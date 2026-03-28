حملات شب گذشته به پایگاه سپاه در برازجان
بر اساس گزارش رسیده به ایران اینترنشنال، ساعت ۲۲ جمعه هفتم فروردین چند انفجار سنگین در پایگاه سپاه پاسداران در برازجان رخ داده است.
در پی ممنوعیت جمهوری اسلامی برای حضور تیمهای ملی و باشگاهی در «کشورهای متخاصم»، باشگاه تراکتور در نامهای به کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC)، با ادعای ابهام در «تضمین امنیت کامل در عربستان سعودی بهدلیل جنگ در منطقه»، خواستار انتقال دیدار با شبابالاهلی امارات به کشوری امن شد.
هفته گذشته AFC اعلام کرد مسابقات پلیآف لیگ نخبگان آسیا در عربستان سعودی برگزار خواهد شد.
در پی این برنامهریزی برای برگزاری مسابقات معوق لیگ نخبگان آسیا، وزارت ورزش حضور تیمهای باشگاهی و ملی در «کشورهای متخاصم» را ممنوع اعلام کرد.
رسانههای وابسته به سپاه پاسداران به نقل از تراکتور نوشتهاند «بازیکنان خارجی و ایرانی تیم تراکتور نگرانیهای خود را درباره ناامنی ناشی از شرایط جنگی موجود در عربستان سعودی به باشگاه اعلام کردهاند» و به همین دلیل این باشگاه خواستار تغییر محل این مسابقه «به کشوری امن و بهدور از درگیریهای نظامی» شده است.
وزارت ورزش جمهوری اسلامی مدعی شده است که «کشورهای متخاصم قادر به تأمین امنیت ورزشکاران و اعضای تیمهای ایرانی نیستند.»
این در حالی است که فدراسیون فوتبال ایران اردوی آمادهسازی تیم ملی برای جام جهانی ۲۰۲۶ آمریکا را در ترکیه برپا کرده است.
هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، در نشست ارتباطات راهبردی بینالمللی ۲۰۲۶ گفت «با تنشهایی که اسرائیل ایجاد کرده، جهان به سمت جنگی بزرگتر حرکت میکند»
فیدان تاکید کرد ترکیه با هر درگیری گسترده در منطقه مخالف است.
وزیر امورخارجه ترکیه افزود: «این جنگ برای بقای سیاسی بنیامین نتانیاهو دنبال میشود»
وزیر امورخارجه ترکیه که پیش از جنگ تلاشهای زیادی برای برپایی مذاکرات بین جمهوری اسلامی و آمریکا انجام داده بود، تاکید کرد: «مذاکرات نتیجهمحور باید آغاز شود و ترکیه برای پایان دادن به درگیریها از همه ابزارهای دیپلماتیک استفاده خواهد کرد»
یک مقام امنیتی یمنی مخالف حوثیها به واینت گفت حوثیها «آخرین برگ برنده» جمهوری اسلامی در جنگ جاری هستند و پس از کاهش اهمیت راهبردی تنگه هرمز، تهران به آنها روی آورده است.
این مقام گفت هدف اصلی حوثیها ضربه زدن به چرخه تامین نفت در دریای سرخ است و آنها با توجه به افزایش فشارهای بینالمللی، ترجیح میدهند اکنون وارد درگیری شوند.
به گفته این مقام، تهران میتواند در مذاکرات با ایالات متحده خواستار آن شود که هرگونه آتشبس، جبهه حوثیها را نیز در بر بگیرد.
همزمان حوثیهای یمن اعلام کردند برای نخستین بار در جریان جنگ کنونی، حملهای به اسرائیل انجام دادهاند.
سخنگوی این گروه اعلام کرد حمله با شلیک مجموعهای از موشکها پس از ادامه هدف قرار گرفتن زیرساختها در ایران، لبنان، عراق و سرزمینهای فلسطینی انجام شده و افزود عملیات آنها تا زمان پایان «تجاوز» در همه جبههها ادامه خواهد یافت.
با شدت گرفتن حملات علیه مواضع جمهوری اسلامی، حوثیهای یمن با شلیک موشک به سوی اسرائیل، بهصورت رسمی وارد درگیریهای جاری در خاورمیانه شدند.
به گزارش پایگاه خبری تایمز اسرائیل، حوثیها بامداد شنبه هشتم فروردین یک موشک بالستیک به سوی جنوب اسرائیل شلیک کردند که در پی آن، آژیر هشدار در بئرشبع و مناطق اطراف به صدا درآمد.
این نخستین بار از زمان آغاز جنگ ایران است که حوثیها اسرائیل را هدف قرار میدهند.
