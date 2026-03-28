اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد شهروندان ایرانی که دارای اقامت امارات بودند، پیش از سفر به این کشور، متوجه ابطال اقامت خود شده‌اند و امکان ورود مجدد به امارات را ندارند.

پیش‌تر گزارش‌هایی نیز مبنی‌ بر ابطال ویزاهای توریستی شهروندان ایرانی برای سفر به امارات متحده عربی منتشر شده بود.

روایت شهروندان: لغو ناگهانی اقامت در زمان سفر

یکی از شهروندان ایرانی مقیم امارات در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال گفت که پس از آغاز جنگ، به همراه خانواده به هند سفر کرده بود، متوجه شده اقامت او باطل شده است. به گفته او، همسر و فرزندانش که تابعیت غیرایرانی دارند، می‌توانند به امارات بازگردند، اما خود او از ورود به دبی منع شده است.

مخاطب دیگری نیز گفت با وجود برخورداری از اقامت وابسته به «ویزای طلایی» ۱۰ ساله امارات که از طریق یکی از اعضای خانواده دریافت کرده بود، اقامتش در حالی که خارج از این کشور بوده لغو شده است.

همچنین یک شهروند ایرانی ساکن لندن که دارای ویزای کار بریتانیا و همزمان اقامت امارات بوده، به ایران‌اینترنشنال گفت قصد سفر به دبی را داشته اما پیش از حرکت و با بررسی وضعیت ویزا، متوجه شده اقامتش لغو شده است.

ایران‌اینترنشنال درباره ابطال ویزای اقامت شهروندان ایرانی، از مقام‌های امارات متحده عربی درخواست توضیح کرد، اما تا زمان انتشار این گزارش پاسخی دریافت نکرده است.

تشدید تنش‌ها همزمان با افزایش حملات جمهوری اسلامی

این تحولات همزمان با افزایش تنش‌های منطقه‌ای رخ داده است. پس از آغاز حملات مشترک اسرائیل و آمریکا علیه جمهوری اسلامی، حکومت ایران حملاتی را به کشورهای منطقه آغاز کرد که بر اساس داده‌ها، امارات متحده عربی هدف بیشترین حجم این حملات قرار گرفته است.

طبق داده‌های موجود تا زمان نگارش این گزارش، جمهوری اسلامی ۳۹۳ موشک بالستیک و کروز و هزار و ۸۳۵ پهپاد به سمت امارات پرتاب کرده است. در پی این حملات، دست‌کم ۱۰ نفر کشته و ۱۷۱ نفر زخمی شده‌اند که در میان آنان تبعه ایرانی نیز حضور دارد.

تعطیلی مراکز و لغو اقامت کارکنان

در ادامه این تنش‌ها، مقام‌های امارات متحده عربی فعالیت مراکز وابسته به جمهوری اسلامی از جمله بیمارستان ایرانیان، مدارس ایرانی، باشگاه ایرانیان، واحد امارات دانشگاه آزاد اسلامی و مسجد «امام حسین» را متوقف کردند.

همزمان، واحدهای مسکونی سازمانی مرتبط با این مراکز نیز تخلیه شدند و کارکنانی که ویزای آنها به این نهادها وابسته بوده یا از ایران اعزام شده بودند از جمله معلمان و برخی از کادر درمان، با لغو اقامت مواجه شده‌اند.

دست‌کم پنج مدرسه ایرانی در امارات نیز تعطیل شدند و پرونده دانش‌آموزان به خانواده‌ها تحویل داده شده است.

افرادی که اقامت آنها لغو شده، با هماهنگی کنسولگری جمهوری اسلامی در دبی از مسیر افغانستان به ایران بازگردانده می‌شوند. این افراد ابتدا به هرات منتقل، سپس به‌صورت زمینی وارد ایران می‌شوند.

مقام‌های اماراتی به کنسولگری جمهوری اسلامی در دبی نیز دستور دادند تعداد کارکنان خود را کاهش دهد و فعالیت این نمایندگی دیپلماتیک با حداقل نیرو ادامه یابد.

مواضع کم‌سابقه مقام‌های اماراتی علیه جمهوری اسلامی

مقام‌های ارشد امارات متحده عربی در هفته‌های اخیر مواضعی کم‌سابقه و صریح علیه حکومت ایران اتخاذ کرده‌اند.

عبدالله بن زاید آل‌نهیان، وزیر امور خارجه امارات متحده عربی، یک‌شنبه دوم فروردین جمهوری اسلامی را «تروریست» خواند و تاکید کرد کشورش «هرگز تسلیم باج‌خواهی تروریست‌ها نخواهد شد.»

این اظهارات در پاسخ به ژرار آرو، سفیر پیشین فرانسه، مطرح شد که از سخنان انور قرقاش، مشاور رییس امارات، درباره حملات جمهوری اسلامی و تقویت همکاری‌های امنیتی ابوظبی با ایالات متحده انتقاد کرده بود.

قرقاش در شبکه ایکس نوشته بود: «تهاجم آشکار ایران علیه کشورهای عربی پیامدهای ژئوپلیتیک عمیقی دارد و تهدید ایران را به یکی از محورهای اصلی تفکر راهبردی در خلیج فارس تبدیل کرده است؛ موضوعی که بر ویژگی‌های خاص امنیت خلیج فارس و استقلال آن از مفاهیم سنتی امنیت عربی تاکید می‌کند.»

در همین حال، محمد بن زاید آل نهیان، رییس امارات متحده عربی، در نخستین واکنش خود پس از آغاز حملات جمهوری اسلامی، ایران را «دشمن» توصیف کرد و هشدار داد کشورش «هدف آسانی» نیست. او خطاب به جمهوری اسلامی گفت: «امارات کشوری زیبا و الگویی برای دیگران است، اما پوستش ضخیم و گوشتش تلخ است و خوردنی نیست.»