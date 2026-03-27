حملات متقابل اسرائیل و حزبالله بامداد جمعه ادامه یافت
خبرگزاری فرانسه به نقل از رسانههای محلی لبنان نوشت که صدای انفجارهای شدیدی که بامداد جمعه هفتم فروردین از بیروت به گوش رسید، به حملات اسرائیل به حومه جنوبی بیروت، که پایگاه اصلی حزبالله به شمار میرود، مرتبط بود.
حزبالله اعلام کرده نیروهایش بامداد جمعه نیز به حملات علیه نیروهای اسرائیلی در جنوب لبنان ادامه دادهاند.
رسانههای رسمی لبنان روز پنجشنبه از حملات مرگبار اسرائیل در جنوب این کشور خبر دادند و حزبالله نیز اعلام کرد بیش از ۹۰ حمله علیه اهداف اسرائیلی در داخل لبنان و آنسوی مرز انجام داده است.
همچنین ارتش اسرائیل اعلام کرد دو سرباز این کشور در جنوب لبنان کشته شدهاند، در حالی که خدمات اورژانس اسرائیل از کشته شدن یک نفر در شهر نهاریا در شمال اسرائیل بر اثر اصابت راکتی شلیکشده از لبنان خبر داد.
بر اساس آمار مقامهای لبنانی، حملات اسرائیل از ۱۲ اسفند ۱۴۰۴ تاکنون دستکم ۱۱۱۶ کشته، از جمله ۱۲۱ کودک، بر جای گذاشته و بیش از یک میلیون نفر را آواره کرده است.
سفیر اسرائیل در سازمان ملل با انتقاد از مواضع کشورهای اروپایی در قبال تهران، نقش قاطع کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در مهار نفوذ جمهوری اسلامی را یکی از چشمگیرترین تحولات در سازمان ملل طی هفتههای اخیر دانست.
دنی دانون در گفتوگو با روزنامه اورشلیمپست که پنجشنبه ششم فروردین منتشر شد، گفت: «من بهطور قطع از آنچه در هفتههای اخیر در سازمان ملل اتفاق افتاده است، شگفتزده هستم. در گذشته، ما با کشورهای خلیج فارس همکاری داشتیم و مواضع مشابهی داشتیم، اما این همکاریها پشت صحنه بود. اما این بار، آنها صرفاً به شیوهای آشکار، با قاطعیت، به نظر من، علیه [حکومت] ایران عمل میکنند.»
دانون به قطعنامه اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد توسط کشورهای عربی خلیج فارس در محکومیت حملات جمهوری اسلامی و اقدام بعدی در مورد آزادی دریانوردی - قطعنامهای که بحرین روی میز این شورا قرار داد - «به عنوان شاهدی بر این تصمیم جدید» کشورهای عربی خلیج فارس اشاره کرد.
او اضافه کرد این قطعنامه لحن بسیار تندی علیه [حکومت] ایران دارد و تهدید میکند که اگر تهران به کشتیها اجازه آزادی دریانوردی در تنگه هرمز را ندهد، از زور استفاده خواهد شد.
دانون در عین حال، به شدت از کشورهای اروپایی - به ویژه فرانسه - به دلیل تلاشهایشان برای ارائه یک «قطعنامه ضعیف» انتقاد کرد.
او گفت: «کشورهای اروپایی مانند فرانسه در تلاش هستند تا این پیشنهادها را تعدیل کنند، گاهی حتی آنها را خنثی کنند و اساساً کاری برای ایران انجام دهند. این پدیدهای است که من به یاد نمیآورم هرگز در راهروهای سازمان ملل دیده باشم.»
دانون اشاره کرد که حتی رقبای منطقهای نیز اختلافات خود را برای مقابله با تهدید مشترک کنار گذاشتهاند و افزود: «تنش بسیار بالایی بین امارات متحده عربی و عربستان سعودی در بسیاری از مسائل وجود داشت. آنها موفق شدند همه اختلافات را کنار بگذارند و در حال حاضر در مبارزه خود علیه [حکومت] ایران، نیروها را متحد کنند.»
