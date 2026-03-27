واشینگتن‌پست در این یادداشت که پنج‌شنبه ششم فروردین منتشر شد، اشاره کرد: «گمانه‌زنی‌ها زیاد است که دونالد ترامپ، که تحت فشار افزایش قیمت بنزین و نگرانی‌های سیاسی داخلی قرار گرفته، به‌دنبال یک راه خروج است و به‌دنبال توافق با [حکومت] ایران برای پایان دادن به جنگ است.»

با این حال، به نوشته مارک تیسن، ستون‌نویس روزنامه واشینگتن‌پست، عضو موسسه امریکن انترپرایز و نویسنده ارشد سابق سخنرانی‌های جورج دبلیو بوش، رییس‌جمهوری اسبق آمریکا، «این زمزمه‌ها و شایعات نادرست‌ هستند.»

او تاکید کرد: «در حالی که دیگران ممکن است هراسان باشند، از طریق منابع مطلع می‌دانم که ترامپ هرگز مصمم‌تر از اکنون نبوده است که این کمپین نظامی را تا پایان ادامه دهد.»

تیسن افزود: «نزدیک به چهار هفته از آغاز عملیات خشم حماسی می‌گذرد و رییس‌جمهوری در آستانه دستیابی به همه اهداف نظامی‌ای است که تعیین کرده، اما او درک می‌کند که هیچ‌یک از آن‌ها هنوز به‌طور کامل محقق نشده‌اند.»

او با اشاره به اینکه «همه اهداف آسان مورد اصابت قرار گرفته‌اند» نوشت: «آنچه باقی مانده پیچیده‌ترین، محکم‌ترین و پنهان‌ترین چالش‌هاست.»

در این یادداشت آمده است که برد کوپر، فرمانده فرماندهی مرکزی ایالات متحده، (سنتکام) به سه هفته دیگر نیاز دارد تا به اهداف مورد نظر برسد.

در این ارتباط، جک کین، ‌ژنرال بازنشسته ارتش ایالات متحده، گفت که در آن هنگام، نیروهای نظامی همه وظایف محوله «از جمله باز کردن تنگه هرمز با توسل به زور و باز نگه داشتن آن» و نیز «خروج اورانیوم‌ غنی‌سازی شده»‌ از ایران را انجام خواهند داد.

تیسن در یادداشت خود تاکید کرد که مذاکرات آمریکا با جمهوری اسلامی نشانه ناامیدی نیست بلکه نشانه قدرت است، و در این مورد به طرح ۱۵ ماده‌ای ترامپ بر روی میز مذاکره اشاره کرد که «عملاً شرایط آن تسلیم را تعیین می‌کند.»

در این یادداشت آمده است که ترامپ «آماده گفت‌وگو با [حکومت] ایران است اما در حالی که مذاکره می‌کند، رژیم را می‌کوبد.»

یادداشت‌نویس واشینگتن‌پست نوشت پیام به [حکومت] ایران این است که جنگ می‌تواند به یکی از دو طریق پایان یابد: یا رژیم آنچه ترامپ می‌خواهد را بدهد، یا ایالات متحده درهای جهنم را باز خواهد کرد و مطالبات ترامپ را از آنها خواهد گرفت.

او اضافه کرد:‌ «ترامپ کار درستی انجام می‌دهد که هم‌زمان هر دو گزینه را دنبال ‌کند: مذاکره با بخش‌های باقی‌مانده رژیم تا ببیند آیا آماده‌ تسلیم هستند، و حمله بی‌رحمانه به آن‌ها از دریا و آسمان.»

در یادداشت واشینگتن‌پست آمده است: «پس از آن‌که توانایی ایران برای غنی‌سازی هسته‌ای از بین برود و تنگه هرمز بازگشایی شود، وظیفه نهایی نظامی، تصرف جزیره خارک خواهد بود، که از طریق آن حدود ۹۶ درصد از صادرات نفت خام ایران عبور می‌کند.»

در این یادداشت تاکید شده که «اگر ایالات متحده کنترل خارک و تنگه هرمز را در اختیار داشته باشد، کنترل نفت ایران و نیز اقتصاد آن را در اختیار خواهد داشت. به عبارت دیگر، ترامپ سر این رژیم ظالم و حامی تروریسم را در انبری قرار خواهد داد که راه فراری از آن نیست.»

طبق این یادداشت، در آن زمان، ترامپ «می‌تواند شرایط تسلیم را تحمیل کند: پایان غنی‌سازی هسته‌ای، پایان تولید موشک‌های بالستیک، قطع حمایت از نمایندگان نیابتی تروریستی و، از همه مهم‌تر، پایان کشتار معترضان.»

تیسن در ادامه نوشته است: «اگر بقایای رژیم هر یک از شرایط ترامپ را نقض کنند، او می‌تواند هر زمان که خواست انبر را تنگ‌تر کند؛ یا با قطع صادرات نفت ایران و تحمیل فروپاشی اقتصادی بر کشور، یا با حمله نظامی به آن.»

یادداشت واشینگتن‌پست به این نکته اشاره دارد که «گرچه هر چیزی ممکن است رخ دهد، اما بعید است رژیم در سه هفته آینده محو شود. اما پس از پایان عملیات نظامی، ایالات متحده و اسرائیل شرایط مساعدی برای ایرانیان ایجاد خواهند کرد تا آزادی‌های از دست‌رفته خود را بازپس‌گیرند.»

تیسن تاکید کرد:‌ «باید به رهبران باقیمانده ایران به‌روشنی گفته شود: اگر اعدام‌ها را ادامه دهید یا به معترضان تیراندازی کنید، بهای سنگینی خواهید پرداخت. این تهدید، فضایی برای مردم ایران فراهم خواهد کرد تا سازمان‌یابی کنند، اپوزیسیونی تشکیل دهند و دوباره به خیابان‌ها بازگردند تا تغییر دموکراتیک را رقم بزنند.»

او به نقل از کین نوشت: «این موضوع حتمی است که به پایان نزدیک‌تر از آغاز هستیم و کمپین نظامی، فراتر از انتظارات پیش می‌رود.»

کین همچنین گفت:‌ «در سه هفته آینده، هدف آمریکا حذف ظرفیت غنی‌سازی هسته‌ای ایران، اقدام نظامی تهاجمی و تولیدات نظامی؛ تصرف تنگه هرمز و نفت ایران؛ و ایجاد شرایط برای فروپاشی نهایی رژیم است. اگر این اهداف محقق شوند، دستاوردی خیره‌کننده خواهند بود.»