرانی که دارای اقامت امارات بودند، پیش از سفر به این کشور، متوجه ابطال اقامت خود شدهاند و امکان ورود مجدد به امارات را ندارند.
پیشتر گزارشهایی نیز مبنی بر ابطال ویزاهای توریستی شهروندان ایرانی برای سفر به امارات متحده عربی منتشر شده بود.
روایت شهروندان: لغو ناگهانی اقامت در زمان سفر
یکی از شهروندان ایرانی مقیم امارات در گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت که پس از آغاز جنگ، به همراه خانواده به هند سفر کرده بود، متوجه شده اقامت او باطل شده است. به گفته او، همسر و فرزندانش که تابعیت غیرایرانی دارند، میتوانند به امارات بازگردند، اما خود او از ورود به دبی منع شده است.
مخاطب دیگری نیز گفت با وجود برخورداری از اقامت وابسته به «ویزای طلایی» ۱۰ ساله امارات که از طریق یکی از اعضای خانواده دریافت کرده بود، اقامتش در حالی که خارج از این کشور بوده لغو شده است.
همچنین یک شهروند ایرانی ساکن لندن که دارای ویزای کار بریتانیا و همزمان اقامت امارات بوده، به ایراناینترنشنال گفت قصد سفر به دبی را داشته اما پیش از حرکت و با بررسی وضعیت ویزا، متوجه شده اقامتش لغو شده است.
ایراناینترنشنال درباره ابطال ویزای اقامت شهروندان ایرانی، از مقامهای امارات متحده عربی درخواست توضیح کرد، اما تا زمان انتشار این گزارش پاسخی دریافت نکرده است.
تشدید تنشها همزمان با افزایش حملات جمهوری اسلامی
این تحولات همزمان با افزایش تنشهای منطقهای رخ داده است. پس از آغاز حملات مشترک اسرائیل و آمریکا علیه جمهوری اسلامی، حکومت ایران حملاتی را به کشورهای منطقه آغاز کرد که بر اساس دادهها، امارات متحده عربی هدف بیشترین حجم این حملات قرار گرفته است.
طبق دادههای موجود تا زمان نگارش این گزارش، جمهوری اسلامی ۳۹۳ موشک بالستیک و کروز و هزار و ۸۳۵ پهپاد به سمت امارات پرتاب کرده است. در پی این حملات، دستکم ۱۰ نفر کشته و ۱۷۱ نفر زخمی شدهاند که در میان آنان تبعه ایرانی نیز حضور دارد.
تعطیلی مراکز و لغو اقامت کارکنان
در ادامه این تنشها، مقامهای امارات متحده عربی فعالیت مراکز وابسته به جمهوری اسلامی از جمله بیمارستان ایرانیان، مدارس ایرانی، باشگاه ایرانیان، واحد امارات دانشگاه آزاد اسلامی و مسجد «امام حسین» را متوقف کردند.
همزمان، واحدهای مسکونی سازمانی مرتبط با این مراکز نیز تخلیه شدند و کارکنانی که ویزای آنها به این نهادها وابسته بوده یا از ایران اعزام شده بودند از جمله معلمان و برخی از کادر درمان، با لغو اقامت مواجه شدهاند.
دستکم پنج مدرسه ایرانی در امارات نیز تعطیل شدند و پرونده دانشآموزان به خانوادهها تحویل داده شده است.
افرادی که اقامت آنها لغو شده، با هماهنگی کنسولگری جمهوری اسلامی در دبی از مسیر افغانستان به ایران بازگردانده میشوند. این افراد ابتدا به هرات منتقل، سپس بهصورت زمینی وارد ایران میشوند.
مقامهای اماراتی به کنسولگری جمهوری اسلامی در دبی نیز دستور دادند تعداد کارکنان خود را کاهش دهد و فعالیت این نمایندگی دیپلماتیک با حداقل نیرو ادامه یابد.
مواضع کمسابقه مقامهای اماراتی علیه جمهوری اسلامی
مقامهای ارشد امارات متحده عربی در هفتههای اخیر مواضعی کمسابقه و صریح علیه حکومت ایران اتخاذ کردهاند.
عبدالله بن زاید آلنهیان، وزیر امور خارجه امارات متحده عربی، یکشنبه دوم فروردین جمهوری اسلامی را «تروریست» خواند و تاکید کرد کشورش «هرگز تسلیم باجخواهی تروریستها نخواهد شد.»