به گفته او، بخش کلیدی ماموریت دیپلماتیک اسرائیل «بیدار کردن» جهان با ارائه اطلاعات دقیق در مورد قابلیتهای جمهوری اسلامی بوده است.
دانون در این ارتباط به جلسه توجیهی اخیر خود اشاره کرد که در آن برد دقیق زرادخانه موشکهای بالستیک جمهوری اسلامی را ارائه داده بود.
او گفت مردم وقتی دیدند که جمهوری اسلامی هزاران موشک دارد که میتوانند به خانههایشان برسند، نگران شدند، و اضافه کرد: «اکثر کشورهای جهان هیچ حمایتی ندارند و ناگهان احساس میکنند که آنها نیز ممکن است از قلدری [حکومت] ایران آسیب ببینند.»
دانون اشاره کرد که این درک، موضوع را از «یک درگیری محلی اسرائیل و [حکومت] ایران به یک مساله امنیتی جهانی تغییر داده است» و گفت که «این موضع که [حکومت] ایران به اسرائیل حمله میکند، در مقایسه با این واقعیت که [حکومت] ایران به ۱۳کشور حمله میکند، متفاوت است.»
درگیری اسرائیل با حزبالله لبنان
او در مورد تشدید تنشها در شمال، جنگ بین اسرائیل و حزبالله، از شکست دولت لبنان و ناظران بینالمللی در مهار این گروه نیابتی جمهوری اسلامی سخن گفت.
دانون ضمن اذعان به این نکته که دولت لبنان برخی اقدامات نمادین مانند اخراج سفیر جمهوری اسلامی انجام داده است، تاکید کرد: «واقعیت میدانی بدون تغییر باقی مانده است.»
او افزود در عمل شاهدیم که حزبالله هنوز در مکانهایی است که از حضور در آنها منع شده است و ارتش لبنان در این ماجرا حضور ندارد.
دانون اضافه کرد که نیروی موقت سازمان ملل در لبنان (یونیفل) در «مراحل پایانی» خود است و انتظار میرود تا پایان سال پس از تصمیم شورای امنیت سازمان ملل عقبنشینی کند.
او گفت: «مشکل، یونیفل نیست. مشکل، ارتش لبنان است. قرار بود ارتش، تواناییهای حزبالله را از بین ببرد، اما این کار را نکرد.»
دانون اشاره کرد که باوجود فشارهای شدید بینالمللی برای آتشبس، جایگاه اسرائیل در سازمان ملل همچنان قوی است و هم عملکرد نظامی آن و هم همکاریاش با ایالات متحده، آن را تقویت میکند.
مایک جانسون، رییس مجلس نمایندگان آمریکا، در گفتوگو با فاکسنیوز گفت واشینگتن امیدوار است درگیری با جمهوری اسلامی بدون اقدام نظامی بیشتر حل شود و فشار ناشی از استقرار نیروهای آمریکایی بر تهران تاثیر بگذارد.
او گفت به نظر میرسد رهبران ایران به عزم ترامپ و تقویت حضور نظامی آمریکا در منطقه پی بردهاند.
جانسون افزود: «ما در حال افزایش نیروها هستیم تا این پیام را منتقل کنیم و فکر میکنم اثر مورد نظر را خواهد داشت. نباید نیازی به اقدام بیشتر باشد و امیدوارم این مسئله بهزودی حل شود.»
رییس مجلس نمایندگان آمریکا همچنین گفت ترامپ در چارچوب اختیارات قانونی خود و در پاسخ به تهدیدی قریبالوقوع اقدام دفاعی انجام داده و کنگره تمایلی به گسترش بیشتر عملیات ندارد.
