انفجاری شدید در نزدیکی مرکز خرید گل یاس کاشان
اطلاعات و تصاویر ارسالی به ایراناینترنشنال از یک انفجار شدید در محدوده مرکز خرید گل یاس کاشان حوالی ۱:۳۰ بامداد جمعه هفتم فروردین خبر میدهد. این انفجار سبب قطعی برق در برخی از محلههای این شهر شده است.
گفته میشود این مرکز خرید که در بلوار امام رضا، حد فاصل میدان کتاب و بلوار عباسزاده قرار دارد، متعلق به سپاه است و مجموعهای از ساختمانهای متعلق به این نهاد نیز در کوچههای منتهی به این مرکز خرید قرار دارند.
نشریه هیل در گزارشی نوشت جنگ در ایران بخش کوچک اما مهمی از زنجیره تامین پیچیدهای را که به تولید تراشههای جهان کمک میکند، تهدید میکند، زیرا این درگیری، دسترسی به بخش عمدهای از هلیوم جهان را محدود میکند.
هیل در این گزارش که پنجشنبه ششم فروردین منتشر شد، نوشت قطر حدود یک سوم هلیوم جهان را تولید میکند؛ گازی که در فرآیند تولید نیمههادیها نقش اساسی دارد.
این نشریه اشاره کرد که اختلال در تولید هلیوم در قطر به دلیل حملات جمهوری اسلامی، تولید گاز طبیعی قطر و هلیومی را که در کنار آن استخراج میشود، مختل کرده است.
هیل به نقل از سیمون کروم، استاد مدیریت زنجیره تامین در دانشگاه سن دیهگو، نوشت: «شما دو مشکل دارید؛ اینکه تولید ندارید و در لجستیک و حمل و نقل دچار وقفه میشوید.»
او افزود: «این موضوع پیچیدهتر میشود زیرا بسیاری از محصولات دیگر در زنجیره تامین از خاورمیانه عبور میکنند، چه تنگه هرمز باشد و چه کانال سوئز.»
هیل اشاره کرد درگیری با حکومت ایران که اکنون بیش از سه هفته به طول انجامیده، به ویژه برای بازارهای انرژی مخرب بوده است. بهویژه که تهران پس از حملات ایالات متحده و اسرائیل در نهم اسفند، با هدف قرار دادن اهدافی در سراسر خاورمیانه، از جمله زیرساختهای گاز و نفت، به این حملات پاسخ داده است.
جمهوری اسلامی همچنین تنگه هرمز، آبراهی که خلیج فارس را به اقیانوس هند متصل میکند و حدود یک پنجم نفت جهان از طریق آن صادر میشود، مسدود کرده است.
به نوشته این نشریه، این موضوع باعث شده است که قیمت نفت گاهی اوقات به بیش از ۱۰۰ دلار در هر بشکه برسد. اما در شرایطی که توجه زیادی به بازارهای نفت و گاز معطوف شده است، همین عوامل نیز در حال ایجاد اختلال در عرضه هلیوم هستند.
بر اساس این گزارش، حملات جمهوری اسلامی، کارخانههای گاز طبیعی قطر را هدف قرار داده، به طوری که به نوشته رویترز، صادرات هلیوم این کشور پس از یکسری حملات، ۱۴ درصد کاهش خواهد یافت.
هیل اضافه کرد انجمن صنایع نیمههادی در پاسخ به سازمان زمینشناسی ایالات متحده در سال ۲۰۲۳میلادی در مورد خطر عرضه هلیوم، خاطرنشان کرده بود که این گاز «ماده اولیه حیاتی» برای تولید نیمههادیها است.
این انجمن نوشته بود: «خواص منحصر به فرد هلیوم به عنوان یک گاز بیاثر و یک رسانای حرارتی بالا، آن را برای استفاده در کارکردهایی که نیاز به جلوگیری از واکنشهای شیمیایی ناخواسته و تضمین کنترل و دقت دمای ویفر (یک برش نازک و گرد از مواد نیمه هادی) دارند، ایدهآل میکند.»
هانا دومن، تحلیلگر ارشد تحقیقاتی در مرکز امنیت و فناوریهای نوظهور جورج تاون، به این نشریه گفت که گاز هلیوم میتواند علاوه بر خنک کردن منابع نور لیتوگرافی، برای کمک به خنک کردن ویفرها در طول فرآیندهایی مانند حکاکی و رسوبگذاری نیز استفاده شود.