این اظهارات در پاسخ به ژرار آرو، سفیر پیشین فرانسه، مطرح شد که از سخنان انور قرقاش، مشاور رییس امارات، درباره حملات جمهوری اسلامی و تقویت همکاریهای امنیتی ابوظبی با ایالات متحده انتقاد کرده بود.
قرقاش در شبکه ایکس نوشته بود: «تهاجم آشکار ایران علیه کشورهای عربی پیامدهای ژئوپلیتیک عمیقی دارد و تهدید ایران را به یکی از محورهای اصلی تفکر راهبردی در خلیج فارس تبدیل کرده است؛ موضوعی که بر ویژگیهای خاص امنیت خلیج فارس و استقلال آن از مفاهیم سنتی امنیت عربی تاکید میکند.»
در همین حال، محمد بن زاید آل نهیان، رییس امارات متحده عربی، در نخستین واکنش خود پس از آغاز حملات جمهوری اسلامی، ایران را «دشمن» توصیف کرد و هشدار داد کشورش «هدف آسانی» نیست. او خطاب به جمهوری اسلامی گفت: «امارات کشوری زیبا و الگویی برای دیگران است، اما پوستش ضخیم و گوشتش تلخ است و خوردنی نیست.»
تصاویر ارسالی به ایراناینترنشنال در بیستونهمین روز جنگ از تردد خودروهایی با پرچم عراق در خرمشهر حکایت دارد. همزمان، بررسی دهها پیام از سراسر ایران، از زنجیرهای از حملات در بامداد ۸ فروردین و موج دیگر در خلال ۱۰ صبح تا ۳ بعد از ظهر با توزیع جغرافیایی گسترده خبر میدهد.
بر اساس ویدیویی که یکی از مخاطبان ایراناینترنشنال از خرمشهر ارسال کرد، دستکم دو ماشین که به نظر میرسد وانت تویویا و حامل تجهیزات نظامی باشند، با پرچم عراق در این شهر دیده میشوند. همزمان ویدویی در رسانههای اجتماعی منتشرشد که نشان میداد کاروانی از خودروهای مشابه نیروهای نیابتی مورد حمایت جمهوری اسلامی با پرچم عراق و جمهوری اسلامی در حال حرکت بهسوی ایران هستند.
پیش از این در جریان کشتار دیماه، جمهوری اسلامی بهطور گسترده از نیروهای حشدالشعبی برای کشتن شهروندان ایرانی استفاده کرده بود. در هفتههای گذشته نیز نیروهای نیابتی مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق، از جمله حشدالشعبی، حملاتی را علیه پایگاههای ایالات متحده در این کشور و همینطور اقلیم کردستان پیاده کردهاند.
افزون بر این، بررسی دهها پیام شهروندان از نقاط مختلف ایران از الگوی زمانی متمرکز بر ساعات بامدادی و پس از آن دور دیگری از حملات از ۱۰ صبح تا ۳ بعد از ظهر با توزیع جغرافیایی گسترده حکایت دارد؛ الگویی که از تهران و البرز تا اصفهان، خوزستان و بوشهر امتداد دارد و از هماهنگی و گستردگی عملیات خبر میدهد.
تهران
در تهران، الگوی اصلی پیامها بر تمرکز حملات در فاصله حدود ۱ تا ۲:۳۰ بامداد دلالت دارد. گزارشها از انفجار در اوین، کامرانیه و فرمانیه در شمال و شمالشرق شهر آغاز میشود و بعد به زعفرانیه، بلوار ارتش، دیباجی جنوبی، قنات کوثر، شهرک امید، شمالغرب تهران، شهرک غرب، سعادتآباد و شهرک نفت میرسد.
در چند مورد، شهروندان علاوه بر صدای انفجار، از شلیک پدافند، پرواز جنگنده در ارتفاع پایین و نیز قطع کامل برق یا قطع و وصل برق خبر دادهاند.
در گزارشهای بعدی، نقاط دیگری چون سوهانک، ارتفاعات شمال تهران، حکیمیه و لویزان هم به این فهرست اضافه میشود؛ موضوعی که نشان میدهد حملات در تهران به یک یا دو نقطه محدود نبوده و پهنهای وسیع از شرق، شمال، شمالشرق، غرب و شمالغرب پایتخت را در بر گرفته است.
