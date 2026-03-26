پس از انتشار خبر کشته شدن علی خامنهای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی در شامگاه ۹ اسفند، گزارشهایی از شادی شماری از شهروندان در شهرهای مختلف ایران منتشر شد.
در برخی مناطق، مردم با حضور در خیابانها، زدن بوق خودروها و ابراز شادی از پشت پنجره خانهها، به مرگ دیکتاتور تهران واکنش نشان دادند.
در این شب که برای بسیاری نماد پایان یک دیکتاتور تلقی میشد، نیروهای امنیتی و سرکوبگر جمهوری اسلامی در برخی نقاط دست به تیراندازیهای بیهدف زدند. بنا بر گزارشهای محلی، در جریان این تیراندازیها حداقل سه جوان در شهرهای خرمآباد و فردیس کرج جان خود را از دست دادند و تعدادی نیز بازداشت شدند.
نهال آهو قلندری؛ دختری که در خرمآباد هدف گلوله قرار گرفت
بر اساس گزارشهای ارسال شده به ایران اینترنشنال، نهال (کوثر) آهو قلندری، شهروند جوان اهل خرمآباد، شامگاه ۹ اسفند در پی تیراندازی در این شهر جان باخت.
گفته میشود او به همراه چند تن از دوستانش در محله «کیو» خرمآباد، در حال ابراز شادی بودند که خودروشان هدف تیراندازی قرار گرفت.
طبق این گزارشها، گلولهای به سینه نهال اصابت کرد و او در پی شدت جراحات جان خود را از دست داد. منابع محلی میگویند دوستان او تا رسیدن نیروهای امدادی در کنار وی ماندند، اما تلاشها برای نجات جانش بینتیجه ماند.
منابع نزدیک به خانواده اعلام کردهاند که پیکر نهال با تاخیر به خانواده تحویل داده شد. همچنین گفته میشود خانواده نهال برای معرفی او با عنوان «شهید» تحت فشار بودهاند.
احمدرضا و امیرحسین فیضی؛ دو برادر کشتهشده در فردیس کرج
در حادثهای دیگر در فلکه پنجم فردیس کرج، دو برادر به نامهای امیرحسین و احمدرضا فیضی، در شامگاه ۹ اسفند در اثر تیراندازی ماموران جان باختند. امیرحسین، ۱۹ ساله و دانشجو و احمدرضا، ۱۵ ساله و دانشآموز بود.
بهگفته یکی از نزدیکان این خانواده، این دو برادر در خودرو پدرشان در حال تردد بودند و پس از انتشار خبر کشتهشدن علی خامنهای با بوق زدن ابراز شادی میکردند که در فلکه پنجم فردیس هدف تیراندازی قرار گرفتند.
پس از به رگبار بستن خودرو و تیر خوردن احمدرضا و امیرحسین، ماموران مجددا به لاستیکهای خودرو تیراندازی کردند و پدر خانواده ناچار به توقف خودرو شد.
بر اساس روایت این منبع، احمدرضا از ناحیه قلب هدف گلوله قرار گرفت و در دم جان باخت. امیرحسین نیز که از ناحیه پهلو مجروح شده بود، دقایقی بعد در اثر شدت جراحات جان خود را از دست داد. پس از آن، ماموران در محل حادثه با بستگان قربانیان درگیر و مانع از همراهی آنان با مجروحان شدند.
این منبع همچنین اعلام کرده است که تحویل پیکر این دو برادر با تاخیر انجام شده و خانواده برای پیگیری وضعیت آنان با محدودیتهایی مواجه بودهاند.
آکسیوس در گزارشی نوشت که پنتاگون در حال تدوین گزینههای نظامی برای یک «ضربه نهایی» به جمهوری اسلامی است؛ عملیاتی که میتواند شامل استفاده از نیروهای زمینی و کارزار بمباران گسترده باشد.
آکسیوس در گزارشی که پنجشنبه، ۶ فروردین، منتشر شد، به نقل از دو مقام آمریکایی و دو منبع آگاه نوشت که در صورت عدم پیشرفت در گفتوگوهای دیپلماتیک و بهویژه اگر تنگه هرمز بسته بماند، احتمال تشدید دراماتیک درگیریهای نظامی افزایش مییابد.
برخی مقامهای آمریکایی بر این باورند که نمایش قدرت خردکننده برای پایان دادن به درگیریها، اهرم فشار بیشتری در مذاکرات صلح ایجاد میکند یا دستکم به دونالد ترامپ این امکان را میدهد تا با اشاره به آن، اعلام پیروزی کند.
از سوی دیگر، تهران نیز در چگونگی پایان این جنگ سهم دارد و بسیاری از سناریوهای مورد بحث، بهجای آنکه به یک پایان دراماتیک منجر شوند، خطر طولانیتر شدن و شدت یافتن نبرد را به همراه دارند.
مقامها و منابع آگاه در گفتوگو با آکسیوس، چهار گزینه اصلی را که ترامپ میتواند از میان آنها انتخاب کند، شرح دادهاند.
نخست، حمله زمینی یا محاصره جزیره خارک، اصلیترین مرکز صادرات نفت ایران. دوم، حمله به جزیره لارک؛ جزیرهای که به ایران در کنترل بر تنگه هرمز کمک میکند.