بر اساس این گزارش، حکاکی، رسوبگذاری و فوتولیتوگرافی، همگی مراحل مختلفی در فرآیند ایجاد الگوهای پیچیدهای هستند که ویفرها را به تراشه تبدیل میکنند. هلیوم همچنین میتواند برای اهداف دیگری مانند تشخیص نشتی استفاده شود.
پیشتر شبکه خبری بلومبرگ چهارشنبه پنجم فروردین گزارش داده بود که شرکت «اِیر گَس» یکی از بزرگترین شرکتهای فعال در حوزه گازهای صنعتی، پس از آسیب دیدن میدان گاز مایع قطر در پی حملات هوایی جمهوری اسلامی، سفارشهای هلیوم خود را کاهش میدهد.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان از یورش ماموران امنیتی به خانه شماری از فعالان صنفی معلمان و اعضای این شورا در آخرین روزهای اسفند ۱۴۰۴ خبر داد و نوشت که علاوه بر تفتیش خانهها، وسایل ارتباطی این افراد و خانوادههایشان ضبط شده است.
در اطلاعیه این شورا آمده است: «بر اساس گزارشهای دریافتی، در تاریخ ۲۵ اسفندماه، مأاوران امنیتی به منزل مجتبی گودرزی، عضو کانون صنفی فرهنگیان الیگودرز و از اعضای شورای هماهنگی، یورش برده و بدون ارائه حکم قانونی، وسایل ارتباطی او را ضبط کردند. در همین روز، منوچهر آقابیگی، از اعضای انجمن صنفی فرهنگیان کرمانشاه و عضو شورای هماهنگی، نیز پس از یورش ماموران به منزلش بازداشت شد و تاکنون هیچ اطلاعی از محل نگهداری او در دست نیست.»
افزون بر این، ماموران اطلاعات سپاه روز ۲۸ اسفند بدون ارائه حکم قانونی به خانههای محمد حبیبی، سخنگوی شورای هماهنگی؛ پروین سلیمی، عضو هیاتمدیره کانون صنفی معلمان تهران؛ و مسعود زینالزاده، عضو دیگر کانون تهران حمله و وسایل ارتباطی آنها را ضبط کردند.
در بخشی از این اطلاعیه آمده است در حالی که ایران در معرض حملات روزانه آمریکا و اسرائیل است، به نظر میرسد که سیستم امنیتی از طریق تداوم سرکوب فعالان صنفی معلمان بر ناتوانی خود در جلوگیری از نفوذ عوامل خارجی سرپوش میگذارد.
وزارت امور خارجه قطر اعلام کرد که وزیر خارجه و نخستوزیر این کشور در واشینگتن با پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا دیدار و «راههای تقویت همکاریهای دفاعی و امنیتی در شرایط کنونی» را بررسی کردند.
حساب رسمی این وزارتخانه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که این دیدار در روز پنجشنبه ششم فروردین انجام شده است و در آن «همکاریهای راهبردی و راههای تقویت و توسعه این همکاریها بهویژه در حوزههای دفاعی و امنیتی» مورد بررسی قرار گرفت.
به نقل از این وزارتخانه دو طرف همچنین بر «اهمیت ادامه هماهنگی و رایزنی مشترک برای مقابله با چالشهای منطقهای» تاکید کردند و آن را ضرورتی برای تقویت امنیت و ثبات منطقهای و بینالمللی خواندند.
وال استریت ژورنال به نقل از میانجیهای مذاکرات میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده گزارش داد که علیرغم اظهارات دونالد ترامپ مبنی بر اینکه مقامهای ایران از او خواستند حمله به تاسیسات انرژی و نیروگاهها را به تعویق بیندازد، چنین درخواستی از سوی تهران مطرح نشده است.
رییسجمهوری آمریکا شامگاه پنجشنبه ششم فروردین در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» نوشت که این حملات را که در ضربالاجل قبلی قرار بود جمعه هفتم فروردین انجام شود، ۱۰ روز دیگر به تعویق انداخته است. ترامپ ادعا کرد که این تصمیم «بنا به درخواست دولت ایران» گرفته شده است و مذاکرات با تهران «بسیار خوب» پیش میرود.