خبرگزاری رویترز صبح جمعه هفتم فروردین گزارش داد که افزایش تنشها در خاورمیانه و تداوم جنگ، تقاضا برای دلار بهعنوان دارایی امن را افزایش داده و این ارز را به نزدیکی بالاترین سطح چندماهه رسانده است. همزمان، تردیدها درباره امکان کاهش تنش و تمدید توقف حملات آمریکا به تاسیسات انرژی ایران، فضای بازارها را متزلزل نگه داشته است.
در این شرایط، سرمایهگذاران با رویآوردن به دلار، انتظار افزایش نرخ بهره در آمریکا تا پایان سال را نیز تقویت کردهاند؛ موضوعی که بهدلیل فشارهای تورمی ناشی از تداوم قیمتهای بالای انرژی شکل گرفته است. شاخص دلار نیز در مسیر ثبت رشد ماهانه قابلتوجهی قرار دارد.
کارشناسان میگویند در صورت طولانی شدن درگیریها، افزایش قیمت نفت میتواند به تقویت بیشتر دلار منجر شود، در حالی که ارزهایی مانند ین ژاپن و یورو که به واردات انرژی وابستهاند، بیشتر تحت فشار قرار خواهند گرفت.
روزنامه واشینگتنپست در یادداشتی نوشت که مذاکرات آمریکا با حکومت ایران نشانه ناامیدی نیست بلکه نشانه قدرت است. این روزنامه پیشبینی کرد که پس از پایان عملیات نظامی، آمریکا و اسرائیل شرایط مساعدی برای ایرانیان ایجاد خواهند کرد تا آزادیهای از دسترفته خود را بازپسگیرند.
واشینگتنپست در این یادداشت که پنجشنبه ششم فروردین منتشر شد، اشاره کرد: «گمانهزنیها زیاد است که دونالد ترامپ، که تحت فشار افزایش قیمت بنزین و نگرانیهای سیاسی داخلی قرار گرفته، بهدنبال یک راه خروج است و بهدنبال توافق با [حکومت] ایران برای پایان دادن به جنگ است.»
با این حال، به نوشته مارک تیسن، ستوننویس روزنامه واشینگتنپست، عضو موسسه امریکن انترپرایز و نویسنده ارشد سابق سخنرانیهای جورج دبلیو بوش، رییسجمهوری اسبق آمریکا، «این زمزمهها و شایعات نادرست هستند.»
او تاکید کرد: «در حالی که دیگران ممکن است هراسان باشند، از طریق منابع مطلع میدانم که ترامپ هرگز مصممتر از اکنون نبوده است که این کمپین نظامی را تا پایان ادامه دهد.»
تیسن افزود: «نزدیک به چهار هفته از آغاز عملیات خشم حماسی میگذرد و رییسجمهوری در آستانه دستیابی به همه اهداف نظامیای است که تعیین کرده، اما او درک میکند که هیچیک از آنها هنوز بهطور کامل محقق نشدهاند.»
او با اشاره به اینکه «همه اهداف آسان مورد اصابت قرار گرفتهاند» نوشت: «آنچه باقی مانده پیچیدهترین، محکمترین و پنهانترین چالشهاست.»
در این یادداشت آمده است که برد کوپر، فرمانده فرماندهی مرکزی ایالات متحده، (سنتکام) به سه هفته دیگر نیاز دارد تا به اهداف مورد نظر برسد.
در این ارتباط، جک کین، ژنرال بازنشسته ارتش ایالات متحده، گفت که در آن هنگام، نیروهای نظامی همه وظایف محوله «از جمله باز کردن تنگه هرمز با توسل به زور و باز نگه داشتن آن» و نیز «خروج اورانیوم غنیسازی شده» از ایران را انجام خواهند داد.