این گروه نیابتی جمهوری اسلامی پس از برقراری آتشبس میان اسرائیل و حماس در مهر ۱۴۰۴، حملات خود علیه اسرائیل را متوقف کرده بود.
ارتش اسرائیل هشتم فروردین در بیانیهای حمله موشکی حوثیها را تایید کرد و از فعال شدن سامانههای دفاعی برای مقابله با آن خبر داد.
ارتش اسرائیل دقایقی بعد اعلام کرد شهروندان میتوانند با امنیت از پناهگاهها خارج شوند. به گزارش رسانههای اسرائیلی، در این حمله به کسی آسیب نرسید.
حوثیها مسئولیت این حمله را بر عهده گرفتند و اعلام کردند این عملیات در پاسخ به حملات اسرائیل به ایران، عراق، لبنان و سرزمینهای فلسطینی انجام گرفته است.
این گروه افزود حملات را تا زمان دستیابی به «اهداف» خود ادامه خواهد داد.
پیش از حوثیها نیز حزبالله لبنان و حشد شعبی عراق در حمایت از جمهوری اسلامی وارد درگیریها شده بودند.
یحیی سریع، سخنگوی حوثیهای یمن، شامگاه هفتم فروردین تهدید کرد: «انگشتان ما برای مداخله نظامی روی ماشه است.»
او گفت اگر طرف دیگری به کارزار نظامی آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی و «محور مقاومت» بپیوندد، یا از دریای سرخ برای انجام عملیات علیه حکومت ایران استفاده شود و روند تشدید تنشها ادامه پیدا کند، حوثیها نیز وارد این مناقشه خواهند شد.
«محور مقاومت» عنوانی است که مقامها و رسانههای جمهوری اسلامی برای گروههای مسلح مورد حمایت تهران در منطقه، نظیر حماس، جهاد اسلامی، حزبالله، حشد شعبی و حوثیها، استفاده میکنند.
سریع حملات اخیر به مواضع جمهوری اسلامی و گروههای نیابتی را «تجاوزی ناعادلانه، ظالمانه و غیرقابل توجیه» خواند و افزود این حملات «به ثبات و امنیت جهانی و منطقهای و اقتصاد جهانی آسیب میرسانند».
در هفتههای اخیر، اختلال در تردد شناورها در تنگه هرمز موجب برهم خوردن جریان انرژی جهانی و افزایش قیمت نفت شده است.
اظهارات سخنگوی حوثیها درباره پیامدهای اقتصادی و امنیتی جنگ ایران در حالی مطرح میشود که این گروه مسلح در جریان جنگ غزه، با ناامنسازی مسیرهای دریایی تاثیری مخرب بر اقتصاد جهانی بر جای گذاشت.
مدت کوتاهی پس از آغاز مناقشه حماس و اسرائیل در مهر ۱۴۰۲، حوثیها حملات خود را به کشتیهای بینالمللی در دریای سرخ، تنگه بابالمندب و خلیج عدن آغاز کردند و امنیت دریانوردی را در منطقه به خطر انداختند.
این گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی همچنین در بحبوحه جنگ غزه، دهها موشک و پهپاد به سوی اسرائیل شلیک کرد که این حملات با واکنش تلافیجویانه اسرائیل همراه شد.
در یک نمونه، اسرائیل شهریور سال گذشته، ساختمانی را در صنعا هدف قرار داد که در نتیجه آن، احمد غالب الرهوی، نخستوزیر، و چند وزیر حوثیها کشته شدند.
پس از برقراری آتشبس در جنگ غزه، حوثیها به حملات خود در آبهای منطقه پایان دادند، اما همواره تهدید کرده بودند در صورت لزوم آمادهاند اقدامات بیثباتکننده خود را از سر بگیرند.
ارتش اسرائیل اعلام کرد با بیش از ۵۰ هواپیما در سه منطقه ایران، کارخانههای برنامه سلاح هستهای و سایتهای تولید تسلیحات از جمله کارخانه آب سنگین اراک و سایتی در یزد را هدف قرار داده است.
ارتش اسرائیل اعلام کرد این حمله در سه موج انجام شد و سایتهای وابسته به وزارت دفاع جمهوری اسلامی، تاسیسات تولید قطعات موشک بالستیک و کارخانههای مرتبط با برنامه هستهای هدف قرار گرفتند.
ارتش اسرائیل اعلام کرد این حملات ضربهای مرکب به توان تولیدی جمهوری اسلامی در برنامه موشکی و برنامه سلاح هستهای وارد کرده و عملیات برای تعمیق این ضربه ادامه دارد.