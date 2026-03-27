روزنامه واشینگتنپست در یادداشتی نوشت که مذاکرات آمریکا با حکومت ایران نشانه ناامیدی نیست بلکه نشانه قدرت است. این روزنامه پیشبینی کرد که پس از پایان عملیات نظامی، آمریکا و اسرائیل شرایط مساعدی برای ایرانیان ایجاد خواهند کرد تا آزادیهای از دسترفته خود را بازپسگیرند.
واشینگتنپست در این یادداشت که پنجشنبه ششم فروردین منتشر شد، اشاره کرد: «گمانهزنیها زیاد است که دونالد ترامپ، که تحت فشار افزایش قیمت بنزین و نگرانیهای سیاسی داخلی قرار گرفته، بهدنبال یک راه خروج است و بهدنبال توافق با [حکومت] ایران برای پایان دادن به جنگ است.»
با این حال، به نوشته مارک تیسن، ستوننویس روزنامه واشینگتنپست، عضو موسسه امریکن انترپرایز و نویسنده ارشد سابق سخنرانیهای جورج دبلیو بوش، رییسجمهوری اسبق آمریکا، «این زمزمهها و شایعات نادرست هستند.»
او تاکید کرد: «در حالی که دیگران ممکن است هراسان باشند، از طریق منابع مطلع میدانم که ترامپ هرگز مصممتر از اکنون نبوده است که این کمپین نظامی را تا پایان ادامه دهد.»
تیسن افزود: «نزدیک به چهار هفته از آغاز عملیات خشم حماسی میگذرد و رییسجمهوری در آستانه دستیابی به همه اهداف نظامیای است که تعیین کرده، اما او درک میکند که هیچیک از آنها هنوز بهطور کامل محقق نشدهاند.»
او با اشاره به اینکه «همه اهداف آسان مورد اصابت قرار گرفتهاند» نوشت: «آنچه باقی مانده پیچیدهترین، محکمترین و پنهانترین چالشهاست.»
در این یادداشت آمده است که برد کوپر، فرمانده فرماندهی مرکزی ایالات متحده، (سنتکام) به سه هفته دیگر نیاز دارد تا به اهداف مورد نظر برسد.
در این ارتباط، جک کین، ژنرال بازنشسته ارتش ایالات متحده، گفت که در آن هنگام، نیروهای نظامی همه وظایف محوله «از جمله باز کردن تنگه هرمز با توسل به زور و باز نگه داشتن آن» و نیز «خروج اورانیوم غنیسازی شده» از ایران را انجام خواهند داد.
تیسن در یادداشت خود تاکید کرد که مذاکرات آمریکا با جمهوری اسلامی نشانه ناامیدی نیست بلکه نشانه قدرت است، و در این مورد به طرح ۱۵ مادهای ترامپ بر روی میز مذاکره اشاره کرد که «عملاً شرایط آن تسلیم را تعیین میکند.»
در این یادداشت آمده است که ترامپ «آماده گفتوگو با [حکومت] ایران است اما در حالی که مذاکره میکند، رژیم را میکوبد.»
یادداشتنویس واشینگتنپست نوشت پیام به [حکومت] ایران این است که جنگ میتواند به یکی از دو طریق پایان یابد: یا رژیم آنچه ترامپ میخواهد را بدهد، یا ایالات متحده درهای جهنم را باز خواهد کرد و مطالبات ترامپ را از آنها خواهد گرفت.
او اضافه کرد: «ترامپ کار درستی انجام میدهد که همزمان هر دو گزینه را دنبال کند: مذاکره با بخشهای باقیمانده رژیم تا ببیند آیا آماده تسلیم هستند، و حمله بیرحمانه به آنها از دریا و آسمان.»
در یادداشت واشینگتنپست آمده است: «پس از آنکه توانایی ایران برای غنیسازی هستهای از بین برود و تنگه هرمز بازگشایی شود، وظیفه نهایی نظامی، تصرف جزیره خارک خواهد بود، که از طریق آن حدود ۹۶ درصد از صادرات نفت خام ایران عبور میکند.»
