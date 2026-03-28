دولت استرالیا شنبه فروردین اقدامات جدیدی را برای تضمین عرضه سوخت در این کشور اعلام کرد، زیرا درگیری‌ها در خاورمیانه باعث افزایش شدید قیمت نفت شده است.

به گزارش شبکه خبری سی‌ان‌ان، آنتونی آلبانیزی، نخست‌وزیر استرالیا، در یک نشست مطبوعاتی گفت که دولت خرید سوخت توسط بخش خصوصی را تضمین خواهد کرد.

کریس بوون، وزیر انرژی استرالیا، هم گفت تقاضا برای سوخت، به ویژه در مناطق روستایی، زیاد است و در حال حاضر عرضه سوخت هنوز کافی نیست.

بر اساس این گزارش، دولت استرالیا در اوایل ماه مارس، ۷۶۳ میلیون لیتر بنزین و گازوئیل ذخیره را آزاد کرد تا کمبود سوخت برای کشاورزان کاهش یابد.