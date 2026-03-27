در حالی که برخی رسانه‌های حکومتی خبر داده‌اند افشین پیروانی، مدیر باشگاه پرسپولیس به دلیل سفر به ایالات متحده هم‌زمان با جنگ جمهوری اسلامی با اسرائیل و آمریکا از این تیم اخراج شده است، سخنگوی باشگاه پرسپولیس گفته پیروانی با هماهنگی که پیش از شروع جنگ داشته به آمریکا سفر کرده است.

به گفته علی بازگشا، پرسپولیس تصمیمی برای تغییر مدیر تیم ندارد: «قبل از سفر آقای پیروانی با مدیرعامل باشگاه جلسه‌ای داشت و برنامه‌های تیم را بررسی کردند. تمرینات فردی بازیکنان هماهنگ شد و سپس راهی سفر شد. باشگاه هم منتظر است سازمان لیگ برنامه‌ها را اعلام کند و سپس همه دور هم جمع می‌شویم و پیروانی هم سر موعد به ایران برمی‌گردد.»

پیش از این، روزنامه حکومتی «فرهیختگان» با حمله به پیروانی به دلیل سفر به آمریکا نوشته بود: «حالا که مدیر یکی از بزرگ‌ترین تیم‌های فوتبال ایران، اقامت آمریکا را به وطنش ترجیح داده، او می‌تواند تا هر وقت که خواست آنجا بماند، مهم نیست. اما اگر دوباره می‌خواست به ایران برگردد، بهتر است دیگر در فکر بازگشت به نیمکت پرسپولیس که خیلی از طرفدارانش را زیر بمب و موشک‌های همین آمریکا از دست داده، نباشد.»

این در حالی است که ۱۰ روز پیش باشگاه پرسپولیس از جلسه پیمان حدادی، مدیرعامل، با افشین پیروانی «برای هماهنگی امور تیم» خبر داده بود.

جمهوری اسلامی پیش از این سردار آزمون را به دلیل مواضعش در هفته‌های اخیر از تیم ملی اخراج کرده بود. همچنین گفته شد اموال او و علیرضا فغانی، داور ایرانی فوتبال استرالیا، توقیف شده است.