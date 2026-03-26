حملات گسترده به اهداف متعدد در استان اصفهان
پیامهای دریافتی از اصفهان از شنیده شدن صدای موشک و انفجارهای پیدرپی از ساعت ۳ تا ۵ دقیقه بامداد خبر میدهند. یکی از شهروندان اصفهانی نوشته است که انفجارهای ساعت ۳ بامداد بهحدی شدید بود که ساختمانها میلرزید.
شهروند دیگری نوشته است که حوالی ۳:۴۰ بامداد از اطراف روستای قلعهشور اصفهان صدای شلیک پدافند به گوش رسید و دقایقی بعد همان نقطه هدف قرار گرفت.
پیامهای شهروندی از اصفهان در خلال ۴ تا ۵ بامداد از انفجارهای سنگین همراه با لرزش زمین در محدوده سپاهانشهر و شهرک ولیعصر حکایت دارد. همچنین گفته میشود که محله هفتون در محدوده شمال شرقی شهر اصفهان، شهرک صنعتی جِی، و حوالی خیابان باهنر اصفهان هدف قرار گرفتند و برق در برخی مناطق قطع شد.
در نجفآباد نیز از ۳ تا ۵ بامداد امداد چندین انفجار پیاپی رخ داد و موجب لرزش ساختمانها شد.
پیامهایی از خمینیشهر از بمباران شدید در کوههای اطراف این شهر در حوالی ۵ صبح و آتشسوزیهای گسترده ناشی از آن خبر میدهد.