در این یادداشت تاکید شده که «اگر ایالات متحده کنترل خارک و تنگه هرمز را در اختیار داشته باشد، کنترل نفت ایران و نیز اقتصاد آن را در اختیار خواهد داشت. به عبارت دیگر، ترامپ سر این رژیم ظالم و حامی تروریسم را در انبری قرار خواهد داد که راه فراری از آن نیست.»
طبق این یادداشت، در آن زمان، ترامپ «میتواند شرایط تسلیم را تحمیل کند: پایان غنیسازی هستهای، پایان تولید موشکهای بالستیک، قطع حمایت از نمایندگان نیابتی تروریستی و، از همه مهمتر، پایان کشتار معترضان.»
تیسن در ادامه نوشته است: «اگر بقایای رژیم هر یک از شرایط ترامپ را نقض کنند، او میتواند هر زمان که خواست انبر را تنگتر کند؛ یا با قطع صادرات نفت ایران و تحمیل فروپاشی اقتصادی بر کشور، یا با حمله نظامی به آن.»
یادداشت واشینگتنپست به این نکته اشاره دارد که «گرچه هر چیزی ممکن است رخ دهد، اما بعید است رژیم در سه هفته آینده محو شود. اما پس از پایان عملیات نظامی، ایالات متحده و اسرائیل شرایط مساعدی برای ایرانیان ایجاد خواهند کرد تا آزادیهای از دسترفته خود را بازپسگیرند.»
تیسن تاکید کرد: «باید به رهبران باقیمانده ایران بهروشنی گفته شود: اگر اعدامها را ادامه دهید یا به معترضان تیراندازی کنید، بهای سنگینی خواهید پرداخت. این تهدید، فضایی برای مردم ایران فراهم خواهد کرد تا سازمانیابی کنند، اپوزیسیونی تشکیل دهند و دوباره به خیابانها بازگردند تا تغییر دموکراتیک را رقم بزنند.»
او به نقل از کین نوشت: «این موضوع حتمی است که به پایان نزدیکتر از آغاز هستیم و کمپین نظامی، فراتر از انتظارات پیش میرود.»
کین همچنین گفت: «در سه هفته آینده، هدف آمریکا حذف ظرفیت غنیسازی هستهای ایران، اقدام نظامی تهاجمی و تولیدات نظامی؛ تصرف تنگه هرمز و نفت ایران؛ و ایجاد شرایط برای فروپاشی نهایی رژیم است. اگر این اهداف محقق شوند، دستاوردی خیرهکننده خواهند بود.»
به گزارش خبرگزاری فرانسه، بیشترِ جمهوریخواهان در کنفرانس سالانه «اقدام سیاسی محافظهکاران» مشهور به سیپَک که پنجشنبه در شهر گریپواین تگزاس برگزار شد، از حملات آمریکا به مواضع جمهوری اسلامی حمایت و از دونالد ترامپ پشتیبانی کردند.
ادامه این جنگ و گمانهزنیها درباره افزایش احتمال اعزام نیروی زمینی به ایران، به محبوبیت دونالد ترامپ لطمه زده و ممکن است بر شانس حزب جمهوریخواه در انتخابات میاندورهای مجلس که پاییز برگزار میشود، اثر منفی بگذارد.
تعدادی از سخنرانان این مراسم، از جمله یک چهره برجسته انجیلی، یکی از مشاوران پیشین ترامپ و فعالان سیاسی ایرانی به بیان دلایل اخلاقی برای این جنگ پرداختند.
مرسدس شلاپ، پژوهشگر ارشد سیپک، در نشستی با دو نفر از آسیبدیدگان چشمی خیزش ۱۴۰۱ مشهور به زن، زندگی، آزادی ضمن بهرسمیتشناختن نگرانی آمریکاییها درباره احتمال طولانی شدن جنگ، از جنگی که به گفته او میتواند به «آزادسازی» مردم ایران منجر شود، دفاع کرد.