تیسن در یادداشت خود تاکید کرد که مذاکرات آمریکا با جمهوری اسلامی نشانه ناامیدی نیست بلکه نشانه قدرت است، و در این مورد به طرح ۱۵ مادهای ترامپ بر روی میز مذاکره اشاره کرد که «عملاً شرایط آن تسلیم را تعیین میکند.»
در این یادداشت آمده است که ترامپ «آماده گفتوگو با [حکومت] ایران است اما در حالی که مذاکره میکند، رژیم را میکوبد.»
یادداشتنویس واشینگتنپست نوشت پیام به [حکومت] ایران این است که جنگ میتواند به یکی از دو طریق پایان یابد: یا رژیم آنچه ترامپ میخواهد را بدهد، یا ایالات متحده درهای جهنم را باز خواهد کرد و مطالبات ترامپ را از آنها خواهد گرفت.
او اضافه کرد: «ترامپ کار درستی انجام میدهد که همزمان هر دو گزینه را دنبال کند: مذاکره با بخشهای باقیمانده رژیم تا ببیند آیا آماده تسلیم هستند، و حمله بیرحمانه به آنها از دریا و آسمان.»
در یادداشت واشینگتنپست آمده است: «پس از آنکه توانایی ایران برای غنیسازی هستهای از بین برود و تنگه هرمز بازگشایی شود، وظیفه نهایی نظامی، تصرف جزیره خارک خواهد بود، که از طریق آن حدود ۹۶ درصد از صادرات نفت خام ایران عبور میکند.»
در این یادداشت تاکید شده که «اگر ایالات متحده کنترل خارک و تنگه هرمز را در اختیار داشته باشد، کنترل نفت ایران و نیز اقتصاد آن را در اختیار خواهد داشت. به عبارت دیگر، ترامپ سر این رژیم ظالم و حامی تروریسم را در انبری قرار خواهد داد که راه فراری از آن نیست.»
طبق این یادداشت، در آن زمان، ترامپ «میتواند شرایط تسلیم را تحمیل کند: پایان غنیسازی هستهای، پایان تولید موشکهای بالستیک، قطع حمایت از نمایندگان نیابتی تروریستی و، از همه مهمتر، پایان کشتار معترضان.»
تیسن در ادامه نوشته است: «اگر بقایای رژیم هر یک از شرایط ترامپ را نقض کنند، او میتواند هر زمان که خواست انبر را تنگتر کند؛ یا با قطع صادرات نفت ایران و تحمیل فروپاشی اقتصادی بر کشور، یا با حمله نظامی به آن.»
یادداشت واشینگتنپست به این نکته اشاره دارد که «گرچه هر چیزی ممکن است رخ دهد، اما بعید است رژیم در سه هفته آینده محو شود. اما پس از پایان عملیات نظامی، ایالات متحده و اسرائیل شرایط مساعدی برای ایرانیان ایجاد خواهند کرد تا آزادیهای از دسترفته خود را بازپسگیرند.»
تیسن تاکید کرد: «باید به رهبران باقیمانده ایران بهروشنی گفته شود: اگر اعدامها را ادامه دهید یا به معترضان تیراندازی کنید، بهای سنگینی خواهید پرداخت. این تهدید، فضایی برای مردم ایران فراهم خواهد کرد تا سازمانیابی کنند، اپوزیسیونی تشکیل دهند و دوباره به خیابانها بازگردند تا تغییر دموکراتیک را رقم بزنند.»
او به نقل از کین نوشت: «این موضوع حتمی است که به پایان نزدیکتر از آغاز هستیم و کمپین نظامی، فراتر از انتظارات پیش میرود.»
کین همچنین گفت: «در سه هفته آینده، هدف آمریکا حذف ظرفیت غنیسازی هستهای ایران، اقدام نظامی تهاجمی و تولیدات نظامی؛ تصرف تنگه هرمز و نفت ایران؛ و ایجاد شرایط برای فروپاشی نهایی رژیم است. اگر این اهداف محقق شوند، دستاوردی خیرهکننده خواهند بود.»