او بامداد جمعه هفتم فروردین در گفتوگو با فاکسنیوز بار دیگر به این موضوع اشاره کرد و افزود که طرف ایرانی هفت روز مهلت خواسته بود، اما آمریکا به آنها ۱۰ روز فرصت داد.
ترامپ ابتدا شنبه گذشته (یکم فروردین) تهدید کرد که اگر جمهوری اسلامی تنگه هرمز را بازگشایی نکند، ظرف ۴۸ ساعت به زیرساختهای انرژی و نیروگاههای برق حمله خواهد کرد.
او دوشنبه (سوم فروردین) حملات را بهمدت پنج روز به تعویق انداخت و گفت که واشینگتن و تهران «گفتوگوهای بسیار خوب و سازندهای» برگزار کردهاند.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، گزارش داد جمهوری اسلامی به هتلداران برخی از کشورهای منطقه هشدار داده است از اسکان نظامیان آمریکایی خودداری کنند و در غیر این صورت، این هتلها اهداف نظامی تلقی خواهند شد.
فارس پنجشنبه ششم فروردین به نقل از افرادی که آنها را «منابع آگاه» نامید، نوشت که درپی حملات موشکی و عملیاتهای ترکیبی جمهوری اسلامی و گروههای نیابتیاش، «شمار قابلتوجهی از پایگاههای نظامی آمریکا در منطقه با تخریب و انهدام غیر قابل استفاده شدهاند.»
بر اساس این گزارش، نیروهای نظامی آمریکا «به ناچار در برخی هتلهای کشورهای منطقه از جمله بحرین و امارات مستقر شدهاند.»
این خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران افزود که به هتلداران، به ویژه در این دو کشور گفته شده در صورت پذیرش این افراد، ممکن است مراکز اقامتی هدف حمله قرار گیرند.
در همین ارتباط هم عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، پنجشنبه در شبکه اجتماعی ایکس از «صاحبان هتلها در کشورهای حاشیه خلیج فارس» خواست که به «نظامیانی که ممکن است امنیت مشتریان را به خطر اندازند، خدمات اقامتی» ارائه ندهند.
او عنوان کرد که نیروهای آمریکایی پس از آغاز جنگ، «پایگاههای نظامی خود در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس را ترک کرده و برای پنهان شدن به هتلها و ساختمانهای اداری روی آوردهاند.»
عراقچی سپس بدون ارائه شواهدی نیروهای آمریکایی را متهم کرد که «از شهروندان این کشورها بهعنوان سپر انسانی استفاده میکنند.»
او در روزهای پایانی سال گذشته و در گفتوگو با شبکه خبری الجزیره چنین موضوعی را مطرح کرده بود.
ابوالفضل شکارچی، معاون «فرهنگی و جنگ نرم» ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، هم اتهام عراقچی را تکرار کرد و به تلویزیون حکومتی ایران گفت: «آمریکاییها از مناطق غیر نظامی برای پوشش خودشان استفاده میکنند.»
پیش از این، روزنامه نیویورک تایمز پنجشنبه گزارش داده بود که حملات تلافیجویانه جمهوری اسلامی «بسیاری از ۱۳ پایگاه نظامی آمریکا در منطقه خلیج فارس را تقریباً غیرقابل سکونت کرده و اعضای ارتش ایالات متحده را مجبور به کار از راه دور از هتلها و فضاهای اداری کرده است.»
هشدار به هتلداران در کشورهای عربی خلیج فارس در شرایطی مطرح شده است که پس از آغاز جنگ، شماری از هتلها هدف حملات جمهوری اسلامی قرار گرفته بودند.
در همین ارتباط، برخی از رسانهها گزارش دادند که هتلهای برج العرب، گریکو و فیرمونت د پالم در دبی هدف حمله قرار گرفتند. دو هتل در بحرین هم هدف حمله قرار گرفتند.
علاوه بر این، یک پهپاد، هتل «اربیل ارجان» را در شهر اربیل در اقلیم کردستان عراق هدف قرار داد. سفارت آمریکا در بغداد پیشتر هشدار داده بود گروههای شبهنظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی ممکن است هتلهایی را هدف قرار دهند.