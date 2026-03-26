این تجمع‌ها که با پخش مداوم و بلند نوحه و ایجاد آلودگی صوتی شدید همراه است، نه تنها مخل آسایش ساکنان شده، بلکه به دلیل رصد دائمی این نیروها توسط پهپادها، عملا جان مردم عادی و غیرنظامیان را به عنوان سپر انسانی در معرض خطر جدی قرار داده است.

در یک نمونه، خانواده‌ای که پدر بیمارشان در وضعیت اورژانسی قلبی و مغزی در منزل بستری است، از این نیروها درخواست کردند تا محل تجمع خود را تغییر دهند، اما این درخواست با هجوم، تهدید و اتهام‌زنی‌های سنگینی چون «همکاری با دشمن»، «ضد انقلاب» و «حامی جنگ» و ضرب‌وشتم مواجه شد. این تعرض به خیابان ختم نشد و در ادامه پیگیری و ایجاد رعب و وحشت، نیروهایی نقاب‌دار به آپارتمان دختر این خانواده حمله برده و با استفاده از چاقو و اسلحه، ضمن ارعاب و اذیت سرایدار، خواستار ضبط غیرقانونی فیلم دوربین‌های مداربسته ساختمان شدند.

همزمان در کرج در چند نقطه از جمله مناطق گوهردشت، بلوار ماهان، میدان اسبی و عظیمیه نیز گزارش شده است که بسیاری از مراکز عمومی، پارکینگ‌ها و واحدهای سرایداری مجتمع‌های بزرگ مسکونی به اجبار تخلیه شده تا به عنوان پایگاه و محل استراحت این نیروها مورد استفاده قرار گیرند؛ اقدامی که منجر به آوارگی شهروندان از محل زندگی و فضاهای فرهنگی و اجتماعی‌شان شده و محیط‌های مدنی را به مناطق نظامی تبدیل کرده است.