جمهوری اسلامی در این جزیره استراتژیک دارای پناهگاههای زیرزمینی و رادارهایی است که بهوسیله آنها تردد در تنگه را رصد میکند. همچنین شناورهای تهاجمی برای هدف قرار دادن کشتیهای باری در این جزیره مستقر هستند.
گزینه سوم، تصرف جزیره استراتژیک ابوموسی و دو جزیره کوچکتر (تنب کوچک و تنب بزرگ)، است. این جزایر در نزدیکی ورودی غربی تنگه هرمز قرار دارند؛ مناطقی که در کنترل ایران هستند، اما امارات متحده عربی نیز مدعی مالکیت آنها است.
در گزینه پایانی، توقیف یا مسدود کردن مسیر کشتیهای صادرکننده نفت ایران در بخش شرقی تنگه هرمز مطرح شده است.
طرحهای نفوذ به عمق خاک ایران
ارتش ایالات متحده همچنین طرحهایی برای عملیات زمینی در عمق خاک ایران تهیه کرده است تا به اورانیوم با غنای بالا که در تاسیسات هستهای دفن شده، دسترسی پیدا کند.
با این حال، آمریکا میتواند بهجای چنین عملیات پیچیده و پرخطری، حملات هوایی گستردهای را به این تاسیسات انجام دهد تا مانع از دسترسی ایران به این مواد شود.
ترامپ هنوز تصمیمی برای اجرای هیچیک از این سناریوها نگرفته است و مقامهای کاخ سفید هرگونه عملیات زمینی احتمالی را «فرضی» توصیف میکنند.
اما منابع میگویند اگر مذاکرات با ایران بهزودی نتایج ملموسی نداشته باشد، او آماده تشدید تنش است.
ترامپ ممکن است ابتدا تهدید خود مبنی بر بمباران نیروگاههای برق و تاسیسات انرژی ایران را عملی کند؛ اقدامی که تهران در قبال آن تهدید به عملیات تلافیجویانه گسترده در سراسر کشورهای حاشیه خلیج فارس کرده است.
کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید، روز چهارشنبه به جمهوری اسلامی هشدار داد که اگر توافقی حاصل نشود، ترامپ آماده است «سختتر از هر زمان دیگری» ضربه بزند.
لیویت گفت: «رییسجمهوری بلوف نمیزند و آماده است جهنم به پا کند. ایران نباید دوباره دچار اشتباه محاسباتی شود. هرگونه خشونتی از این لحظه به بعد، به این دلیل خواهد بود که حکومت ایران از رسیدن به توافق امتناع میورزد.»
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، در مطلبی با عنوان «ایران از معاهده انپیتی هستهای خارج شود» نوشت عضویت جمهوری اسلامی در معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای هیچ سودی برای بهرهمندی از انرژی هستهای نداشته و صرفا به گفته این رسانه، به «جاسوسیهای هستهای» اسرائیل و آمریکا علیه ایران کمک کرده است.
تسنیم همچنین نوشت رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، بهصورت تلویحی مجوز «بمباران هستهای ایران» را داده و گفته است با بمباران اتمی میتوان کل تاسیسات هستهای ایران را از بین برد.
این خبرگزاری گروسی را «عروسک خیمهشببازی آمریکا و اسرائیل» توصیف کرد.
این رسانه در ادامه نوشت با توجه به آنچه بیفایده بودن عضویت ایران در انپیتی خواند، جمهوری اسلامی باید هرچه سریعتر از این معاهده خارج شود و دلیلی برای ادامه حضور در توافقی که آن را ابزاری برای «جاسوسی» آمریکا و اسرائیل با هدف «تخریب حق صلحآمیز» ایران دانست، وجود ندارد.
کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس اعلام کردند خواهان مشارکت در هرگونه گفتوگو میان آمریکا و ایران هستند و تاکید کردند با وجود حق دفاع از خود، دیپلماسی را ترجیح میدهند.
جاسم البدیوی، دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس، در یک سخنرانی تلویزیونی گفت: «بر ضرورت مشارکت کشورهای شورای همکاری در هرگونه گفتوگو یا توافق برای حل این بحران تاکید میکنیم؛ بهگونهای که به تقویت امنیت و ثبات آنها کمک کند.»
او همچنین گفت ایران از کشتیها درخواست مبالغی برای عبور از تنگه هرمز کرده است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در پیامی نوشت مذاکرهکنندگان ایرانی بسیار متفاوت و «عجیب» هستند و برای رسیدن به توافق به آمریکا «التماس» میکنند.
او افزود: «آنها برای توافق به ما التماس میکنند؛ کاری که باید هم انجام دهند، چون از نظر نظامی نابود شدهاند و هیچ شانسی برای بازگشت ندارند. با این حال، در ملاء عام میگویند که صرفا دارند پیشنهاد ما را بررسی میکنند.»
ترامپ هشدار داد: «غلط است. بهتر است تا دیر نشده جدی شوند، چون وقتی آن اتفاق بیفتد، دیگر راه برگشتی وجود ندارد و اصلا خوشایند نخواهد بود.»