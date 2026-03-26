هیل در این گزارش که پنج‌شنبه ششم فروردین منتشر شد، نوشت قطر حدود یک سوم هلیوم جهان را تولید می‌کند؛ گازی که در فرآیند تولید نیمه‌هادی‌ها نقش اساسی دارد.

این نشریه اشاره کرد که اختلال در تولید هلیوم در قطر به دلیل حملات جمهوری اسلامی، تولید گاز طبیعی قطر و هلیومی را که در کنار آن استخراج می‌شود، مختل کرده است.

هیل به نقل از سیمون کروم، استاد مدیریت زنجیره تامین در دانشگاه سن دیه‌گو، نوشت: «شما دو مشکل دارید؛ این‌که تولید ندارید و در لجستیک و حمل و نقل دچار وقفه می‌شوید.»

او افزود: «این موضوع پیچیده‌تر می‌شود زیرا بسیاری از محصولات دیگر در زنجیره تامین از خاورمیانه عبور می‌کنند، چه تنگه هرمز باشد و چه کانال سوئز.»

هیل اشاره کرد درگیری با حکومت ایران که اکنون بیش از سه هفته به طول انجامیده، به ویژه برای بازارهای انرژی مخرب بوده است. به‌ویژه که تهران پس از حملات ایالات متحده و اسرائیل در نهم اسفند، با هدف قرار دادن اهدافی در سراسر خاورمیانه، از جمله زیرساخت‌های گاز و نفت، به این حملات پاسخ داده است.

جمهوری اسلامی همچنین تنگه هرمز، آبراهی که خلیج فارس را به اقیانوس هند متصل می‌کند و حدود یک پنجم نفت جهان از طریق آن صادر می‌شود، مسدود کرده است.

به نوشته این نشریه، این موضوع باعث شده است که قیمت نفت گاهی اوقات به بیش از ۱۰۰ دلار در هر بشکه برسد. اما در شرایطی که توجه زیادی به بازارهای نفت و گاز معطوف شده است، همین عوامل نیز در حال ایجاد اختلال در عرضه هلیوم هستند.

بر اساس این گزارش، حملات جمهوری اسلامی، کارخانه‌های گاز طبیعی قطر را هدف قرار داده، به طوری که به نوشته رویترز، صادرات هلیوم این کشور پس از یک‌سری حملات، ۱۴ درصد کاهش خواهد یافت.

هیل اضافه کرد انجمن صنایع نیمه‌هادی در پاسخ به سازمان زمین‌شناسی ایالات متحده در سال ۲۰۲۳میلادی در مورد خطر عرضه هلیوم، خاطرنشان کرده بود که این گاز «ماده اولیه حیاتی» برای تولید نیمه‌هادی‌ها است.

این انجمن نوشته بود: «خواص منحصر به فرد هلیوم به عنوان یک گاز بی‌اثر و یک رسانای حرارتی بالا، آن را برای استفاده در کارکردهایی که نیاز به جلوگیری از واکنش‌های شیمیایی ناخواسته و تضمین کنترل و دقت دمای ویفر (یک برش نازک و گرد از مواد نیمه هادی) دارند، ایده‌آل می‌کند.»

هانا دومن، تحلیلگر ارشد تحقیقاتی در مرکز امنیت و فناوری‌های نوظهور جورج تاون، به این نشریه گفت که گاز هلیوم می‌تواند علاوه بر خنک کردن منابع نور لیتوگرافی، برای کمک به خنک کردن ویفرها در طول فرآیندهایی مانند حکاکی و رسوب‌گذاری نیز استفاده شود.

بر اساس این گزارش، حکاکی، رسوب‌گذاری و فوتولیتوگرافی، همگی مراحل مختلفی در فرآیند ایجاد الگوهای پیچیده‌ای هستند که ویفرها را به تراشه تبدیل می‌کنند. هلیوم همچنین می‌تواند برای اهداف دیگری مانند تشخیص نشتی استفاده شود.

پیش‌تر شبکه خبری بلومبرگ چهارشنبه پنجم فروردین گزارش داده بود که شرکت «اِیر گَس» یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های فعال در حوزه گازهای صنعتی، پس از آسیب دیدن میدان گاز مایع قطر در پی حملات هوایی جمهوری اسلامی، سفارش‌های هلیوم خود را کاهش می‌دهد.