پیامهای دریافتی درباره حملات در تهران در بعد از ظهر هشتم فروردین کاهش داشت که از شنیده شدن صدای انفجاری شدید بهحدی که شیشهها را لرزاند در شرق تهران خبر میدهد.
البرز
بر اساس پیامهای دریافتی، استان البرز یکی از کانونهای حملات در هشتم فروردین بود. در این استان پیامهای زیادی از کرج، شاهینویلا، باغستان، مهرشهر، گلشهر، سهیلیه و هشتگرد دریافت شد. در نخستین ساعات بامداد، شهروندان از قطع برق در شاهینویلا و باغستان و سپس شنیده شدن صدای انفجار خبر دادهاند. حملات در این استان همزمان با موج حملات به تهران اوج گرفت.
حوالی ۲ بامداد گزارشهایی مبنی بر چندین همزمان در سهیلیه همزمان با پرواز جنگندهها در ارتفاع پایین گزارش شده و در هشتگرد نیز از حمله به یک پایگاه در فاز ۷ شهر جدید هشتگرد و پرواز چند بالگرد پس از آن دریافت شد.
پیامهای دریافتی از استان البرز نشان میدهد که حملات به بخشهای مختلف این استان همجوار پایتخت بیش از آنکه صرفا امتداد صدای انفجارهای تهران باشد، بهعنوان یک محور مستقل از حملات در حاشیه غربی تهران بود.
اصفهان
تراکم و شدت پیامهای شهروندان اصفهانی در بیستونهمین روز جنگ نشان میدهد که این شهر مانند روزهای گذشته یکی از مراکز اصلی حملات مشترک آمریکا و اسرائیل بود.
گزارشها از حدود ۱:۳۰ بامداد آغاز شد. برخی پیامها از بیش از ۴۰ انفجار در سطح شهر خبر دادند. شهروندان بهطور مشخص از هدف قرار گرفتن توپخانه در خیابان ارتش، منطقه فرحآباد و اراضی نظامی خبر دادهاند و در پیام دیگری نیز به یک انفجار شدید در «توپخانه ارتش در محدوده سهراه سیمین» اشاره شده است.
همچنین در شاهینشهر نیز صدای چند انفجار و پرواز جنگندهها گزارش شده و در شهرضا در ساعت حدود ۶:۳۰ صبح از شنیده شدن صدای جنگنده و انفجار در محدوده پادگان ثارالله همراه با بلند شدن دود سیاه خبر رسیده است.
مجموعه این پیامها نشان میدهد اصفهان نه فقط در موج نخست شبانه، بلکه تا صبح نیز یکی از کانونهای اصلی حملات بود.
خوزستان
شهروندان آبادانی با ارسال پیامهایی به ایراناینترنشنال از حملاتی در محدوده فلکه الفی در ابتدای محله بریم خبر دادند که سبب لرزش خانهها شد. پیامهای شهروندان از اهواز نیز از شنیده شدن صدای چند انفجار و پرواز جنگندهها در بامداد شنبه خبر میدهد.
شهروندان هفتکل، دومین شهر نفتی ایران در ۹۰ کیلومتری اهواز، از شنیده شدن صدای جنگنده و دو انفجار خبر در حوالی ۹ صبح شنبه خبر دادند.
پیامهای دریافتی از شادگان، شهری در ۱۱۰ کیلومتری اهواز، هم پرتاب متعدد موشک خبر میدهد.
بوشهر
پیام های دریافتی از استان بوشهر، از الگوی زمانی متفاوت با دیگر شهرها حکایت دارد؛ حملههای هوایی به این شهر فقط به شب محدود بود و ظهر و بعدازظهر نیز ادامه داشت.
در برازجان، دومین شهر بزرگ استان بوشهر، گزارشهایی از آغاز حملات سنگین پیش از بامداد شنبه به حوالی پایگاه سپاه دریافت شد و در نخستین دقایق بامداد، گزارشهایی مبنی بر شنیده شدن صدای جنگندهها و دستکم دو انفجار حوالی سایت موشکی به دست ایراناینترنشنال رسید.
پیامهای دریافتی از شهروندان ساکن بوشهر حوالی ساعت ۲ بعد از ظهر از هدف قرار گرفتن احتمالی پایگاه ششم شکاری حکایت داشت.