شلاپ که در دوره نخست ریاستجمهوری ترامپ از مشاوران ارشد او بود، در نشستی با عنوان «ماگا در برابر جنون ملاها» گفت: «این دیوانگی باید متوقف شود. ما باید ایران را دوباره آزاد کنیم و مطمئن شویم که آمریکا با قدرت در کنار مردم ایران میایستد.»
رسانههای ژاپنی گزارش دادند دولت این کشور قرار است جمعه هفتم فروردین طرحی را اعلام کند که بر اساس آن محدودیتهای اعمالشده بر نیروگاههای زغالسنگسوز بهطور موقت لغو میشود. این تصمیم در جهت کاهش بحران انرژی ناشی از جنگ در خاورمیانه اتخاذ شده است.
به گزارش خبرگزاری جیجی و دیگر رسانههای ژاپنی به نقل از منابع آگاه، وزارت صنعت ژاپن قصد دارد با عقبنشینی از مقرراتی که برای کاهش انتشار گازهای گلخانهای وضع شده بود، استفاده از زغالسنگ را افزایش دهد.
بر اساس این گزارشها، تامینکنندگان برق پیشتر موظف بودند نرخ بهرهبرداری از نیروگاههای حرارتی زغالسنگسوز با انتشار بالای دیاکسید کربن را حداکثر تا ۵۰ درصد نگه دارند.
اما دولت اکنون قصد دارد اجازه بهرهبرداری کامل از نیروگاههای قدیمیتر و کمبازدهتر زغالسنگسوز را صادر کند.
پیامهای شهروندی که به دست ایراناینترنشنال رسیده است، از تشدید حملات هوایی در شهرهای اهواز، آبادان، تهران، گرمدره، پرند، رباط کریم، شهرک اندیشه، کرج، شاهینشهر، همدان، اصفهان و تبریز در خلال ۳ تا ۳:۳۰ بامداد خبر میدهد.
ساکنان اهواز و آبادان با ارسال پیامهایی به ایراناینترنشنال از شنیده شدن صدای پرواز جنگندهها از نخستین دقایق بامداد جمعه هفتم فروردین و دستکم دو انفجار در این اهواز خبر دادند.
بر اساس پیامهای دریافتی، صدای انفجارهای شدید در تمام مناطق تهران از حوالی ۳ بامداد شنیده شد. یکی از شهروندان تهرانی در پیام خود نوشته است: «سه انفجار شدید و عمیق از ساعت ۳:۰۴ تا ۳:۰۷ بامداد در تهران حس شد.»
شهروند دیگری از تهران نوشته است که بعد از شنیده شدن صداهای شدید انفجار، ستونهایی از دود در غرب و شمال غرب تهران دیده میشود.
پیام دیگری از همین شهر از شنیده شدن «صدای مهیب و احساس موج انفجار بسیار شدید پس از آن» در حوالی پادگان سپاه اسلام در منطقه ۲۱ تهران خبر داد.
پیامهای دیگری از گرمدره، پرند، رباط کریم، شهرک اندیشه، کرج، شاهینشهر، همدان، اصفهان و تبریز در خلال ۳ تا ۳:۳۰ بامداد از حملات هوایی شدید حکایت دارد.
شهروندی در همدان نوشته است: «حدود ساعت ۳:۳۰ بامداد جمعه صدای رفتوآمد پرشمار جنگندهها بهطور گسترده شنیده شد.»
پیام شهروندی از شهر پرند نیز میگوید: «صدای چند انفجار طوری شدید بود که تمام خانه و شیشهها لرزید و همه بیدار شدیم.»
پیام شهروند دیگری از تبریز از حمله هوایی شدید به «محله میرداماد» این شهر خبر داده است. پژوهشکده رانشگرهای فضایی متعلق به وزارت ارتباطات در این منطقه قرار دارد.