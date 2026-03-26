کمبود گازوئیل در میانمار در پی جنگ ایران سبب ایجاد بازار سیاه گازوئیل شده است
خبرگزاری رویترز گزارش داد افزایش قیمت جهانی نفت در پی جنگ ایران، بحران سوخت در میانمار را تشدید کرده و کشاورزان این کشور را با مشکلات جدی روبهرو شدهاند.
بر پایه این گزارش کشاورزان در این کشور به بازار سیاه روی آوردهاند و گازوئیل را که در بازار رسمی معادل ۱.۸۰ دلار است، به قیمت حدود ۶ دلار خریداری میکنند.
برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد میگوید میانمار پنجمین کشور گرسنه جهان است و حدود یکچهارم جمعیت برای یافتن غذا تلاش میکنند. با بسته شدن تنگه هرمز در هفتههای گذشته، حکومتِ نظامی میانمار به کارمندان دولت دستور داد چهارشنبهها از خانه کار کنند.
حکومت با آغاز چهارمین هفته جنگ جاری در خاورمیانه اعلام کرد که ذخیره کافی برای ۵۰ روز تامین سوخت در انبارهای این کشور باقی مانده است.