در چند پیام دیگر نیز تاکید شده بود که انفجارهای پیاپی در این شهر از صبح تا ساعت ۲ ظهر ادامه داشت و شدت آنها در حوالی پایگاه هوایی بوشهر بیش از دیگر مناطق بود.
دادههای دریافتی ایراناینترنشنال نشان میدهد بوشهر در موج دوم حملات شنبه هشتم فروردین، یعنی در بازه ۱۰ صبح تا ۳ بعدازظهر، نسبت به دیگر نقاط کشور هدف حملات بیشتری قرار گرفت.
دیگر استانها
پیامهای دریافتی از استانهای فارس، کرمان، لرستان، همدان، گیلان و مرکزی از الگوی پراکندگی سراسری حملات پشتیبانی میکند.
شهروندان شیرازی حوالی ۱۰ صبح و سپس ۱۵:۳۵ گزارشهایی از انفجار، پرواز جنگنده ارسال کردند.
در بم ابتدا در حدود ۱۱ صبح چند انفجار و لرزش زمین گزارش شد و بعد در ساعت یک بعد از ظهر گزارشهایی از شنیده شدن صدای پدافند از این شهر دریافت شد.
در بروجرد، از هدف قرار گرفتن یک مهمانسرا در روستای قلعهشمسا و اصابت موشک در محدوده ابتدای جاده دانشگاه خبر رسید.
شهروندان همدان و اسدآباد نیز از پرواز جنگندهها در ارتفاع پایین، حضور مکرر آنها از شب قبل و ورود پهپادها برای شناسایی در جمعه شب خبر دادند.
شهروندان گیلانی نیز از مشاهده پهپاد در چوکا و شنیده شدن صدای جنگنده در چابکسر گزارش دادند.
پیامهای دریافتی از اراک نیز از پرواز جنگندهها در ارتفاع پایین حوالی ساعت سهونیم بعدازظهر و سپس انفجارهایی «سنگین» حکایت دارند.
کنگره آزادی ایران ۸ و ۹ فروردین در لندن برگزار میشود. هدف اصلی این رویداد، تلاش برای «ایجاد گفتوگو و همگرایی میان دموکراسیخواهان»، از جمله احزاب، تشکلها، جریانهای فکری، گروههای مختلف سیاسی و فرهنگی، و چهرههای مخالف جمهوری اسلامی عنوان شده است.
«جنسیت و دموکراسی»، «عاملیت شهروندان و حمایت جامعه بینالمللی»، «توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی، پیشنیاز دموکراسی»، «اپوزیسیون متکثر چگونه به تفاهم میرسد؟»، «احزاب و سازمانهای سیاسی، موتور محرک دموکراسی»، «نقش جنبشهای اجتماعی و جامعه مدنی در دموکراسی پایدار»، «ایرانی بیتبعیض، مشارکت و همافزایی» و «ایران، کثرت و دموکراسی» هشت پنل این کنگره هستند.
به گفته برگزارکنندگان، این رویداد «فرصتی برای شنیدن صداهای متنوع، دیدگاههای متفاوت و ایجاد پلی میان اندیشه و عمل» است و در پی «ترسیم مسیر آینده» خواهد بود.
قرار است چهرههایی چون فریبا بلوچ، نعیمه دوستدار، عبدالله مهتدی، منظر ضرابی، شکریا برادوست، کامبیز غفوری، بهروز بیات، امیروفا پیرویان، هادی قائمی، مریم سطوت، سمانه سوادی، مهدی فتاپور و شیرین شمس در این کنگره سخنرانی کنند.
از جمله اعضای شورای هماهنگی کنگره آزادی ایران میتوان به رضا علیجانی، مهدیه گلرو، حسین رزاق، محسن سازگارا، شهریار آهی، محسن مخملباف، عطا هودشتیان، آرام حسامی، اسماعیل عبدی، امید شمس و نازنین افشینجم اشاره کرد.
پیشتر در چهارم و پنجم اسفند، بیش از ۳۰ نفر از فعالان سیاسی، مدنی و صنفی در لندن گرد هم آمدند تا مقدمات شکلگیری کنگره آزادی ایران را مورد بررسی قرار دهند.
در صفحه این کنگره در شبکه اجتماعی ایکس آمده است «به رسمیت شناختن تنوع عقاید، مذهب، جنسیت و دیدگاهها در تعیین سرنوشت کشور» امری ضروری محسوب میشود و کثرتگرایی و دموکراسی مفاهیمی «جداییناپذیر» هستند.